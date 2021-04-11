BFM TV: «нас не послушали» — врач из Лиона упрекнул французские власти в бездействии
Врач лионской больницы обвинил власти Франции в том, что они не прислушались к предупреждениям о третьей волне коронавируса, сообщает BFM TV.
Врач лионской больницы обвинил власти Франции в том, что они не прислушались к предупреждениям о третьей волне коронавируса, сообщает BFM TV.
Чемпион в полусреднем весе россиянин Дмитрий Бикрёв одержал победу над представителем Казахстана Гойти Дазаевым в главном поединке турнира AMC Fight Nights Spring Cup.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 24 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Грузии.
Чемпион в лёгком весе, представитель Азербайджана Нариман Аббасов одержал победу над россиянином Шамилем Амировым в соглавном поединке турнира AMC Fight Nights Spring Cup.
На подъездном пути станции Ерцево в Архангельской области произошёл сход всех колёсных пар локомотива. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над «Шеффилдом» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Объявлены лауреаты номинаций премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после победы над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги высказал мнение об игре форварда команды Фёдора Смолова, записавшего в свой актив один гол и одну голевую передачу.
Самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявшей рейс из Сочи в Петербург, экипаж которого ранее принял решение вернуться в аэропорт вылета, благополучно приземлился.
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказал мнение об игре «Спартака» первым номером в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после победы над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги высказал мнение об игре голкипера команды Маринато Гилерме.
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Всего в мире зафиксировали 134 957 021 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал удаление бразильского защитника команды Айртона в матче 25-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал победу над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отметил игру защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Черногории Данкой Ковинич в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне.
Экипаж самолёта авиакомпании AZUR air, вылетевшего из Сочи в Санкт-Петербург, принял решение о возвращении в аэропорт отправления.
Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил о намерении клуба направить обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) относительно работы арбитра в матче 25-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов поделился эмоциями после победы над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов высказался о своих результативных действиях в матче 25-го тура со столичным «Спартаком».
В результате ДТП в Кабардино-Балкарии три человека погибли и один человек пострадал. Об этом проинформировали в МВД России по региону.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги высказал мнение о работе VAR в РПЛ.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему его команда действовала первым номером в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру голкипера столичного «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после поражения от «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги высказал мнение о борьбе команды за чемпионство в РПЛ.
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру своей команды в матче со столичным «Локомотивом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов признан лучшим игроком матча 25-го тура со столичным «Спартаком».
В Греции за сутки выявили 1718 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
Российский форвард омского «Авангарда» Илья Ковальчук прервал свою 11-матчевую безголевую серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
«Локомотив» одержал шестую победу подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказал мнение о своём лидерстве в списке лучших бомбардиров сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Московский «Локомотив» одержал победу над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Болельщик «Спартака» ударил женщину на трибунах во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Локомотивом».
На трассе в Башкирии опрокинулся микроавтобус. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госкомитета региона по ЧС.
Центровой подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов впервые попал в заявку команды на матч Единой лиги ВТБ.
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти после падения нападающего «Спартака» Квинси Промеса в первом тайме матча 25-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на четвёртое место по количеству голевых передач в текущем сезоне французской Лиги 1.
В Британии за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 1730 человек. Общее число зафиксированных в королевстве случаев COVID-19 возросло до 4 369 775.
«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Тоттенхэм» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в пятом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего представителя НАТО в России Гарри Табаха о том, что Украина могла бы «вернуть Крым» в свой состав после «развала» России.
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским форвардом Никитой Гусевым.
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов забил уже пятый мяч в 2021 году.
«Монако» одержал разгромную победу над «Дижоном» в матче 32-го тура французской Лиги 1.
Завершился первый тайм матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».
Тренер «Сочи» Олег Фоменко прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).