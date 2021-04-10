France Inter: россияне переходят с оплаты картой на оплату лицом

В России пользуется популярностью возможность оплаты в магазинах с помощью системы распознавания лиц, установленной на телефонах, пишет France Inter. Так что скоро, возможно, россияне и вовсе откажутся от пластиковых карт и будут ходить налегке.

В России новая тенденция — люди оплачивают покупки с помощью мобильного телефона, на котором стоит приложение с распознаванием лица, пишет на своём сайте France Inter. В Москве эта возможность уже есть, и ею активно пользуется молодёжь. До конца года 3 тыс. магазинов будут оснащены оборудованием, которое позволяет так делать.

Автор статьи приводит слова москвички по имени Кристина, которая рассказывает, что картами больше не пользуется: их могут украсть, а оплата с помощью распознавания лица совершенно безопасна. Телефон способен узнать владельца и в маске, и в очках. При этом чужой человек совершить оплату никак не сможет.

По её словам, и поколение постарше постепенно приобщается к новой системе оплаты. Как рассказывают сотрудники одного из российских банков, если сначала клиенты с опаской относились к новшеству, то теперь всё чаще и чаще о нём расспрашивают.

Интересуется новой возможностью и коммерция. Уже 150 супермаркетов группы X5 подключились к системе. Так что, возможно, в скором времени в России перестанут платить картой и перейдут на систему распознавания лица, предполагает France Inter.