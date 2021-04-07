УП: «перспектива даже важнее» — президент Литвы отказался назвать Украине дату принятия в ЕС
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Украина имеет шансы получить членство в ЕС, однако это произойдёт не в ближайшем будущем. Как пишет «Украинская правда», на вопрос журналиста о том, может ли Украина стать членом ЕС до того, как Науседа выйдет на пенсию, президент ответил «конечно», сначала предположив, что это будет примерно через 30 лет. После уточнения, что речь идёт о перспективе 18 лет, Гитанас Науседа ответил: «Думаю, что в такой период это вполне реально сделать».
«Получение перспективы — это порой даже важнее, чем окончательное достижение цели. Потому что чем чётче перспектива — тем выше мотивация. И именно поэтому мы говорим: важным является предоставление Украине перспективы членства и очень чёткого графика сближения с ЕС. И это — задача также для самого ЕС. Не только у Украины есть «домашнее задание».
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