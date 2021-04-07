УП: «перспектива даже важнее» — президент Литвы отказался назвать Украине дату принятия в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Украина всё-таки войдёт в состав Европейского союза, однако на это понадобится время. В интервью «Украинской правде» политик заявил, что если говорить о перспективе в 18 лет, то в этот период Киев вполне может вступить в ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Украина имеет шансы получить членство в ЕС, однако это произойдёт не в ближайшем будущем. Как пишет «Украинская правда», на вопрос журналиста о том, может ли Украина стать членом ЕС до того, как Науседа выйдет на пенсию, президент ответил «конечно», сначала предположив, что это будет примерно через 30 лет. После уточнения, что речь идёт о перспективе 18 лет, Гитанас Науседа ответил: «Думаю, что в такой период это вполне реально сделать».

В то же время, по его мнению, стать членом ЕС до его собственного выхода на пенсию — через 9 лет — Украина не успевает. Он также подтвердил, что считает важными для сближения Украины с ЕС 2025, 2027 и 2028 годы, когда в Совете ЕС будут председательствовать дружественные к Украине Польша, Литва и Латвия.

«Когда мы получим рычаги председательства в ЕС, это может очень помочь. Мы — постсоветские страны — хорошо понимаем друг друга, и мы используем все инструменты, которые будет давать наше будущее председательство в ЕС, чтобы помочь украинским друзьям достичь стратегической цели членства», — отметил Науседа.

Он не дал прямого ответа на вопрос, возможно ли, что Украина в год литовского председательства получит перспективу членства, но подчеркнул, что это могло бы быть очень важным шагом.

«Получение перспективы — это порой даже важнее, чем окончательное достижение цели. Потому что чем чётче перспектива — тем выше мотивация. И именно поэтому мы говорим: важным является предоставление Украине перспективы членства и очень чёткого графика сближения с ЕС. И это — задача также для самого ЕС. Не только у Украины есть «домашнее задание».

ЕС также должен быть очень твёрдым и должен отправлять своим ассоциированным партнёрам — не только Украине, а также Молдавии и Грузии — очень чёткие сигналы, чтобы мотивировать их двигаться вперёд», — отметил Гитанас Науседа.

Он добавил, что движение Украины в ЕС, вероятно, будет более длительным, чем Литвы — 14 лет — из-за того, что не все общественные группы одинаково консолидированы вокруг идеи евроинтеграции, но если последовательно двигаться к этой цели, то она достижима.

«Нужно воплощать реформы. Вы уже сделали немало — в реформировании банковского сектора, по земельной реформе. Мы всё это приветствуем, но сейчас я говорю: пожалуйста, не замедляйтесь. Потому что замедление будет означать, что ваша стратегическая цель снова отложена», — подчеркнул он.