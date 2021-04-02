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Insider: смертельнее коронавируса в 2020 году в США оказались лишь рак и болезни сердца

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По данным Центров по контролю и профилактике, в 2020 году коронавирус стал третьей самой распространённой причиной смерти в США после рака и болезней сердца, сообщает Insider. Так, COVID-19 был назван основной или сопутствующей причиной смерти для 378 тыс. человек.
Insider: смертельнее коронавируса в 2020 году в США оказались лишь рак и болезни сердца
Reuters
Коронавирус стал третьей основной причиной смерти в Америке в 2020 году, пишет Insider. 
 
В своём отчёте, опубликованном в среду 31 марта, Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что в прошлом году COVID-19 был основной или сопутствующей причиной смертей 378 тыс. человек — порядка 11% от 3,4 млн американцев, ушедших из жизни в 2020-м. Основной причиной смерти коронавирус стал для 345 тыс. человек.
 
Ещё более смертоносными, чем коронавирус, в ушедшем году оказались болезни сердца и рак. Также COVID-19 вытеснил самоубийство из списка главных десяти причин смерти американцев, отметили центры в своём докладе.
 
По времени самая высокая смертность в Америке наблюдалась в апреле и декабре 2020 года. В период с 5 по 11 апреля в США умерли почти 80 тыс. людей, а с 20 по 26 декабря — порядка 81 тыс.
 
На сегодня, по данным Центров по контролю и профилактике, 16% населения США полностью вакцинированы и 29% получили как минимум одну дозу препарата. 
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