Guardian: покинувшие КНДР российские дипломаты рассказали о «невыносимых условиях» северокорейского карантина

В Северной Корее на фоне пандемии коронавируса и суровейшего карантина начались серьёзные перебои с лекарствами и продуктами питания, сообщает The Guardian со ссылкой на обращение российских дипломатов. Как следует из обращения, сложившиеся в стране невыносимые условия уже спровоцировали настоящий «исход» иностранцев из КНДР.

В Северной Корее из-за введённого правительством в рамках борьбы с коронавирусом строжайшего карантина разворачивается настоящий кризис, сопровождающийся нехваткой лекарств и других товаров первой необходимости, пишет The Guardian. К такому выводу обозреватель издания пришёл, прочитав обращение сотрудников российского посольства в КНДР, которые продолжают покидать страну.

В обращении, которое было опубликовано в четверг в Facebook, российские дипломаты пишут об «исходе» иностранцев из-за невыносимых условий проживания в северокорейской столице Пхеньяне, говорится в материале The Guardian. «Покидающих корейскую столицу можно понять – далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем», — цитирует обращение журналист газеты.

Как отмечает обозреватель The Guardian, российская дипломатическая миссия в КНДР является одной из крупнейших в стране, однако из-за многочисленных проблем персонал посольства, как и прочие иностранцы, начал уезжать — и, если верить обращению сотрудников, на данный момент в Северной Корее осталось не более 290 дипломатов из различных стран. В феврале российским дипломатам и членам их семей, покинувшим КНДР, пришлось пересекать корейско-российскую границу на дрезине, напоминает автор.

Границы Северной Кореи остаются фактически полностью закрытыми ещё с января прошлого года в рамках карантина, который «предположительно является самым суровым в мире», пишет журналист. Как подчёркивает автор, аналитики говорят, что карантинные меры позволили северокорейскому правительству установить ещё более жёсткий контроль над бытом граждан, как это уже было во время голода девяностых годов.

Хотя из-за таких жёстких мер информации о том, что происходит внутри КНДР, почти не поступает, судя по обрывочным свидетельствам перебежчиков — как, впрочем, и необычно большой численности этих перебежчиков — в стране ощущается острая нехватка продуктов питания, средств личной гигиены и батареек, перечисляет обозреватель The Guardian. Кроме того, как сообщают эксперты по Северной Корее, в стране из-за сильных наводнений снизилась урожайность полей, что только усугубило дефицит продуктов, отмечает журналист.

Хотя официально в КНДР не было зарегистрировано ни единого случая заражения коронавирусной инфекцией, аналитики предполагают, что вспышки заболевания уже произошли в рядах северокорейской армии и в приграничных городах, в которых правительство страны позже ввело карантин, говорится в материале The Guardian. По данным газеты, Северная Корея получит в рамках программы Всемирной организации здравоохранения по обеспечению бедных стран вакцинами Covax 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca.