Перший незалежний: депутат Рады объявила ценным имуществом «котика-муркотика» и «собаку-погрызяку»

Депутат Рады Александра Устинова задекларировала «собаку-тапки-погрызяку» и «котика-муркотика» как объекты ценного движимого имущества. Как передаёт «Перший незалежний», согласно информации с сайта украинского Национального агентства по предотвращению коррупции, оба животных получены в наследство от семьи из Луганской области, которая «бежала от необъявленной войны за границу и искала для своих любимцев новую семью».

Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Александра Устинова задекларировала «собаку-тапки-погрызяку» и «котика-муркотика» как объекты ценного движимого имущества. Как передаёт «Перший незалежний», об этом свидетельствуют данные на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Согласно декларации, права собственности на собаку-лабрадора Коди депутат приобрела в 2015 году. В графе «опись имущества» Устинова написала, что пёс — это друг семьи, который «шкодничает, грызёт обувь, выгуливает по вечерам, приносит радость и счастье».

В то же время «котик-муркотик» Жорик принадлежит мужу депутата. Кота Устинова описала следующим образом: «Маленький, шерстяной, нежный. Мурлыкает колыбельные по вечерам, по утрам поднимает лучше будильника, дерёт коробки».

При этом она добавила, что оба животных получены в наследство от семьи из Луганской области, которая «бежала от необъявленной войны за границу и искала для своих любимцев новую семью».

Ещё одним объектом ценного движимого имущества депутат указала футболку Ukraine Fuck Corruption.