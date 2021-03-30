Корреспондент: украинский госдолг увеличился на 25%

17:10
СВР заявила о попытках дискредитировать российские вакцины от COVID-19
Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов заявил, что европейские чиновники пытаются дискредитировать российские вакцины от COVID-19.
17:05
В Петербурге пройдёт конференция, посвящённая рынку нефтепродуктов
Конференция «Argus Рынок нефтепродуктов 2021» пройдёт 20—21 мая в Санкт-Петербурге.
17:04
Трусова поблагодарила Плющенко за поддержку во время ЧМ
Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от прошедшего чемпионата мира, на котором она завоевала бронзовую медаль.
17:03
В Совфеде прокомментировали слова Борреля о сближении России и Китая
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал слова верховного представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля о сближении России и КНР.
16:57
В Казахстане число тяжёлых больных COVID-19 в марте выросло на 32%
В Казахстане за март на 32% увеличилось число пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой.
16:56
Вирусолог рассказал о причинах роста вирусных заболеваний весной
Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о причинах роста вирусных заболеваний весной.
16:55
Лавров проведёт встречу с главой МИД Туркменистана
Глава МИД России Сергей Лавров проведёт переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
16:50
ПКР утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимну России на Паралимпийских играх
Временно исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что на заседании исполкома организации был утверждён фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром в качестве замены гимну России на Паралимпийских играх.
16:46
В США за сутки выявлено более 69 тысяч случаев коронавируса
В Соединённых Штатах коронавирусную инфекцию за сутки выявили ещё у 69 417 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев инфицирования COVID-19 превысило 30,3 млн.
16:45
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Российский президент Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая обстановка в России лучше, чем во многих странах.
16:38
Mail.ru Group меняет подход к управлению социальными сетями
Mail.ru Group меняет подход к управлению социальными сетями: за их развитие теперь отвечает стратегический совет. Об этом сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».
16:36
Оба матча 1/4 финала ЛЧ «Челси» — «Порту» пройдут в Испании
Обе встречи четвертьфинального противостояния между лондонским «Челси» и португальским «Порту» в Лиге чемпионов УЕФА пройдут на нейтральном поле.
16:36
На Украине назвали число полностью вакцинированных от COVID-19 граждан
Минздрав Украины рассказал, сколько граждан страны полностью вакцинировались от коронавируса, то есть получили обе прививки.
16:34
В Берлине приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca лиц до 60
Власти Берлина приняли решение приостановить вакцинацию препаратом от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca лиц до 60 лет в качестве меры предосторожности до получения новых рекомендаций федеральных ведомств.
16:30
В полиции рассказали подробности стрельбы в Подмосковье
Мужчина, устроивший стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД в подмосковном посёлке Вешки, использовал автоматическое оружие.
16:24
Лукин покинул пост президента ПКР из-за санкций WADA
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин покинул свой пост в связи с санкциями Международного антидопингового агентства (WADA).
16:22
Советник министра обороны России рассказал, как победить США в «ментальной войне»
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий во время круглого стола в Совете Федерации рассказал, как российской стороне победить США в «ментальной войне».
16:15
Путин высказался о ситуации с детьми мигрантов в российских школах
Президент России Владимир Путин заявил, что количество детей мигрантов в российских школах должно быть таким, чтобы это позволяло глубоко адаптировать их к российской языковой среде.
16:15
Минфин сообщил о производстве золота в России в 2020 году
В Министерстве финансов назвали объём произведённого в 2020 году золота.
16:12
В Москве зарегистрировано ООО «Тим Тутберидзе»
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью, которое называется «Тим Тутберидзе».
16:06
СК возбудил дело после обрушения на руднике в Приморье
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело после смерти рабочего на руднике в Дальнегорске, который оказался под завалами породы из-за обрушения.
15:59
Источник: Зобнин, Крал и Мозес рискуют не сыграть в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом»
Полузащитники московского «Спартака» Роман Зобнин, Алекс Крал и Виктор Мозес в настоящее время тренируются по индивидуальной программе.
15:59
В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Севастополе зарегистрировано 46 случаев заболевания коронавирусом за сутки.
15:57
Физиотерапевт рассказала о постковидном синдроме
Физиотерапевт, врач ЛФК Вера Криволапова рассказала о постковидном синдроме.
15:52
Экс-полковник Захарченко не признал вину по новому делу
Бывший полковник МВД России Дмитрий Захарченко не признал вину по новому делу о получении взятки в размере 1,4 млрд рублей в ходе слушания в Пресненском суде Москвы, передаёт ТАСС.
15:49
В Приморье сообщили подробности обрушения на руднике
Обрушение горной породы на руднике в Приморском крае произошло в результате самопроизвольного взрыва.
15:47
В Ростуризме рассказали о продажах туров с кешбэком
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о продажах туров с кешбэком.
15:46
Президент ЦСКА считает невозможным уладить конфликт Итудиса и баскетболиста Джеймса
Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение главного тренера команды Димитриса Итудиса отстранить от матчей американского защитника Майка Джеймса.
15:38
Путин удвоил премию за вклад в укрепление единства российской нации
Президент России Владимир Путин сообщил о повышении премии за вклад в укрепление единства российской нации с 2,5 млн до 5 млн рублей.
15:34
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 320 594
В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 320 594.
15:33
Олимпийский чемпион Тараканов станет членом Зала славы ФИБА
Олимпийский чемпион Сергей Тараканов был избран в Зал славы Международной федерации баскетбольных ассоциаций (ФИБА).
15:29
В Верховный суд Украины поступил иск об обжаловании указа о судьях КС
В Верховный суд Украины поступил иск об обжаловании указа украинского президента Владимира Зеленского об отмене назначения судей Конституционного суда (КС) страны.
15:21
Путин поручил пресекать попытки давления во время переписи населения
Президент России Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре при проведении Всероссийской переписи населения обеспечить соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности и жёстко пресекать любые попытки давления.
15:20
Силкин: даже ничейный результат в матче со Словакией будет неплохим
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с командой Словакии в квалификации к чемпионату мира 2022 года.
15:15
Фитнес предложили внести в договоры ДМС
Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) предложила внести фитнес в договоры ДМС.
15:15
Вице-премьер Борисов прибыл в Венесуэлу
Вице-премьер России Юрий Борисов прибыл в Венесуэлу. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на аппарат зампреда правительства.
15:15
В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
За сутки в Удмуртии выявили 78 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
15:08
Путин призвал не допустить переноса в Россию межэтнических конфликтов
Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям призвал не допустить переноса в Россию из-за рубежа межэтнических конфликтов.
15:07
СМИ: Выброшенная капитанская повязка Роналду выставлена на благотворительный аукцион
Капитанская повязка форварда сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, которую он выбросил в ответ на его незасчитанный гол в отборочном матче чемпионата мира — 2022 с командой Сербии (2:2), будет выставлена на благотворительный аукцион.
15:05
Мишустин освободил Басюка от должности замглавы Минпросвещения
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Виктора Басюка от должности замминистра просвещения России по его просьбе.
15:02
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с тестированием на COVID-19
Россия занимает третье место в мире по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
14:58
В Госдуме предложили ввести скидки на штрафы для бизнеса
Для нарушителей законов о предпринимательской деятельности могут ввести 50%-ные скидки на штрафы. Соответствующий законопроект поступит на рассмотрение правительства 30 марта.
14:56
В отношении открывшего стрельбу по людям в Мытищах возбудили дело
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы по сотрудникам ФСБ и МВД в подмосковном посёлке Вешки.
14:54
Тарасова раскритиковала Боброву за высказывание о Тутберидзе
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерины Бобровой, которая критически высказалась о методах работы тренера Этери Тутберидзе.
14:52
Путин назвал ключевой тему укрепления гражданской идентичности
Российский президент Владимир Путин заявил, что тема укрепления общероссийской гражданской идентичности является ключевой.
14:51
В Подмосковье возбуждено дело по факту убийства 16-летнего студента
Тело 16-летнего студента со множественными ножевыми ранениями обнаружено во вторник, 30 марта, на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа.
14:50
В Подмосковье усилят проверки газового оборудования
В Московской области усилят проверки газового оборудования. Такое поручение дал губернатор Андрей Воробьёв.
14:49
Гарик Сукачёв поделился воспоминаниями об Александре Липницком
Музыкант Гарик Сукачёв поделился воспоминаниями о своём коллеге Александре Липницком.
14:49
В Подмосковье подписали первый инвестконтракт в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подписала первый инвестконтракт в рамках соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
14:47
Дивеев: не знаю, почему вы думаете, что ЦСКА уже нельзя побороться за чемпионство
Защитник ЦСКА и молодёжной сборной России Игорь Дивеев прокомментировал критику в адрес московской команды.