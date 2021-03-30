Корреспондент: украинский госдолг увеличился на 25%

В период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021-го на Украине на 25% вырос государственный и гарантированный государством долг. Как пишет «Корреспондент», в эквиваленте в иностранной валюте он составляет $91,4 млрд.

На Украине в период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021-го вырос государственный и гарантированный государством долг. Как пишет «Корреспондент», он вырос на 25%, или на 505 млрд гривен до 2 552,9 млрд гривен, что в эквиваленте в иностранной валюте составляет $91,4 млрд.

Наибольшую долю в структуре государственного долга Украины занимают внешние обязательства — 1 237 млрд гривен. Внутренний долг — 1 023 млрд гривен — почти полностью сформирован из государственных облигаций.

Также 289,2 млрд гривен — это гарантированный правительством долг. Государство должно вернуть данную сумму, если не сможет выплатить по долгам структурам, которые получали кредиты под гарантии украинского правительства.