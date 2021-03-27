L’Equipe: российские фигуристки впервые заняли весь пьедестал чемпионата мира

Весь пьедестал чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Стокгольме, впервые заняли спортсменки из России, пишет L’Equipe. Победительницей стала Анна Щербакова, которая лидировала после короткой программы, Елизавета Туктамышева завоевала серебро через шесть лет после своего триумфа на этой же арене, а Александра Трусова смогла благодаря рискованной ставке на четверные прыжки подняться с 12 места на третью строчку турнирной таблицы.

Российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли три первых места на ЧМ-2021, несмотря на допущенные ошибки в произвольной программе, сообщает L’Equipe.

С первыми звуками музыки выигравшая золото Анна Щербакова улыбнулась сквозь маску и обменялась взглядами со своими соотечественницами: вместо гимна звучал Первый концерт П.И. Чайковского, а один из флагов Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), которые поднимались над трибунами, оказался перекошен. Как напоминает французская газета, из-за санкций WADA на этих соревнованиях российские спортсмены представляют не свою страну, а ФФККР.

После короткой программы триумф россиянок казался маловероятным. Александра Трусова занимала только 12 строчку и должна была совершить мощный рывок, чтобы попасть в тройку лидеров. Она сделала сумасшедшую ставку на четверные прыжки и попыталась исполнить пять в своей произвольной программе. Подопечная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко отлично выполнила четверной флип и каскад четверной лутц — тройной тулуп, однако упала с четверных сальхова и лутца. Тем не менее высокая техника и щедрые оценки за артистизм позволили ей подняться на третью строчку турнирной таблицы. Этому также способствовали многочисленные ошибки японки Рики Кихиры, которая после короткой программы была на втором месте, но в итоге оказалась на седьмом.

Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, которая, имея тройной аксель в арсенале, долгое время не могла снова отобраться в российскую сборную. При этом в 2015 году она уже одержала победу на чемпионате мира, а двумя месяцами ранее получила золотую медаль чемпионата Европы на той же «Глобен-арене» в Стокгольме, где проходит первенство мира в этом году. Спустя шесть лет 24-летняя ученица Алексея Мишина смогла снова подняться на пьедестал.

Победа Анны Щербаковой, как отмечает спортивное издание, не стало большой неожиданностью: фигуристка, которой в воскресенье исполнится 17 лет, лидировала по итогам короткой программы. В своём выступлении, завершающем соревнования среди женщин, она отказалась от попытки исполнить четверной лутц, оставив только четверной флип, с которого упала. Судя по реакции на объявление результатов, первое место стало для спортсменки неожиданностью, однако тренеру Этери Тутберидзе к этому не привыкать: за последние пять лет Анна Щербакова стала её третьей ученицей (после Евгении Медведевой и Алины Загитовой), которая стала чемпионкой мира, пишет L’Equipe.