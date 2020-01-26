France info: Россия стала триумфатором чемпиона Европы по фигурному катанию

В заключительный день чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце российские фигуристки заняли весь подиум в соревнованиях среди женщин, сообщает France info. Благодаря победам в других дисциплинах Россия в общей сложности завоевала 10 медалей из 12 — впервые с советских времён.

В субботу российская фигуристка Алёна Косторная выиграла соревнования среди женщин чемпионата Европы по фигурному катанию, обеспечив России полный набор золотых медалей, пишет France info.

Как рассказывает издание, шестнадцатилетняя Косторная обошла двух соотечественниц: Анну Щербакову и Александру Трусову, которые впервые исполнили четверные прыжки в рамках европейского первенства. Однако не все попытки «девочек с квадами» исполнить элементы ультра-си увенчались успехом. Щербакова первой из россиянок показала свою произвольную программу: блестяще исполнив каскад четверной лутц — тройной тулуп, она недокрутила четверной флип и упала с четверного лутца, который стал тройным. Затем на лёд вышла Трусова и показала каскад из четверного и тройного тулупа, однако упала на следующем четверном лутце с недокрутом и четверном тулупе, потерявшем один оборот.

Косторная, которая являлась лидером после короткой программы, не исполняет квады. Тем не менее благодаря двум безупречным акселям в три с половиной оборота и своей превосходящей соперниц артистичности она заняла первое место с результатом в 240,81 балла. Щербакова и Трусова набрали 237,76 и 225,34 балла соответственно, завоевав серебро и бронзу.

Таким образом, отмечает французский информационный сайт, Россия собрала всё золото чемпионата Европы: в четверг Дмитрий Алиев занял первое место среди мужчин, в пятницу Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу в соревнованиях пар, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали лучшими в танцах на льду. Алёна Косторная и две другие российские фигуристки подтвердили триумф России на чемпионате Европы в Граце.