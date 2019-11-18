«Это цирк на льду, а не искусство»: немецкая фигуристка высказалась о российском фигурном катании

В современном фигурном катании всё более юные спортсменки выполняют всё более сложные прыжки, однако это не более чем веяние моды и цирк на льду, уверена немецкая фигуристка Николь Шотт. Как пишет Süddeutsche Zeitung, хотя Шотт не может исполнять сложные элементы, она делает упор на артистизм и хореографию, поэтому в соперничестве с россиянками немке будет необходимо использовать свой шанс, если у кого-то из соперниц случится «неудачный день».

Фигурное катание сегодня переживает смену парадигмы: всё более юные спортсменки выполняют всё более сложные прыжки, уверена немецкая фигуристка Николь Шотт. Как пишет Süddeutsche Zeitung, 15-летняя Александра Трусова из Москвы стала первой в мире спортсменкой, исполнившей четверной лутц — элемент высшей степени сложности, до сих пор входивший лишь в репертуар мужчин-фигуристов. Выполнив три четверных прыжка в произвольной программе, она выиграла в этом сезоне Большой приз турнира Skate Canada. А её ровесница Анна Щербакова, также способная выполнить четверной лутц, победила даже дважды — на Гран-при Китая и на Skate America. 16-летняя Алёна Косторная, выполнив два тройных акселя, решила в свою пользу исход Гран-при Франции.

Как отмечает издание, Николь Шотт, чьё основное преимущество заключается в выразительности и артистизме, чувствует себя лучше, чем когда-либо за всю карьеру, хотя она и не крутит тройные прыжки, не говоря уже о четверных. На пятый Гран-при этого сезона в Москву она попала относительно легко, после того как снялась одна французская спортсменка. Шотт намеренно дистанцировалась от фестиваля феноменальных прыжков, устроенного более юными соперницами. Она считает, что данная тенденция — это воздушный цирк на льду и веяние моды, которое рано или поздно уйдёт.

У Шотт на турнире были свои цели, и она, по собственному признанию, наслаждается «другими вещами в фигурном катании» — новыми шагами, скоростью, хореографией. Её тренер Михаэль Хут, который в 2012 году привёл к чемпионскому титулу Каролину Костнер, уверен, что его подопечная идёт верным путём. «Мы стараемся приблизиться к вершине за счёт качества исполнения элементов», — говорит он. А для этого важно, чтобы Николь Шотт в борьбе «не растеряла остроту и агрессивность в хорошем смысле слова».

Однако для того, чтобы попасть на европейский призовой подиум, придётся соперничать с тремя россиянками. Для подопечной Хута это значит, что ей необходимо добиться стабильности в артистизме, чтобы быть в состоянии использовать свой шанс, если у кого-то из соперниц случится «неудачный день».

Как заключает издание, в прошлом году Николь Шотт пробовала делать тройной аксель — элемент из трёх с половиной оборотов в воздухе, который во всём мире делает лишь очень небольшое количество женщин, — и у неё это «почти получилось». Однако однажды она упала, выбыла из строя на целых десять недель и утратила веру в прыжки, которые любила даже больше, чем просто вращения.