«Это цирк на льду, а не искусство»: немецкая фигуристка высказалась о российском фигурном катании
Фигурное катание сегодня переживает смену парадигмы: всё более юные спортсменки выполняют всё более сложные прыжки, уверена немецкая фигуристка Николь Шотт. Как пишет Süddeutsche Zeitung, 15-летняя Александра Трусова из Москвы стала первой в мире спортсменкой, исполнившей четверной лутц — элемент высшей степени сложности, до сих пор входивший лишь в репертуар мужчин-фигуристов. Выполнив три четверных прыжка в произвольной программе, она выиграла в этом сезоне Большой приз турнира Skate Canada. А её ровесница Анна Щербакова, также способная выполнить четверной лутц, победила даже дважды — на Гран-при Китая и на Skate America. 16-летняя Алёна Косторная, выполнив два тройных акселя, решила в свою пользу исход Гран-при Франции.
Как отмечает издание, Николь Шотт, чьё основное преимущество заключается в выразительности и артистизме, чувствует себя лучше, чем когда-либо за всю карьеру, хотя она и не крутит тройные прыжки, не говоря уже о четверных. На пятый Гран-при этого сезона в Москву она попала относительно легко, после того как снялась одна французская спортсменка. Шотт намеренно дистанцировалась от фестиваля феноменальных прыжков, устроенного более юными соперницами. Она считает, что данная тенденция — это воздушный цирк на льду и веяние моды, которое рано или поздно уйдёт.
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