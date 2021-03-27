Китайский посол: КНР не стремится занять место США в качестве ведущей мировой державы

03:06 В России начали создание робота для работы в открытом космосе Головной научный институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш и Ракетно-космическая корпорация «Энергия» начали работы по созданию первого российского человекоподобного робота, который выйдет в открытый космос. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

03:03 Губерниев: я на колени встаю перед всеми тренерами — Мишиным, Москвиной, Тутберидзе, Плющенко Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от выступления российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате мира 2021 года в шведском Стокгольме.

02:51 Овечкин забросил восьмую шайбу в восьми последних матчах НХЛ Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил восьмую шайбу в восьми последних матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

02:45 Рудковская: эти пять четверных Трусовой войдут в историю Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала завоевание его подопечной Александрой Трусовой бронзовой награды на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

02:35 В Аргентине за сутки выявили почти 13 тысяч случаев COVID-19 В Аргентине за сутки общее число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось на 12 936, достигнув 2 291 051.

02:31 Мишин: Туктамышева является статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-ти летний возраст Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал завоевание его подопечной серебра на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.

02:16 Слуцкая: третье место Трусовой на ЧМ это фантастика и чудо Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение завоевании Александрой Трусовой бронзы чемпионате мира по фигурному катанию 2020 года в шведском Стокгольме.

02:16 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9 Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов японского острова Мияко в префектуре Окинава, сообщает Геологическая служба США (USGS).

01:57 Щербакова назвала золото ЧМ лучшим подарком на день рождения Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от завоевания золото чемпионата мира 2021 года в канун своего дня рождения.

01:55 В КНДР прокомментировали испытания новой тактической ракеты Последний запуск Пхеньяном ракет в сторону Японского моря был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи, заявил секретарь ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ли Бён Чхоль.

01:52 Трусова — о четверных прыжках на ОИ: для меня они были нужны всегда Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года Александра Трусова ответила на вопрос о важности четверных прыжков, которые могут обеспечить завоевание золота в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

01:46 Туктамышева: без четверных прыжков за золото ОИ не поборешься Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года Елизавета Туктамышева высказала мнение о важности четверных прыжков для успешного выступления в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

01:41 Щербакова: постараюсь подойти к ОИ с максимальным количеством четверных прыжков Чемпионка мира по фигурному катанию 2021 года Анна Щербакова ответила на вопрос о количестве четверных прыжков, которые могут обеспечить завоевание золота в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

01:31 Буянова: российские фигуристки ещё раз доказали — они лучшие в мире Заслуженный тренер России Елена Буянова прокомментировала выступление российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

01:29 Пять человек пострадали при взрыве в частном доме в Новой Москве В Новой Москве в результате взрыва газового баллона в частном доме пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. Об этом сообщили в СК России по городу Москве.

01:25 Туктамышева: после падения на флипе думала, что всё потеряно Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что испытала по ходу исполнения произвольной программы.

01:24 Тутберидзе привела третью фигуристку к золоту чемпионата мира Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе привела уже третью свою подопечную к золоту чемпионата мира.

01:22 Щербакова призналась, что не до конца довольна выступлением на ЧМ Золотая медалистка чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Анна Щербакова оценила своё выступление на турнире.

01:19 Трусова: короткая программа не соответствует мне в жизни Бронзовая медалистка чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Александра Трусова сказала, что участвует в выборе музыки для короткой и произвольных программ.

01:16 Туктамышева сказала, что не сразу полюбила музыку для произвольной программы Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Елизавета Туктамышева призналась, что изначально не до конца поняла предложение Алексея Мишина исполнять произвольную программу под музыку «Хронику заводной птицы» за авторством Бхимы Юнусова.

01:12 Туктамышева ответила, что является одним из определяющих аспектов успешной программы Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Елизавета Туктамышева призналась, что считает выбор музыки одним из ключевых аспектов в ходе построения программы.

01:12 Тарасова назвала выдающимся результат российских фигуристок на ЧМ Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

01:09 Российские фигуристки сохранили максимальную квоту на Олимпийские игры в Пекине По итогам чемпионата мира 2021 года в шведском Стокгольме сборная России сохранила максимальную квоту в женском одиночном катании на предстоящих Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

01:08 Щербакова сказала, советуются ли с ней тренеры при выборе музыки Золотая медалистка чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Анна Щербакова ответила, советуются ли с ней представители тренерского штаба относительно выбора музыки для коротких и произвольных программ.

01:05 Трусова оценила своё выступление на ЧМ в Стокгольме Бронзовая медалистка чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова оценила выступление на турнире.

01:04 Глава ФФККР отреагировал на завоевания российскими фигуристками трёх медалей ЧМ Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировала выступление российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате мира 2021 года в шведском Стокгольме.

01:03 За сутки в Бразилии зафиксировали более 84 тысяч случаев коронавируса В Бразилии общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 84 245 и достигло 12 404 414.

01:02 Щербакова не считает, что золото ЧМ повлияет на её выступление в олимпийском сезоне Победительница чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Анна Щербакова ответила, считает ли она триумф на первенстве планеты дополнительной мотивацией в преддверии олимпийского сезона.

00:58 Туктамышева: серебро ЧМ даёт мотивацию отобраться на ОИ-2022 Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года Елизавета Туктамышева ответила, мотивирует ли её успех на турнире ударно провести следующий сезон, который станет олимпийским.

00:54 Бестемьянова назвала фантастикой российский подиум в женском катании на ЧМ Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российских фигуристок в женском одиночном катании на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

00:49 Туктамышева ответила, обсудила ли с Мишиным выступление в произвольной программе на ЧМ Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила, успела ли обсудить итоги выступления в произвольной программе со своим тренером Алексеем Мишиным.

00:48 Туктамышева призналась, что довольна своими оценками на ЧМ Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме Елизавета Туктамышева высказала мнение своих оценках на мировом первенстве.

00:45 Туктамышева: рада, что для сборной России соревнования сложились именно так Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением о выступлении российских спортсменок на соревновании в Швеции.

00:43 Синоптики прогнозируют аномальное тепло в ряде регионов России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается аномально тёплая погода.

00:43 Туктамышева ответила на вопрос о ближайших планах Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Елизавета Туктамышева поделилась своими планами на ближайшее будущее.

00:42 Туктамышева рассказала, почему не стала исполнять произвольную программу на тренировке ЧМ Россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, почему не стала не стала исполнять произвольную программу на тренировке перед соревновательным прокатом на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

00:40 Туктамышева рассказала, почему не сдержала слёз после произвольной программы на ЧМ Серебряная медалистка чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме Елизавета Туктамышева рассказала, почему эмоционально отреагировала на свой успех.

00:35 Тарасова считает, что Трусовой не следовало заявлять пять четверных на произвольную программу Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о выступлении Александры Трусовой в произвольной программе в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

00:29 Щербакова заявила, что не думала о предстоящем дне рождения, а была сосредоточена на ЧМ Чемпионка мира по фигурному катанию 2021 года Анна Щербакова заявила, что не думала о своём предстоящем дне рождения и была сосредоточена на выступлениях на мировом первенстве в Стокгольме.

00:24 Минпромторг получил обращение о запрете продажи алкоголя покупателям с детьми Минпромторг России получил обращение уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане Ирины Волынец с просьбой запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям, посещающим магазины с несовершеннолетними детьми.

00:22 В сети появилось видео выступления Щербаковой в произвольной программе на ЧМ Опубликовано видео выступления Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.

00:21 Щербакова поделилась впечатлениями от победы на ЧМ по фигурному катанию Россиянка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в произвольной программе и поделилась впечатлениями от победы в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

00:12 Опубликовано видео произвольной программы Туктамышевой на ЧМ по фигурному катанию В сети появилось видео выступления Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.

00:06 Инфекционист рекомендовал привиться любой из российских вакцин Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что главное — привиться от коронавируса, не важно, какой из российских вакцин.

00:02 Самсонова разгромила Бертенс и вышла в третий круг турнира WTA в Майами Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над голландкой Кики Бертенс в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

23:58 Ягудин назвал «чудом» выступление Щербаковой в произвольной программе на ЧМ Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

23:55 Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ по фигурному катанию Российские фигуристки заняли весь подиум в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.

23:55 Щербакова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Анна Щербакова одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

23:53 Щербакова упала на четверном флипе в произвольной программе на ЧМ в Стокгольме Анна Щербакова не смогла исполнить четверной флип в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Стокгольме.