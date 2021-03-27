Китайский посол: КНР не стремится занять место США в качестве ведущей мировой державы

Посол Китая в США Цуй Тянькай в интервью CNN заверил, что цель Пекина отнюдь не состоит в том, чтобы подвинуть Соединённые Штаты с места ведущей мировой державы. Он отметил, что это никогда не было национальной стратегией КНР. «Наша цель — удовлетворить растущее стремление китайцев к лучшей жизни», — добавил при этом дипломат.
Цель Китая не состоит в том, чтобы заменить США в качестве ведущей мировой державы, — с таким заявлением в интервью CNN выступил посол КНР в Соединённых Штатах Цуй Тянькай.
«Наша цель — удовлетворить растущее стремление китайцев к лучшей жизни. Наша цель — не конкурировать с какой-либо другой страной и не заменять её. Это никогда не было нашей национальной стратегией», — отметил дипломат.
Как поясняет CNN, Цуй Тянькай таким образом отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что у Китая есть «всеобъемлющая цель стать ведущей страной в мире, самой богатой и самой могущественной страной в мире».
При этом глава Белого дома подчеркнул, что при нём этого не произойдёт.
Замечания Байдена последовали за первой личной встречей между официальными лицами США и Китая на Аляске на прошлой неделе, которая прошла в недружелюбном ключе.
Между тем тон заявлений китайского посла в интервью CNN был гораздо более примирительным, отмечается в статье. В частности, говоря о переговорах на Аляске, он назвал их «своевременными» и «полезными».
«Это, безусловно, помогло обеим сторонам лучше понять друг друга, — подчеркнул Цуй Тянькай. — Мы не думаем, что какие-либо попытки разделить мир на разные лагеря или даже выстроить конфронтационный военный подход, являются решением».
Китайский посол также прокомментировал репортаж CNN об уйгурских детях, которые были разлучены со своими семьями и не могли покинуть китайский район Синьцзян. Посол, как указывается в статье, «некорректно» охарактеризовал эту информацию как ложную и «аморальную».
Китайские власти позиционируют лагеря, созданные в этом регионе для размещения уйгуров, как «образовательные центры», цель которых — обуздать экстремизм. Цуй повторил точку зрения властей КНР, что китайское «правительство должно было что-то сделать», чтобы предотвратить возможные теракты в регионе.
«Мы не стали развязывать там войну. Мы не использовали ракеты или дроны. Мы направляем усилия на образование и обучение, помогаем людям больше узнать о законе, приобрести хорошие навыки, чтобы улучшить свою жизнь и найти хорошую работу. И всё это имело огромное значение. За последние несколько лет не было ни одного теракта», — подчеркнул дипломат.
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