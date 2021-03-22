Макфарланд: Китай и Россия думают, что «обратили в бегство» Байдена

Соединённые Штаты вступили в перепалку одновременно с Китаем и Россией, отмечает Fox Business. Бывший заместитель советника Трампа по национальной безопасности Кэтлин Макфарланд задаётся вопросом: готова ли администрация Байдена подкреплять жёсткую риторику жёсткими мерами? По мнению Макфарланд, у российско-американских отношений в ближайшее время практически нет шансов на улучшение.

Кейти, вчера вечером Китай говорил с администрацией Байдена в очень резких выражениях. Был большой конфликт. Они говорили о проблемах с правами человека в США, Black Lives Matter, проблемах с социальной справедливостью внутри США. Это большая разборка между двумя странами. Что происходит?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Послушайте, по крайней мере, теперь это происходит открыто. Китайцы приходят на эти встречи в начале каждой администрации. В начале администрации Трампа у нас были похожие встречи с теми же самыми китайскими чиновниками. Китайцы садятся и зачитывают свой список, как они это называют, «основных интересов», или «красных линий», или «необсуждаемых вопросов». Другими словами, тех тем, которые не могут быть предметом переговоров.



В данном случае они говорили о Тайване, о Гонконге и о концентрационных лагерях для уйгуров. Китайцы сказали: «Это наше дело, это внутренние дела Китая, это не имеет никакого отношения к нашим переговорам, так что это даже не обсуждается». И тогда администрация Байдена ответила: «Ну, исходя из соображений прав человека, это подлежит обсуждению». И дальше уже дело не пошло. Стороны зашли в тупик.



Но, по-моему, интересен ответ Китая. В прошлом китайцы скрывали свои амбиции, свою агрессивность и чванливость. Но теперь они показывают это открыто. По сути, они считают, что с Соединёнными Штатами покончено. XXI век принадлежит Китаю. Условия сделки будет задавать Китай, а Соединённым Штатам лучше бы послушно занять своё место. И это так поразительно! Администрация Байдена жёстко высказывается против Китая. Вопрос в том, подкрепит ли она свою жёсткую риторику жёсткими мерами.



Да, мы сейчас слышим действительно жёсткую риторику. И теперь администрация Байдена внезапно вступила в новый конфликт с Россией. Россия возмущённо реагирует на то, что президент Байден назвал российского лидера Владимира Путина, цитирую, «убийцей», называет это высказывание беспрецедентным и характеризует отношения между двумя странами как очень плохие. Что вы думаете об идее Путина провести с Байденом телевизионные дебаты в прямом эфире?



КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Вы только представьте себе, если бы президентом был Дональд Трамп, он бы ухватился за возможность провести дебаты в прямом эфире! Уверена, что администрация Байдена найдёт какой-то предлог, какую-то причину этого не делать. Но это признак того, что отношения США и России не в хорошем состоянии. И, наверное, не будут в хорошем состоянии. Откровенно говоря, чтобы эти отношения стали хорошими, нам наверняка потребовалось бы сделать то, чего мы не хотели бы делать.



И русские, и китайцы считают, что обратили эту администрацию в бегство. А ведь этой администрации нет ещё трёх месяцев! Так что я думаю, и те, и другие будут продолжать продавливать свои интересы.



Знаете, вдобавок к этому госсекретарь Энтони Блинкен предупреждает все компании, которые участвуют в работе над российским трубопроводом «Северный поток — 2», доставляющим российский газ в Германию, что им надо это немедленно прекратить. Такое ощущение, что это эскалация новой холодной войны…



Дата выхода в эфир 20 марта 2021 года.