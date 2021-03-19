CMM: Испания стала четвёртой в Европе страной, легализовавшей эвтаназию

Испанские парламентарии одобрили законопроект об эвтаназии, передаёт канал CMM. Как отмечается в материале, таким образом Испания стала четвёртой в Европе страной, легализовавшей эту процедуру.
Новый закон об эвтаназии получил широкую поддержку конгресса.
МЕРИЧЕЛЬ БАТЕТ, спикер Конгресса депутатов Испании: Текст со всеми его формулировками принят.
Принятие этого документа большинство нижней палаты приветствовало стоя. Аплодисменты длились более минуты.
САРА ХИМЕНЕС, партия «Граждане»: Мы выступаем за право человека принимать решение в том случае, если он хочет положить конец своим страданиям.
МАРИЯ ЛУИСА КАРСЕДО, Испанская социалистическая рабочая партия: Предусматривается, что человек будет свободно решать, когда пользоваться этим новым правом.
Против выступили Народная партия и VOX.
ЛУРДЕС МОНАСТЕРИО, VOX: Вы сделали выбор в пользу смерти вместо того, чтобы выбрать заботу о людях.
ХОСЕ ИГНАСИО ЭЧАНИС, Народная партия: Это посягательство на человеческое достоинство, на человеческую жизнь и на заботу о здоровье.
Они объявили о том, что обратятся в Конституционный суд.
Наша страна таким образом стала четвертым государством Европы, легализовавшим эвтаназию вслед за Голландией, Бельгией и Люксембургом.
Эвтаназия исчезнет из Уголовного кодекса и станет очередной услугой, предоставляемой в рамках системы здравоохранения. Чтобы получить к ней доступ, нужно будет заполнить от руки два заявления. Также предусматривается оформление так называемого медицинского завещания. Кроме того, в каждом автономном сообществе будут организованы гарантирующие комиссии, которые будут следит за тем, чтобы исполнялись все требования.
Правительство заявляет о прогрессе в правовой сфере.
КАРОЛИНА ДАРИАС, министр здравоохранения Испании: Это важный день для всех граждан, поскольку мы продвигаем в нашей стране более человечное и более справедливое общество.
Закон вступит в силу через три месяца, как только он будет опубликован в издании Boletín Oficial del Estado.
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