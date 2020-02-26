Das Erste: в ФРГ дали зелёный свет суициду и ассистированному самоубийству

Конституционный суд Германии аннулировал закон об эвтаназии и тем самым «открыл двери и ворота для суицида» в стране, сообщает Das Erste. В частности, с сегодняшнего дня считается, что организации, специализирующиеся в сфере ассистированного самоубийства, больше не совершают преступлений, когда помогают желающим уйти из жизни, отмечает немецкий телеканал.
С нами на связи из Карлсруэ наш корреспондент Коля Шварц. Господин Шварц, означает ли сегодняшнее решение Конституционного суда, что в Германии двери и ворота для суицида теперь открыты?
КОЛЯ ШВАРЦ, корреспондент Das Erste:В любом случае государство больше не имеет права решать, когда жизнь отдельного индивидуума приемлема, а когда — нет. То есть каждый человек имеет право по своему усмотрению решать: жить ему или умереть. Каждый решает сам, когда ему уходить из жизни. Впрочем, законодатели могут обязать желающих совершить суицид сначала обращаться за консультацией. Они также могут ввести сроки ожидания: то есть сначала необходимо проконсультироваться и некоторое время всё хорошо обдумать. Государство имеет право консультировать, информировать и делать всё, чтобы человек не ушёл из жизни, но не имеет права заставлять его жить дальше.
После сегодняшнего решения суда стали ли легальными организации, предоставляющие услуги по эвтаназии?
КОЛЯ ШВАРЦ: Да, теперь они легальны. Конституционный суд аннулировал действовавший до этого закон. С этого самого момента он больше не имеет юридической силы. С сегодняшнего дня считается, что эти организации и их сотрудники больше не совершают преступлений, когда помогают желающим уйти из жизни. Как постановил суд, люди имеют право по своему усмотрению умирать, уходить из жизни, даже если им при этом кто-то помогает. Законодатели, однако, получили право контролировать эти организации и запрещать некоторым из них осуществлять деятельность, если они оказывают давление на людей. Если они недобросовестно работают и убеждают людей совершить самоубийство, то в этом случае государство имеет право их запретить. В остальных случаях им предоставят свободу действий.
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