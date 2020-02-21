Fox News: элита навязывает эвтаназию американцам, страдающим депрессией

Вместо того чтобы лечить население, подавленное наркозависимостью, алкоголизмом и ожирением, власти некоторых штатов США облегчают страдальцам уход из жизни — разрешают эвтаназию, сетует Fox News. При этом, как отмечает гость телеканала, профессор Чарльз Кэмоси, легализация эвтаназии вовсе не нравится представителям уязвимых категорий населения: инвалидам и расовым меньшинствам.

Итак, очевидно, что широкие слои населения Америки страдают от физических проблем: наркозависимости, алкоголизма, ожирения и в целом от сокращения продолжительности жизни в результате всего вышеперечисленного. Но есть здесь и эмоциональная составляющая: миллионы американцев страдают от тревожности, клинической депрессии и чувствуют себя несчастными. Посмотрите на статистику выписываемых препаратов, она говорит сама за себя.



Но левые предлагают решение — самоубийство! Девять штатов и округ Колумбия позволяют докторам способствовать смерти пациентов, вместо того чтобы их лечить. Следующим штатом, где это будет легализовано, может стать Нью-Йорк.



Какие именно последствия у этого? Кто это глубоко продумывает? Стоит ли нам так делать? Чарльз Кэмоси — профессор теологической биоэтики Фордемского университета, автор книги «Сопротивление культуре выбрасывания: как последовательная жизненная этика может объединить расколотый народ». Недавно мы побеседовали с профессором. Вот как это было.



Подаётся это так: твоё тело — тебе решать, никто не может продлевать твою жизнь, никто не может приказать тебе жить, если ты не хочешь, это самый элементарный выбор, какой у нас есть, государство не может вмешиваться. Многие в это верят. Почему им не стоит в это верить?



ЧАРЛЬЗ КЭМОСИ, профессор этики: Если посмотреть на статистику, например, штата Орегон, где это легально с 1990-х…



Да.



ЧАРЛЬЗ КЭМОСИ: …физическая боль и страдания — а мы все это воспринимаем с сочувствием, надо быть моральным чудовищем, чтобы не сочувствовать в таких случаях…



Да.



ЧАРЛЬЗ КЭМОСИ: …это даже не в первой пятёрке причин, по которым жители Орегона обращаются за помощью в самоубийстве. Но вот две причины из первой пятёрки, Такер: страх обременить других и страх потери автономности. Я профессор в высшем учебном заведении, так что вокруг меня много прогрессистов.



Да.



ЧАРЛЬЗ КЭМОСИ: Это ведь совершенно дикая реакция, когда они говорят: «Ну, есть люди, которые боятся этого, потому что в нашем мире нет социальной справедливости. Давайте сделаем так, чтобы им было проще убить себя!» Это никак не может быть правильным ответом человека, заботящегося о социальной справедливости!



Согласен. И уж точно пройдёт совсем немного времени, прежде чем кто-то... Компании ведь делают бизнес, зарабатывают деньги, и это замечательно. Но ведь кто-то додумается, что гораздо дешевле, когда человек мёртв, чем когда его лечат от диабета.



ЧАРЛЬЗ КЭМОСИ: Вот почему, Такер, некоторые уязвимые категории населения, в защиту которых вы выступаете в этой программе, за что вам большое спасибо, наиболее скептично относятся к эвтаназии. Они понимают. Они знают, что, если дойдёт до вопросов о том, кто обременителен, это они. Кто потерял свою автономность? Они.



Верно.



ЧАРЛЬЗ КЭМОСИ: И есть целая элитарная подструктура, которая говорит: «Нам это будет выгодно!» То есть прямо так они не говорят, но они действительно получают от этого выгоду. Вот почему я написал книгу «Сопротивление культуре выбрасывания», потому что нам надо сопротивляться этой культуре выбрасывания, хотя бы в том случае, если нам действительно есть дело до уязвимых категорий населения.



Да уж, пожалуй! И меня поражает то, что политические руководители этой страны, к примеру, губернатор Нью-Йорка, вообще-то избраны, чтобы заботиться о жителях своего штата, города, посёлка, страны, однако вместо того, чтобы этим заниматься, они решают, что проще убить этих людей. Почему никто не укажет на то, что это грубое извращение их долга?



ЧАРЛЬЗ КЭМОСИ: Ну, есть и такие группы, которые на это указывают. И даже весьма эффективно. И они тоже, как правило, прогрессисты. Например, общества защиты прав инвалидов, как вам, может быть, известно…



Да.



ЧАРЛЬЗ КЭМОСИ: …они на самом деле возглавляют сопротивление культуре выбрасывания, продвигаемой с помощью эвтаназии. Знаете, кто ещё на передовой? Афроамериканцы и латиносы: противников этого среди них непропорционально много, особенно по сравнению с привилегированными белыми.



Мы постоянно слышим о расовой справедливости, и я считаю, это хорошо. Но почему бы не быть последовательными? Почему бы не сказать: «Давайте прислушаемся к мнению цветного населения в данном вопросе», — а не только по ряду вопросов, которые совпадают с нашей будничной повесткой дня!



То есть вы говорите, это поддерживают подписчики журнала New Yorker, а не обычные люди, так?



ЧАРЛЬЗ КЭМОСИ: Это определённо не обычные люди.



Интересно. Как думаете, в Нью-Йорке это (легализация эвтаназии. — ИноТВ) произойдёт?



ЧАРЛЬЗ КЭМОСИ: Если бы я делал ставки, я бы сказал, что произойдёт. Это произошло в Калифорнии, в Нью-Джерси, где я живу, в нескольких других штатах. Но опять-таки, если мы прислушаемся к тем уязвимым людям, мнение которых не учитывается, к забытым людям, если мы прислушаемся к ним на самом деле, а не только на словах, мы отнесёмся к этому глубоко скептично.



Думаю, да. Знаете, кто от этого в восторге? Медицинские страховые компании. Разумеется. Большое спасибо, профессор, за то, что уделили нам время сегодня. И за то, что вы один из немногих, кто высказывается против этого. Я вам признателен.



Дата выхода в эфир 18 февраля 2020 года.