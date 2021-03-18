Euronews: оппозиция считает коронавирус причиной смерти президента Танзании

По мнению танзанийской оппозиции, власти страны скрывают истинную причину смерти 61-летнего президента Джона Магуфули, который скончался, согласно официальным источникам, из-за проблем с сердцем. Однако до этого президент две недели не появлялся на публике, поэтому многие заподозрили, что он заразился коронавирусом. Сам Магуфули категорически отрицал наличие COVID-19 в стране и выступал против прививок, передаёт Euronews.
Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года. Две недели он не появлялся на публике. Это породило слухи о том, что глава республики заразился коронавирусом, которые власти отрицали.
В четверг стало известно о его кончине, официально — из-за сердечной недостаточности. Но по сведениям оппозиции, причина смерти танзанийского президента — COVID-19.
Сам глава восточноафриканского государства категорически отрицал наличие коронавируса в стране. Закупать вакцины Магуфули отказывался, называя их «опасными».
Чтобы избавиться, как он говорил, от «респираторных заболеваний», президент призывал сограждан пить травяные отвары и молиться. По данным ВОЗ, в Танзании было выявлено 509 случаев заражения COVID-19 и 21 летальный исход.
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