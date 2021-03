NYT: благодаря карантину россияне заново открыли для себя Байкал

Если раньше более 70% туристов, приезжающих зимой на Байкал, обычно составляли иностранцы, то сейчас из-за пандемии и ужесточения пограничного контроля здесь почти всё занято россиянами, пишет The New York Times. Благодаря карантину озеро Байкал стало очень популярным местом для отдыха. Причём сюда едут теперь не только в отпуск, но и просто на пару дней, чтобы интересно провести выходные, отмечается в статье.

Для россиян в условиях пандемии уникальное озеро Байкал стало тем самым местом, которое стоит посмотреть — но при этом и себя показать, пишет The New York Times. Обычно зимой на этом самом глубоком в мире озере проводят время иностранцы. Однако сейчас сюда приезжают толпы россиян, которые готовы преодолевать сотни и тысячи километров не только ради интересного отдыха, но и чтобы заполучить оригинальные кадры, которыми можно украсить свои странички в Instagram или TikTok, отмечается в статье.



Например, компания из пяти друзей из Якутска, с которой побеседовал корреспондент The New York Times, была в пути двое суток и преодолела более трёх тысяч километров, чтобы добраться до Байкала. И теперь они с удовольствием позируют перед фотокамерой, чтобы сделать необычные фотографии и заснять видео на фоне сверкающих под солнцем ледяных просторов, причём ради этого не боятся даже выйти на мороз в купальниках, говорится в статье.



Так выглядит «пандемическая версия» нынешней зимы 2021 года на Байкале, которую местные экскурсоводы уже прозвали «русским сезоном», отмечает автор. Обычно в это время года сибирское озеро посещала масса иностранцев — многие приезжали из соседнего Китая, чтобы покататься по льду Байкала на коньках, совершить пешие экскурсии по окрестностям, побегать, поездить на автомобилях или покататься на лыжах по ледяным и снежным просторам, пока русские спасались от холода где-нибудь в Турции или Таиланде. Но в этом году, когда из-за пандемии границы в основном закрыты, заледенелые берега Байкала стали привлекать массу российских туристов.



Тот факт, что россияне начнут активно посещать Байкал вместо тропических пляжей, стал неожиданностью как для местных жителей, так и для сотрудников туриндустрии, говорится в статье. «Этот сезон не похож на другие — никто не ожидал такого наплыва людей, такого туристического бума», — рассказала в интервью The New York Times Юлия Мушинская, директор исторического музея, расположенного на популярном байкальском острове Ольхон. По её словам, местные сотрудники, которые работают с туристами, из-за этого «просто в шоке».



Раньше сюда приезжали, чтобы поймать моменты тишины, которые на Байкале вызывают непередаваемые ощущения, поясняет автор: «Вы стоите на льду толщиной около метра, настолько прочном, что по нему могут спокойно ездить тяжёлые грузовики, и чувствуете себя хрупким, бренным и маленьким существом. Тишину вокруг каждые несколько секунд прерывают резкие звуки, доносящиеся снизу, — какой-то гул, грохот и странные звуки наподобие музыки в стиле техно. Взгляните вниз — и несовершенства прозрачного, как стекло, льда проявятся в виде светлой мерцающей завесы».



Однако теперь из-за наплыва российских туристов, которых власти теперь поощряют выбирать внутренние маршруты для отдыха, тихо здесь почти не бывает, подчёркивается в статье: «Хотя власти западных стран не поощряют поездки во время пандемии, в России, как это часто бывает, всё обстоит иначе. Кремль превратил связанное с коронавирусом закрытие границ в возможность заставить россиян, которые последние 30 лет исследуют мир, расположенный за бывшим железным занавесом, отдыхать у себя в стране».



Финансируемая государством программа, которая была запущена летом прошлого года, предусматривает возврат до $270 за туристические поездки, совершаемые внутри страны, включая перелёты и проживание в отелях, поясняет автор. «Это один из примеров того, как Россия, где в прошлом году был один из самых высоких в мире показателей смертности от коронавируса, во время пандемии зачастую ставит экономику выше здоровья населения», — пишет The New York Times.



В декабре президент России Владимир Путин подчеркнул, что «не менее важно развивать и внутренний туризм» в стране, напоминает автор. В результате на протяжении последних месяцев наблюдается «колоссальное скопление туристов на черноморских пляжах и кавказских горнолыжных курортах», говорится в статье. Озеро Байкал также стало популярным местом для отдыха и в период с 23 февраля по 8 марта, когда в России отмечают традиционные весенние праздники.



«На северной оконечности острова, где над бело-голубым лабиринтом нагромождений изо льда возвышаются оранжевые скалы, вереницы туристических автобусов высаживают сотни людей, которые ходят по скользкому льду, катаются, карабкаются на ледяные глыбы, а потом едят, причмокивая, уху, разогретую на кострах, разожжённых прямо на льду», — пишет The New York Times.



Это фактически «квинтэссенция туризма в эпоху Instagram», подчёркивается в статье: «Некоторые туристы, приезжающие на Байкал, привозят собственные штативы для смартфонов и прыгают вверх-вниз по несколько раз, чтобы получить идеальный снимок себя самого в прыжке на фоне ледяной стены. Другие запускают беспилотники или используют яркие цветовые дымовые шашки». Туристы также ложатся на лёд замёрзшего озера, чтобы заполучить оригинальные кадры — например, фотографируя сосульки в природном гроте, которые на закате приобретают розовый оттенок.



Всё это происходит из-за роста популярности социальных сетей, пояснили корреспонденту местные экскурсоводы. По их словам, люди гоняются за снимками в конкретных местах, которые уже стали популярными в интернете, не заботясь об остальных посетителях. При этом самые востребованные фотографии — это те, на которых запечатлён чистый прозрачный лед. Поэтому некоторые гиды даже носят с собой специальные щётки, чтобы сметать снег для желающих пофотографировать туристов, сообщает The New York Times.



Как рассказал корреспонденту глава крупного гостиничного комплекса на Ольхоне Никита Бенчаров, обычно более 70% туристов, которые останавливались у них зимой, составляли иностранцы. Но сейчас почти все места заняли россияне, и это создаёт некоторые проблемы: дело в том, что они привыкли к дешёвым и комфортным отелям за границей, но в дальних уголках России найти аналогичные условия довольно сложно.



В то время как иностранные посетители, по его словам, обычно лучше русских понимают, куда они едут, и не ждут особой экономии и комфорта: «Иностранцы уже к этому готовы и благодарят бога, что здесь хотя бы есть нормальная кровать и что они не спят на медвежьих шкурах». Местные туроператоры, ориентированные на иностранных туристов, тоже пытаются теперь приспособиться к новым посетителям, говорится в статье. Например, в некогда китайском ресторане на Ольхоне теперь подают борщ.



По мнению автора, «неземной» байкальский пейзаж сейчас служит для россиян неким «спасением от проблем и кризисов — временным и, вероятно, ложным». Глядя на переполненные туристами автобусы и местные рестораны, здесь может сложиться обманчивое впечатление, будто бы коронавируса уже не существует, подчёркивается в статье. «Пренебрежительное» отношение россиян к этой проблеме показывают и результаты последних опросов, согласно которым менее половины россиян сейчас опасаются заразиться коронавирусом, пишет The New York Times, и при этом далеко не все готовы сделать прививку.



На берегах замёрзшего Байкала вся история с коронавирусом для местных жителей зачастую выглядит как далёкий массовый «психоз», говорится в статье. А группа любителей музыки из Иркутска даже организовала здесь свой ежегодный зимний музыкальный фестиваль, на который приехали не только россияне, но и гости из соседней Белоруссии — одной из немногих стран, граждане которой могут даже сейчас беспрепятственно въезжать в Россию.



Как рассказал один из белорусских зрителей по имени Артём, даже несмотря на пандемию, он прекрасно провёл здесь целую неделю, совершая прогулки и катаясь на коньках. И теперь с нетерпением ждёт, когда будет больше возможностей для активного туризма в других местах — например, на Камчатке или в Исландии. «У нас у всех есть свои мечты и цели, которые мы хотим достичь. Жизнь продолжается», — заключил он в интервью The New York Times.