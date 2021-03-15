NTD: англичанка доставляет напитки клиентам на мини-пабе на колёсах

Из-за ограничительных мер рестораны и бары Британии не могут работать в обычном режиме, однако жительница города Брайтон нашла выход из сложившейся ситуации. Как передаёт NTD, хозяйка заведения Hand in Hand Дженнифер при помощи мини-паба, прицепленного к велосипеду, доставляет напитки прямо к дверям клиентов. Она говорит, что паб работает с 1850 года и уже пережил пандемию испанского гриппа, и Дженнифер уверена: заведение выстоит и в этот раз.

По улицам английского города Брайтон колесит мини-паб, прицепленный к велосипеду. Хозяйка заведения Дженнифер доставляет напитки прямо к дверям клиентов, поскольку в обычном режиме работать пока нельзя.

ДЖЕННИФЕР ЛЕФТ, владелица паба Hand in Hand: Сначала я хотела купить тележку для развозки молока и нарядиться девушкой-крестьянкой. Потом думала о тележке с мороженым, но в итоге остановилась на велосипеде.

Дженнифер стала уже чем-то вроде украшения города.

ДЕЙЗИ АСКВИТ, покупательница: Она блестящая бизнесвумен. Ей удалось сплотить нас, и мы чувствуем себя одной семьёй. Когда она едет на велосипеде и везёт за собой паб, нельзя не улыбаться.

Паб Hand in Hand работает с 1850 года и уже пережил пандемию испанского гриппа. Дженнифер уверена: заведение выстоит и в этот раз.

Дата выхода в эфир 12 марта 2021 года.