NTD Оригинал

NTD: англичанка доставляет напитки клиентам на мини-пабе на колёсах
Из-за ограничительных мер рестораны и бары Британии не могут работать в обычном режиме, однако жительница города Брайтон нашла выход из сложившейся ситуации. Как передаёт NTD, хозяйка заведения Hand in Hand Дженнифер при помощи мини-паба, прицепленного к велосипеду, доставляет напитки прямо к дверям клиентов. Она говорит, что паб работает с 1850 года и уже пережил пандемию испанского гриппа, и Дженнифер уверена: заведение выстоит и в этот раз.
По улицам английского города Брайтон колесит мини-паб, прицепленный к велосипеду. Хозяйка заведения Дженнифер доставляет напитки прямо к дверям клиентов, поскольку в обычном режиме работать пока нельзя.
 
ДЖЕННИФЕР ЛЕФТ, владелица паба Hand in Hand: Сначала я хотела купить тележку для развозки молока и нарядиться девушкой-крестьянкой. Потом думала о тележке с мороженым, но в итоге остановилась на велосипеде.
 
Дженнифер стала уже чем-то вроде украшения города.
 
ДЕЙЗИ АСКВИТ, покупательница: Она блестящая бизнесвумен. Ей удалось сплотить нас, и мы чувствуем себя одной семьёй. Когда она едет на велосипеде и везёт за собой паб, нельзя не улыбаться.
 
Паб Hand in Hand работает с 1850 года и уже пережил пандемию испанского гриппа. Дженнифер уверена: заведение выстоит и в этот раз.
 

Дата выхода в эфир 12 марта 2021 года. 

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NTD США Северная Америка
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