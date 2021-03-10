CNBC: без шансов на победу — «бостонский террорист» подал в суд из-за жёстких условий содержания в тюрьме

Джохар Царнаев, осуждённый за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, подал в суд, жалуясь на жёсткие условия содержания в американской тюрьме максимально строгого режима, передаёт CNBC. По его мнению, в этом исправительном учреждении нарушаются его конституционные права. Между тем декан Массачусетской юридической школы Майкл Койн выразил мнение, что у Царнаева нет ни малейшего шанса на победу в этом судебном разбирательстве.

В 18-страничном иске, написанном от руки, Джахар Царнаев — человек, устроивший теракт на Бостонском марафоне, — заявил, что страдает от психологической травмы, эмоциональных переживаний и от разрушения связей с его семьёй. Царнаев подал в суд, заявляя, что в тюрьме его конституционные права нарушаются.



Он хочет иметь возможность отправлять своей семье фотографии и сделанные им поделки. Он хочет общаться со своими племянниками и племянницами по телефону и хочет получить обратно белую бейсболку, а также красную бандану с ацтекским принтом, которую у него забрали.



Как вы думаете, у него есть шансы выиграть этот иск?



МАЙКЛ КОЙН, декан Массачусетской юридической школы: Нет, думаю, нет. Я считаю, что у него нет даже малейшего шанса выиграть этот иск.



Майкл Койн — декан Массачусетской юридической школы. По его словам, жёсткие ограничения обусловлены характером преступления Царнаева.



МАЙКЛ КОЙН: Несомненно, условия, в которые он был помещён, суровы, однако они носят такой ограничительный характер, поскольку его считают очень опасным.



Царнаев был осуждён за организацию взрывов в 2013 году, в результате которых три человека погибли и более 260 получили ранения. В прошлом году вынесенный ему смертельный приговор был отменён, при этом Минюст попросил Верховный суд ознакомиться с этим делом.



Царнаева держат в тюрьме максимально строгого режима во городе Флоренс, штат Колорадо. Её называют «Алькатрасом Скалистых гор».



В иске, датированном 2 марта, Царнаев пишет, что он купил в специальном магазине белую бейсболку и бандану, чтобы защищаться от летней жары. По его словам, при конфискации этих вещей ему сказали, что он неуважительно относится к ФБР и к жертвам, проходящим по его делу, и что он сам об этом знает.



МАЙКЛ КОЙН: Есть люди, которые потеряли обе ноги, есть родители, которые лишились своих детей. То, от чего он страдает в тюрьме максимально строгого режима, никогда не сравнится с той душевной болью, с которой этим людям придётся жить до конца своих дней.



ПЕРРИ РАССОМ, корреспондент CNBC: Министерство юстиции отказалось давать комментарии относительно того, почему белый головной убор считается проявлением неуважения. Джохар Царнаев был в белом головном уборе, когда сработали бомбы. Кроме того, когда ФБР разыскивало его, то также называло его человеком в белом головном уборе. Чэд.



С нами на прямой связи из Бостона был Перри Рассом.



Дата выхода в эфир 10 марта 2021 года.