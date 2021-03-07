WT: Фаучи посоветовал американцам пока не рассчитывать на возвращение к нормальной жизни

Главный советник президента Джо Байдена по вопросам медицины Энтони Фаучи призвал страны по всему миру сотрудничать в борьбе с коронавирусом и будущими вспышками заболевания, пишет The Washington Times. При этом по словам Фаучи, он надеется на постепенное ослабление коронавирусных ограничений в США в течение года, но на возвращение к нормальной жизни к марту 2022 года призывает не рассчитывать.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страна не сможет «полностью» вернуться к нормальной жизни к марту следующего года, то есть через два года после начала пандемии коронавируса, сообщает The Washington Times. По мнению специалиста, для того чтобы взять под контроль COVID-19 необходимы «глобальные действия».

На этой неделе в ряде американских штатов начались возобновление деятельности предприятий и отмена требований по социальному дистанцированию и обязательному ношению масок, что Фаучи назвал «необъяснимым».

Специалист призвал власти не ослаблять ограничения, введённые для сдерживания распространения коронавируса, до того как число ежедневных новых случаев заражения не упадёт ниже отметки в 10 тыс. человек и не будет вакцинирована значительная часть жителей США. По словам Фаучи, он понимает желание людей вернуться к нормальной жизни, но ситуация лишь усугубиться если при 55 — 70 тыс. ежедневных случаев заражения отказаться от соблюдения ограничительных мер.

Последний раз в США ежедневное число случаев заражения коронавирусом опускалось ниже отметки в 10 тыс. человек почти год назад, 22 марта 2020 года. Более того, с середины октября это число не опускается ниже 50 тыс.

Выступая на виртуальной конференции Эдинбургского университета главный советник президента Джо Байдена по вопросам медицины заявил, что возвращение к нормальной жизни через год невозможно в связи с тем, что к этому времени люди по всему миру не смогут получить вакцину от коронавируса. Тем не менее Фаучи выразил надежду на то, что к марту следующего года распространение COVID-19 всё же удастся взять под контроль. В таком случае власти смогут начать постепенно «предпринимать шаги на пути к нормализации».

«Я не думаю, что через год мы вернёмся к нормальной жизни, но я надеюсь, что мы находимся на пути к нормализации», — приводит издание слова Фаучи.

По словам главного инфекциониста США, он надеется, что за это время странам удастся начать постепенно решать все «непредвиденные последствия карантина», в том числе возникшие у множества людей проблемы со здоровьем.

При этом специалист указал на важность сотрудничества стран по всему миру для разработки «глобальных повесток дня в области здравоохранения и сетей», которые в будущем помогут борьбе с новыми вспышками. Фаучи отметил, что больше всего опасается того, что через несколько десятилетий люди забудут «то, через что мы прошли» и уроки, которые мир извлёк за время пандемии коронавируса.

«Важно понимать, что возникают новые штаммы, и если вы победите вирус в одной стране, но он сможет беспрепятственно распространятся в других регионах мира, рано или поздно штаммы, новые мутации вернутся. Тогда вспышки начнутся даже в тех странах, которые, казалось, держат распространение коронавируса под контролем», — заявил Фаучи.

Как отмечает The Washington Times, главный инфекционист США полагает, что для того чтобы избежать подобного развития событий каждой стране мира необходимо работать «в солидарности и сотрудничестве».