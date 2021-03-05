Insider: жёсткая изоляция не мешает КНДР наживаться на кибератаках

Из-за строгих международных санкций Пхеньяну приходится изыскивать необычные способы, чтобы финансировать свою ядерную программу. Поэтому северокорейские власти стали уделять всё больше внимания финансовым киберпреступлениям, в том числе взлому криптовалют, рассказал в интервью Insider эксперт Центра новой американской безопасности Джейсон Бартлетт.

В прошлом месяце Министерство юстиции США заявило, что с 2015 года Северная Корея с помощью кибератак «похитила» более $1 млрд для финансирования своей ядерной программы. Жёсткие международные санкции изолируют КНДР, не позволяя ей участвовать в официальной мировой экономике. Но страна часто обходит эти ограничения, в основном за счёт секретной передачи предметов роскоши, химикатов и угля с корабля на корабль, что является основной статьёй её экспорта, пишет Insider.

Ядерная программа КНДР имеет большое значение для «режима Кима». Поэтому он направляет все ресурсы на увеличение и улучшение своего арсенала. Рост популярности цифровых валют создал новые возможности для получения средств для этих усилий, подчёркивает Insider.

Издание решило разобраться, как именно Пхеньян совершает финансовые преступления в интернете и какую угрозу они представляют. Для этого корреспондент Insider поговорил с представителем Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security) Джейсоном Бартлеттом.

По словам эксперта, северокорейские власти стали уделять всё больше внимания киберпреступлениям, которые приносят пользу их ядерному арсеналу. Среди них взлом криптовалют, таких как биткойны, более широкое распространение вирусов и хакерские атаки на финансовые организации.

«Мы видели в последние годы, что Северная Корея повышала ставки при выборе своих целей. Просочившиеся в СМИ материалы американского агентства по борьбе с экономическими преступлениями FinCEN за 2020 год показали, что КНДР удавалось отмывать деньги через финансовую систему США», — отмечает Бартлетт.

По его утверждению, при небольших транзакциях существует множество лазеек на биржах криптовалюты и в Децентрализованных финансовых сервисах (DeFi). А всё потому, что они не регулируются, а все процессы происходят автоматически.

«Если вам удаётся проникнуть в эту систему и манипулировать ценой валюты, что, как утверждается, недавно сделала Северная Корея, то вы можете взломать столько транзакций, сколько захотите. И вы можете повышать и понижать цену на криптовалюту, которую вы используете, чтобы получить как можно больше денег», — поясняет эксперт.

Он обращает внимание, что хакеры КНДР успешно развивают свой навык кибератак. Но ещё больше его поражает то, что им всё лучше удаётся отмывать деньги, которые они могут использовать на военные цели.

Впрочем, иногда западным специалистам удаётся ограничить им доступ к похищенным средствам. И если, к примеру, северокорейские хакеры украли $3 млн, это совсем не означает, что им удастся их все обналичить, добавляет эксперт.

«Северная Корея обладает невероятно изощрёнными методами взлома, но сама по себе остаётся экономически и технологически неразвитой страной. И вместе с тем она может выполнять все эти задачи. Это очень впечатляет, особенно когда она атакует более технологически развитые страны, такие как США, Великобритания и Южная Корея», — рассуждает Бартлетт.

Он также полагает, что Пхеньян получает «прямое и косвенное содействие» со стороны Китая и России. Среди прочего они «уже давно предоставляют» Северной Корее технологическую инфраструктуру и доступ к интернету.

«Уникальность северокорейской киберпрограммы по сравнению с другими странами состоит в том, что шпионаж является лишь одной из целей и необязательно главной. Речь, скорее, о получении средств на ядерную программу, потому что развитие ядерного оружия — ключевой аспект политической идентичности Северной Кореи», — полагает Бартлетт.

При этом он отмечает, что ответный киберудар по Северной Корее, вероятно, будет малоэффективным. КНДР имеет изолированную компьютерную сеть, доступ к которой имеет ограниченный круг людей. Поэтому основным инструментом воздействие является заморозка счетов.

Кража денег для создания ядерного арсенала — серьёзный вопрос национальной безопасности. Поэтому правительство США должно сотрудничать с частным сектором, который остаётся крупной целью КНДР, чтобы ввести «надлежащее регулирование» и прийти к консенсусу по виртуальным валютам и транзакциям, уверяет эксперт.

«Я не совсем уверен, как мы сможем их опередить, потому что ядерное оружие, уклонение от санкций и киберпространство — это национальная инициатива Северной Кореи. Ведь такой подход даёт высокий выигрыш при очень-очень низком уровне риска, позволяет легко и правдоподобно отрицать вину и получить огромные суммы очень-очень быстро и относительно легко», — признаёт он.

«Поэтому я думаю, что следующим шагом для нас будет настоящая переоценка нашей киберстратегии в целом и нашей кибербезопасности. Необходимо понять, что на самом деле означает кибербезопасность для США», — подчёркивает Бартлетт.