Экс-посол США: Байден — тот партнёр, который нужен Украине и который подтолкнёт её к реформам

00:54
«Фиорентина» с Кокориным пропустила на последних минутах и проиграла «Роме» в Серии А
Флорентийская «Фиорентина» на своём поле потерпела поражение от римской «Ромы» в матче 25-го тура итальянской футбольной Серии А.
00:42
Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» в Серии А
«Аталанта» крупно обыграла «Кротоне» в матче 25-го тура итальянской футбольной Серии А.
00:35
Миранчук забил после выхода на замену в матче с «Кротоне»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голом в матче 25-го тура итальянской футбольной Серии А с «Кротоне».
00:33
США назвали КНР и Россию угрозами в положениях стратегии нацбезопасности
США назвали КНР и Россию главными угрозами в переходных положениях стратегии нацбезопасности.
00:30
Нурмагомедов считает, что Роналду лучше Месси
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выбрал наиболее сильного футболиста между форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, капитаном «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.
00:20
Траньков отреагировал на возможное возвращение Косторной к Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о новости о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной в группу тренера Этери Тутберидзе.
00:13
В Молдавии выявили британский штамм коронавируса
Исполняющий обязанности премьера Молдавии Аурелий Чокой заявил, что в стране выявлено несколько случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.
00:06
Ягудин прокомментировал новость о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отреагировал на новость о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной в группу тренера Этери Тутберидзе.
23:58
Нурмагомедов признался, что Ибрагимович звал его в «Милан»
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие футбольные клубы его приглашали для игры на профессиональном уровне.
23:55
В Британии за сутки выявлено более 6 тысяч заболевших COVID-19
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 6385 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 194 785.
23:45
Рублёв обыграл Маррея и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Роттердаме
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в голландском Роттердаме.
23:41
SpaceX отменила лётные испытания прототипа корабля Starship
Компания SpaceX отменила испытательный полёт прототипа космического корабля Starship SN10, предназначенного для полётов на Марс, на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас.
23:37
Нурмагомедов рассказал, как сообщение от Ибрагимовича мотивировало его на бой
Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как футболист «Милана» Златан Ибрагимович мотивировал его перед одним из поединков.
23:34
В Петербурге рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом
Ежесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге замедлился до уровня высокого плато — с середины февраля он держится на отметке около 1 тыс. человек в сутки.
23:24
В Швеции дали предварительную классификацию нападению с ножом на людей
Полиция Швеции дала предварительную классификацию нападению с ножом на людей в шведском городе Ветланда, который располагается в провинции Йёнчёпинг.
23:21
Стали известны стартовые номера российских лыжниц в женской эстафете на ЧМ
Стали известны стартовые номера женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
23:15
В Подмосковье заявили о снижении числа коек для пациентов с COVID-19
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире «Россия 1» заявил, что в регионе радикально снизили число коек для пациентов с коронавирусом, но резерв всё равно остаётся.
23:02
«Локомотив-Кубань» крупно обыграл французскую команду в баскетбольном Еврокубке
Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал разгромную победу над французским «Метрополитаном 92» в матче четвёртого тура второго группового этапа баскетбольного Еврокубка.
23:01
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
За прошедшие сутки 81 российский военнослужащий выздоровел после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.
22:53
Вяльбе: в сборной России по лыжным гонкам нет спортсменов с терапевтическими исключениями
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила в социальных сетях болельщику, который заявил, что в национальной команде есть спортсмены с терапевтическими исключениями.
22:50
В Сирии пять человек получили ранения во время митинга
В сирийской провинции Алеппо боевики жёстко подавили митинг с призывами к выводу протурецких формирований, в результате пять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
22:42
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 со «Страсбургом»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе команды на матч 28-го тура французской футбольной Лиги 1.
22:41
Президент Эстонии допустила возможность покупки «Спутника V» после его одобрения в ЕС
Эстония готова закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если её одобрят для использования в странах Европейского союза. Об этом заявила президент республики Керсти Кальюлайд.
22:31
Захарова прокомментировала решение США не продвигать демократию силой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда» заявила, что США приняли правильное решение, объявив об отказе продвигать демократию силой.
22:28
«Ак Барс» вышел вперёд в серии с «Торпедо» в Кубке Гагарина
Казанский «Ак Барс» в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» в первом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:26
Романцев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку после операции
Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев обратился к болельщикам команды после того, как перенёс операцию на сердце.
22:20
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
В мире за сутки выявили 348 281 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
22:16
ЦСКА в овертайме обыграл «Спартак» и повёл в серии плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над столичным «Спартаком» в первом матче серии 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:08
Команда B-Tuning стала третьей в общем зачёте сезона КР по ледовым гонкам
Пилоты B-Tuning заняли третье место в общем командном зачёте по итогам сезона Кубка России по ледовым гонкам.
22:07
В МИД Израиля оценили решение прокуратуры МУС начать расследование в Палестине
Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази прокомментировал решение прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) начать полноценное расследование ситуации в Палестине.
22:01
В Пензе возбудили дело по факту избиения задержанного полицейскими
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полицейских, подозреваемых в избиении задержанного в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.
21:56
Шведский лыжник оценил отказ Большунова общаться со СМИ после индивидуальной гонки
Шведский лыжник Йенс Бурман прокомментировал отказ россиянина Александра Большунова от общения с прессой по итогам индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
21:51
Россельхознадзор частично снял ограничения на ввоз томатов из Узбекистана
Россельхознадзор с 3 марта снял запрет на ввоз в Россию томатов с шести узбекских предприятий, сообщили в ведомстве.
21:46
Байден продлил связанные с Украиной антироссийские санкции
Президент США Джо Байден продлил на год связанные с Украиной антироссийские санкции.
21:43
«Локомотив» одолел «Йокерит» в первом матче серии в Кубке Гагарина
Ярославский «Локомотив» обыграл финский «Йокерит» в первом матче серии 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:37
Полиция Швеции уточнила данные по нападению с ножом
Правоохранительные органы Швеции рассказали подробности нападения неизвестного с ножом на людей, в результате чего восемь человек пострадали.
21:27
Киев потребовал извинений от премьера Словакии за шутку о Закарпатье
МИД Украины потребовал извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за его шутку о том, что он «пообещал России Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса».
21:27
СМИ: Косторная прекратила сотрудничество с Плющенко, не сообщив об этом тренеру
Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алёна Косторная прекратила сотрудничество с академией двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но не сообщила об этом ни самому тренеру, ни коллективу академии.
21:18
УНИКС разгромил «Андорру» и вышел в плей-офф баскетбольного Еврокубка
Казанский УНИКС одержал крупную победу над «Андоррой» в матче пятого тура второго группового этапа баскетбольного Еврокубка.
21:14
Восемь человек пострадали при нападении с ножом в Швеции
Восемь человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в Швеции.
21:01
Роспотребнадзор не фиксирует случаев нигерийского штамма COVID-19 в России
В Роспотребнадзоре сообщили, что нигерийский вариант коронавирусной инфекции COVID-19 пока не зарегистрирован на территории России.
21:01
«СЭ»: РФС запретил судьям пить алкоголь в общественных местах
Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) разработал правила поведения судей в общественном поле.
21:00
Ольга Лерман рассказала о роли в фильме «Белый снег»
Актриса Ольга Лерман рассказала о роли в фильме «Белый снег», который повествует о жизни лыжницы Елены Вяльбе.
20:51
Первым компонентом «Спутника V» привили более 300 тысяч российских военных
В Минобороны России заявили, что первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили более 300 тыс. российских военных.
20:51
Тарасова: у Косторной сегодня одни желания, завтра другие
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном возвращении чемпионки Европы Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко летом 2020 года.
20:46
Леонова: Тутберидзе несколько раз подумает, прежде чем взять Косторную обратно
Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала новости о возможном возвращении фигуристки Алёны Косторной в группу тренера Этери Тутберидзе.
20:40
Мария Аронова рассказала о фильме «Пара из будущего»
Актриса Мария Аронова рассказала о фильме «Пара из будущего», в котором также снимался Сергей Бурунов.
20:39
В Греции за сутки выявили более 2700 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 2704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
20:38
Тренер сборной Норвегии раскритиковал Большунова за отказ общаться со СМИ после гонки на ЧМ
Тренер сборной Норвегии по лыжам Эйрик Мюр Носсум высказал своё мнение об отказе россиянина Александра Большунова общаться с журналистами после гонки с раздельным стартом на 15 км на чемпионате мира — 2021.
20:33
Умер многолетний пресс-атташе «Алании» Айрапетов
Владикавказский футбольный клуб «Алания» сообщил о смерти бывшего пресс-атташе команды Андрея Айрапетова.