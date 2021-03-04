Экс-посол США: Байден — тот партнёр, который нужен Украине и который подтолкнёт её к реформам

Бывший американский посол в Киеве Стивен Пайфер заявил, что США будут подталкивать Украину к реформам — даже, если понадобится, в жёсткой форме. Как сообщает «Корреспондент», экс-дипломат добавил, что такое подталкивание будет полезным, поскольку «Джо Байден является именно тем партнёром, который сейчас необходим Украине».

Президент США Джо Байден выражает готовность подталкивать Украину к реформированию — даже, если понадобится, в жёсткой форме. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

«Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жёсткой форме с хорошими намерениями — для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал», — отметил дипломат.

По его словам, такое подталкивание будет полезным, тем более что «Джо Байден является именно тем партнёром, который сейчас необходим Украине».

В то же время, подчеркнул Пайфер, в Штатах обеспокоены замедлением украинских реформ в течение последнего года, однако одобряют то, как президент Владимир Зеленский выступил против депутата Виктора Медведчука.