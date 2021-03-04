20 minutes: глава МИД Франции назвал Россию «ужасным соседом», но с которым нужно вести диалог

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан охарактеризовал Россию как «иногда ужасного и невыносимого» соседа, с которым, тем не менее, необходимо сохранить долгосрочные отношения, пишет 20 minutes. Глава французской дипломатии осудил заключение в тюрьму оппозиционера Алексея Навального и репрессии в отношении его сторонников, а также заявил об эффективности санкций, введённых Евросоюзом в ответ на такие авторитарные действия Кремля.

Во время обсуждений русско-французских отношений в Национальном собрании министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отошёл от дипломатического языка, сообщает 20 minutes. Он охарактеризовал Россию как «иногда ужасного, иногда невыносимого, иногда заслуживающего полного осуждения» соседа.

«Несмотря ни на что, мы должны попробовать сохранить долгосрочные отношения с Россией, сохранить диалог, — подчеркнул глава французской дипломатии, отвечая на вопросы Комиссии по иностранным делам по поводу дела Алексея Навального. — Мы не откажемся от этих планов, потому что это наш сосед». По словам министра, необходимо «постараться найти и сохранить связи с Россией, но при этом занять очень жесткую позицию и осудить действия властей в отношении Алексея Навального». Жан-Ив Ле Дриан ещё раз указал, что Россия пошла по «крайне авторитарному» сценарию, отсылая к приговору лидера оппозиции и репрессиям в отношении демонстрантов, требующих его освободить.

Глава внешнеполитического ведомства Франции также отметил эффективность санкций, введённых Европой против высокопоставленных российских чиновников, которые имели отношение к суду над Навальным и наказанию его сторонников. «Они не позволяют [указанным личностям] посещать Евросоюз, получать доступ к их собственным активам в ЕС. Это не пустяк», — цитирует 20 minutes слова французского министра иностранных дел.