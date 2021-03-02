Guardian: ни обострения, ни перезагрузки — в США объявили о первых санкциях администрации Байдена против России

США объявили о введении санкций против России в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального, сообщает The Guardian. Как передаёт газета, ограничительные меры коснулись семи российских чиновников и более десятка российских и европейских компаний. При этом, по признанию источников издания в американской администрации, целью властей США не является обострение отношений с Москвой.

США объявили о вводе санкций в отношении семи российских чиновников и более десятка российских и европейских компаний «в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального», сообщает The Guardian. Высокопоставленные чиновники администрации Байдена описали принятые меры, как попытку наверстать упущенное, принимая во внимание санкции, введённые против Москвы Европейским союзом в октябре, в то время как администрация Трампа «в основном, закрывала на это глаза».

Сотрудники президентской администрации заявили, что политика в отношении России в настоящее время тесно координируется с европейскими союзниками, и в ближайшие недели будут приняты дополнительные «карательные меры» в ответ на прошлогоднюю кибератаку Solar Winds, вмешательство России в выборы 2020 года и вознаграждения, которые, по утверждениям, предлагались Россией боевикам «Талибана» и другим экстремистам за убийство американских солдат.

«Тон и содержание нашего диалога с Россией и наших разговоров о России будут сильно отличаться от того, что вы видели в предыдущей администрации», — заявил один высокопоставленный чиновник. «Мы не стремимся к обострению, и мы не стремимся к перезагрузке. Мы стремимся к стабильности и предсказуемости, к конструктивной работе с Россией в тех направлениях, где это в наших интересах», — добавил источник газеты.

Как поясняет издание, санкции вводятся в соответствии с Законом о химическом и биологическом оружии 1991 года «и другими полномочиями». Они расширяют пакет ограничительных мер, уже принятых в ответ на «нападение на бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь» в Великобритании в 2018 году.

В чёрный список попали, в частности, начальник Управления Президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Отныне любая их собственность или сделка в США будет заморожена или заблокирована, а иностранцы, проводящие операции с ними, также могут столкнуться с санкциями. В список юридических лиц, подвергшихся санкциям, вошли девять российских, три немецких и одна швейцарская компания, а также один государственный научно-исследовательский институт.

Тем временем, на взгляд эксперта по санкциям и бывшего сотрудника отдела контроля за иностранными активами Министерства финансов США Дэниела Таннебаума, «судя по тому, как идёт дело с санкциями, они не изменят поведения Путина и не заставят их внезапно освободить Навального».