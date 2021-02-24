Польский эксперт: санкции Европы не впечатлят Россию, но хорошо, что они хотя бы есть

«Единства позиции ЕС не существует ни по одному внешнеполитическому вопросу, поэтому когда я узнал, что ЕС готов ввести санкции в отношении России, я уже понимал, что они будут очень символичными», — сказал польский эксперт Гжегож Кучиньский. В беседе с Polskie Radio он предложил радоваться тому, что санкции США и ЕС за Крым продлеваются. По его мнению, это уже успех.

Главы дипломатии 27 стран ЕС дали зелёный свет выработке нового санкционного списка россиян с запретом на въезд и заморозку имущества на территории ЕС. Уже осенью ЕС ввел такие ограничения в отношении главы ФСБ Александра Бортникова и ещё пяти кремлёвских чиновников в связи с нарушением запрета на производство и применение химического оружия, которое якобы использовалось для отравления Алексея Навального. Сегодня основанием для введения нового пакета санкций ЕС выступает нарушение прав человека в отношении блогера, его сторонников и мирных демонстрантов, сообщает Polskie Radio.

«Дело касается четырёх российских чиновников и 27 стран ЕС. На одного российского чиновника приходится почти семь стран», — говорит в эфире радиостанции польский эксперт Гжегож Кучиньский. Речь идёт о председателе Следственного комитета РФ, генпрокуроре, директоре Федеральной службы исполнения наказаний и командующем нацгвардией. «Эти санкции не произведут никакого впечатления на россиян. Как если бы Россия ввела санкции против нескольких чиновников из Брюсселя, которые не смогли бы провести отпуск в Сибири», — объясняет он.

При этом эксперт добавил, что лучше уж такие санкции, чем их отсутствие. Однако, по мнению Кучиньского, имеются опасения, что государства, желающие сотрудничать с Россией, будут иметь оправдание: были введены санкции, была реакция на дело Навального. «Когда я узнал, что ЕС единодушен в введении санкций в отношении России, я уже понимал, что они будут очень символичными», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что единства позиции ЕС не существует ни по одному внешнеполитическому вопросу. «Мы должны радоваться тому, что санкции США и ЕС, введённые в отношении России в связи с аннексией Крыма*, продлеваются. Это уже успех. Однако я опасаюсь, что будут появляться голоса, желающие их отменить», — резюмировал Гжегож Кучиньский.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



