NI: политика США должна строиться на фундаменте «сдерживания агрессивной России»

Директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США на Украине Джон Хёрбст уверен, что нынешние напряжённые отношения США и России — это не результат ошибочной или провокационной политики Вашингтона, а следствие ревизионизма Владимира Путина, который хочет переписать историю. Именно поэтому, пишет экс-дипломат в статье для The National Interest, политика администрации Джо Байдена должна строиться на фундаменте «сдерживания агрессивной России».

Политика реализма по отношению к России должна начинаться с понимания намерений Владимира Путина. Как считает директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США на Украине Джон Хёрбст, после своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года президент Владимир Путин не скрывает своих целей: он считает, что с Кремлём нечестно обошлись при создании новой системы безопасности, которая возникла в конце холодной войны. Также Кремль считает, что ему положена сфера влияния, и, как было сказано на одной из валдайских конференций, будут либо новые правила глобального порядка, либо никаких правил вообще.

Как продолжает Хёрбст в статье для The National Interest, при помощи ревизионизма Владимир Путин хочет переписать историю, поэтому при осознании намерений России ясно высвечивается важный момент: напряжённые отношения с Москвой — результат не ошибочной или провокационной политики США, а решимости защитить в конце концов американские интересы от агрессивных помыслов Москвы.

Именно поэтому, считает эксперт, политика администрации Джо Байдена будет строиться — как и следует — на фундаменте «сдерживания агрессивной России». Для этого США необходимо восстановить отношения с союзниками, друзьями и партнёрами, поскольку НАТО и другие отношения и институты, которые США создали после Второй мировой, — полезные инструменты и вносят свой вклад в глобальную стабильность.

«Наша способность сдерживать и отпугивать ревизионистски настроенный Кремль будет ещё эффективнее и менее затратной, если мы будем сотрудничать с союзниками по НАТО, Японией, Южной Корее и другими странами. Важнейшая задача здесь — усилить присутствие НАТО на её юго-восточных рубежах. Нам нужно совместить наращивание мощи в Балтийском регионе с усилением присутствия в Чёрном море. Надо укрепить патрулирование кораблей НАТО и наладить более тесное сотрудничество с Румынией, Украиной и Грузией. Ещё нам предстоит проделать определённую работу внутри НАТО, чтобы убедить Анкару и Софию активнее поддержать эти начинания», — пишет Джон Хёрбст.

Он также отмечает необходимость повысить цену «кремлёвской агрессии на Украине», пригрозив ежегодными дополнительными санкциями, если «боевые действия в Донбассе не закончатся, а российские солдаты, наёмники и оружие не вернутся в Россию».

Кроме того, продолжает Хёрбст, США нужно разработать эффективную политику сдерживания киберопераций Кремля и его вмешательства во внутреннюю политику и выборы. Только таким образом Америка, по его мнению, сможет отправить Москве сигнал, что кибероперации и дезинформация дорого ей обойдутся.

Конечно, отмечает экс-посол, данные шаги отнюдь не отменяют диалога с Кремлём. Американское руководство должно контактировать с Москвой там, где у США есть общие интересы, например, в соглашениях о контроле вооружений, как администрация Байдена уже сделала в связи с СНВ, в борьбе с терроризмом или наркотиками.

Как заключает эксперт, в какой-то момент в следующем поколении Москва поймет, что её главная проблема национальной безопасности — это вовсе не США, а Китай, который, «даже продолжая сотрудничать с Кремлём, уже дал понять, что не считает нынешнюю границу с Россией окончательной». Именно поэтому, по мнению Хёбста, США и Россия — это естественные партнёры в борьбе с крепнущим Китаем.

«Нынешнее поколение кремлёвских стариков наотрез отвергает эту мысль — как Сталин отвергал предупреждения Черчилля и собственного агента в Японии, что Гитлер готовит удар по Советскому Союзу в 1941 году. Чем это обернулось, мы знаем — и в России тоже», — подводит итог бывший дипломат.