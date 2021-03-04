Hill: Москва не оставит без ответа новые антироссийские санкции администрации Байдена
Официальные лица в Москве обещают принять ответные меры в отношении санкций, объявленных президентом США Байденом на этой неделе, сообщает The Hill.
Официальные лица в Москве обещают принять ответные меры в отношении санкций, объявленных президентом США Байденом на этой неделе, сообщает The Hill.
Депутат Госдумы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые с марта по май должны писать школьники 4, 5, 6 и 11-го классов общеобразовательных организаций всей страны. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.
Минздрав Мексики сообщил, что против коронавируса SARS-CoV-2 различные вакцины получил 2 043 941 человек, из них 589 тысяч прошли полную схему вакцинации двумя дозами препаратов.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) впервые с момента основания начала процесс изменения структуры, в том числе в связи с необходимостью учитывать изменение климата.
Первые дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer прибыли в Перу.
Медики выявили случаи «вечного» инфицирования коронавирусом — в организме носителей лейкемии следы вируса фиксировали на протяжении более полугода.
В результате падения с высоты 17 метров из-за давки и обрушения перил погибли семеро студентов государственного университета Эль-Альто в Боливии, четверо получили ранения.
Американские ученые выяснили, что люди со второй группой крови имеют больший риск заражения коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.
Палата представителей США отменила заседание из-за информации о готовящихся угрозах Капитолию
Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе объяснила рост числа прибывающих на Апеннины мигрантов экономическими последствиями коронавирусной пандемии.
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке людей общественным транспортом, повлекших по неосторожности гибель двух человек возбуждено на Камчатке после ДТП с участием двух автобусов.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вошел в топ-50 международного предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject по шести направлениям подготовки.
Прототип разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов аппарата Starship совершил посадку и взорвался спустя несколько минут. Ранее было совершено две неудачных попытки посадки прототипа.
Власти ФРГ договорились начать смягчать ограничения с 8 марта в регионах с низкой заболеваемостью коронавирусом.
Пресс-служба оргкомитета российской части Евро-2020 представила комикс о нападающем национальной футбольной команды и петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился эмоциями после индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
В России начинается проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д» заключаются договоры с исполнителями.
Алексей Железняков, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, высказался по поводу информации о возможном возвращении фигуристки Алёны Косторной.
Администрация Джо Байдена сообщила в переходных положениях национальной стратегии безопасности, что США не хотят участвовать в бесконечных войнах.
«Барселона» крупно обыграла «Севилью» в ответном матче Кубка Испании по футболу.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
ПСЖ одержал победу над «Бордо» в матче 28-го тура французской футбольной Лиги 1.
Число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии за последние 24 часа увеличилось на 71 704.
«РБ Лейпциг» одержал победу над «Вольфсбургом» в матче 1/4 финала Кубка Германии по футболу.
«Монако» потерпел поражение от «Страсбурга» в матче 28-го тура французской футбольной Лиги 1.
«Милан» и «Удинезе» не выявили победителя в матче 25-го тура итальянской футбольной Серии А.
Россиянин Карен Хачанов одержал победу над британцем Кэмероном Норри в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в голландском Роттердаме.
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что украинские военные обстреляли из миномётов подконтрольное ЛНР село Калиновка.
Флорентийская «Фиорентина» на своём поле потерпела поражение от римской «Ромы» в матче 25-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Аталанта» крупно обыграла «Кротоне» в матче 25-го тура итальянской футбольной Серии А.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голом в матче 25-го тура итальянской футбольной Серии А с «Кротоне».
США назвали КНР и Россию главными угрозами в переходных положениях стратегии нацбезопасности.
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов выбрал наиболее сильного футболиста между форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду, капитаном «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о новости о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной в группу тренера Этери Тутберидзе.
Исполняющий обязанности премьера Молдавии Аурелий Чокой заявил, что в стране выявлено несколько случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин отреагировал на новость о возможном возвращении российской фигуристки Алёны Косторной в группу тренера Этери Тутберидзе.
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие футбольные клубы его приглашали для игры на профессиональном уровне.
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 6385 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 194 785.
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над бывшей первой ракеткой мира британцем Энди Марреем в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в голландском Роттердаме.
Компания SpaceX отменила испытательный полёт прототипа космического корабля Starship SN10, предназначенного для полётов на Марс, на полигоне в районе Бока-Чика в американском штате Техас.
Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как футболист «Милана» Златан Ибрагимович мотивировал его перед одним из поединков.
Ежесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге замедлился до уровня высокого плато — с середины февраля он держится на отметке около 1 тыс. человек в сутки.
Полиция Швеции дала предварительную классификацию нападению с ножом на людей в шведском городе Ветланда, который располагается в провинции Йёнчёпинг.
Стали известны стартовые номера женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире «Россия 1» заявил, что в регионе радикально снизили число коек для пациентов с коронавирусом, но резерв всё равно остаётся.
Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал разгромную победу над французским «Метрополитаном 92» в матче четвёртого тура второго группового этапа баскетбольного Еврокубка.
За прошедшие сутки 81 российский военнослужащий выздоровел после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила в социальных сетях болельщику, который заявил, что в национальной команде есть спортсмены с терапевтическими исключениями.
В сирийской провинции Алеппо боевики жёстко подавили митинг с призывами к выводу протурецких формирований, в результате пять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе команды на матч 28-го тура французской футбольной Лиги 1.
Эстония готова закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если её одобрят для использования в странах Европейского союза. Об этом заявила президент республики Керсти Кальюлайд.