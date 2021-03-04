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Hill: Москва не оставит без ответа новые антироссийские санкции администрации Байдена

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Москва обещает ответить на новые санкции Вашингтона, о которых администрация Байдена объявила на этой неделе, сообщает The Hill. Как заявили в МИД, Россия отреагирует на попытку вмешательства в её дела, исходя из принципа взаимности, необязательно симметрично.
Hill: Москва не оставит без ответа новые антироссийские санкции администрации Байдена
Reuters

Официальные лица в Москве обещают принять ответные меры в отношении санкций, объявленных президентом США Байденом на этой неделе, сообщает The Hill. 

«Всë это — лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 
 
Высокопоставленный чиновник американской администрации , в свою очередь, заверил во вторник, что цель США — «иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией». «Там, где есть возможности для того, чтобы они были конструктивным, и это в наших интересах, мы намерены их использовать. Учитывая поведение России в последние годы, несомненно, будут и элементы враждебности, и мы не будем уклоняться от них», — добавил он. 
 
Как напоминает издание, новые санкции в отношении России «за отравление и заключение в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального» направлены против семи высокопоставленных чиновников страны. США также вводят экспортный контроль в отношении ряда компаний, занимающихся производством биологических веществ. Администрация Байдена ввела санкции в соответствии с Законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и ликвидации военных действий.
 
Как передаëт газета, Москва пренебрежительно отозвалась о последних ограничтельных мерах, сочтя их «беззубыми» и незаслуженными. 
 
«Независимо от американских «санкционных пристрастий» продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем», — говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.
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Hill США Северная Америка
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