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Hill: Байден пообещал, что к концу мая у США будет достаточно вакцин для всего взрослого населения

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Американский президент Джо Байден заявил, что уже к концу мая у США будет достаточно вакцин, чтобы привить всё взрослое население страны, пишет The Hill. Как напоминает издание, глава Белого дома таким образом озвучил более сжатые, по сравнению с его предыдущими заявлениями, сроки. Ранее он говорил о том, что этой цели удастся достигнуть к концу июля.
Hill: Байден пообещал, что к концу мая у США будет достаточно вакцин для всего взрослого населения
Reuters
Президент США Джо Байден заявил, что к концу мая у Соединённых Штатов будет достаточно запасов вакцины для того, чтобы привить всех взрослых американцев от коронавируса, пишет The Hill.
 
Американский лидер сделал это заявление, рассказав о партнёрстве между компаниями Merck и Johnson & Johnson в вопросе производства одноразовой вакцины против коронавируса, отмечается в статье.

«Сейчас мы находимся на пути к тому, чтобы к концу мая у нас было достаточно вакцины для каждого взрослого в Америке, — сказал Байден в ходе своего выступления в Белом доме. — На момент, когда мы пришли в офис, предыдущая администрация заказала недостаточное количество вакцин для охвата всего взрослого населения Америки. Мы это исправили».

Таким образом Байден озвучил новые, более сжатые сроки. Ранее он прогнозировал, что у США будет достаточно вакцин для всех взрослых американцев — 600 млн доз — к концу июля.

Глава Белого дома в ходе своего выступления, однако, предупредил, что необходимо проделать дополнительную работу по распространению вакцины и по вакцинации большей части населения США.

Как отмечает The Hill, Америке может потребоваться гораздо больше времени для вакцинации взрослого населения, если учесть уже имеющиеся логистические трудности с распространением и применением вакцин.
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