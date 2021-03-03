Hill: Байден пообещал, что к концу мая у США будет достаточно вакцин для всего взрослого населения

Президент США Джо Байден заявил, что к концу мая у Соединённых Штатов будет достаточно запасов вакцины для того, чтобы привить всех взрослых американцев от коронавируса, пишет The Hill.

Американский лидер сделал это заявление, рассказав о партнёрстве между компаниями Merck и Johnson & Johnson в вопросе производства одноразовой вакцины против коронавируса, отмечается в статье.



«Сейчас мы находимся на пути к тому, чтобы к концу мая у нас было достаточно вакцины для каждого взрослого в Америке, — сказал Байден в ходе своего выступления в Белом доме. — На момент, когда мы пришли в офис, предыдущая администрация заказала недостаточное количество вакцин для охвата всего взрослого населения Америки. Мы это исправили».



Таким образом Байден озвучил новые, более сжатые сроки. Ранее он прогнозировал, что у США будет достаточно вакцин для всех взрослых американцев — 600 млн доз — к концу июля.



Глава Белого дома в ходе своего выступления, однако, предупредил, что необходимо проделать дополнительную работу по распространению вакцины и по вакцинации большей части населения США.



Как отмечает The Hill, Америке может потребоваться гораздо больше времени для вакцинации взрослого населения, если учесть уже имеющиеся логистические трудности с распространением и применением вакцин.