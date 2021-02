Grayzone: Reuters и BBC реализуют секретный британский план по ослаблению России

На основании попавших в их руки документов журналисты американского информационного портала The Grayzone сделали вывод, что информационное агентство Reuters и телеканал BBC были задействованы в том числе для реализации секретных британских программ, направленных на «ослабление влияния российского государства». В этих программах также участвуют спецслужбы и интернет-издание Bellingcat, которое, как и вышеперечисленные СМИ, в действительности нельзя считать беспристрастным, утверждается в статье.

Новая утечка документов демонстрирует, что МИД Великобритании финансирует работу новостного агентства Reuters и вещательной корпорации BBC, привлекая их к реализации секретных программ с целью поменять власть в России и подорвать её влияние на территории Восточной Европы и Центральной Азии. Об этом свидетельствуют попавшие в руки журналистов бумаги, подтверждающие причастность Reuters и BBC к осуществлению программ по «изменению отношения» к России и «ослаблению влияния», в которых также участвуют спецслужбы и интернет-издание Bellingcat, пишет Макс Блюменталь, основатель независимого американского информационного портала The Grayzone.



По его словам, полученные документы подтверждают, что благотворительный фонд медиакомпании Thomson Reuters Foundation и благотворительная организация BBC Media Action участвуют в тайной программе информационных войн для противодействия России. Посредством «загадочного департамента по противодействию дезинформации и развитию СМИ» (CDMD), который входит в структуру Министерства иностранных дел Великобритании, вышеназванные СМИ работали рука об руку с различными спецслужбами в рамках секретного объединения, известного как «Консорциум», говорится в статье.



При этом начиналось все с невинной цели улучшать «имидж Великобритании» за рубежом, подчёркивает автор. При помощи различных программ обучения российских журналистов, которые организовывал Reuters, Лондон стремился «изменить отношение» у участников этих курсов и сформировать «положительное мнение о Великобритании». А когда этими программами заинтересовался депутат (теперь уже бывший) британского парламента от лейбористской партии Крис Уильямсон, который попытался организовать публичную проверку тайной работы данного департамента, его «подвергли обструкции, объяснив это интересами национальной безопасности», сообщается в статье.



«Эти разоблачительные материалы показывают, что в то самое время, когда депутаты парламента, политики и комментатора из СМИ бранили Россию за методы ее деятельности за границей, британские агенты при помощи BBC и Reuters использовали точно такую же тактику, как и Москва», — подчеркнул Уильямсон в интервью The Grayzone.



Он также отметил, что хотя эти СМИ претендуют на роль «безупречных, беспристрастных и авторитетных источников международных новостей», недавние разоблачения их полностью скомпрометировали, как и действия британских властей. «Подобные двойные стандарты ещё больше подрывают репутацию политиков из истэблишмента и продажных писак из корпоративных СМИ», — уверен Уильямсон.



Официальный представитель Thomson Reuters Foundation Дженни Верекер «косвенно подтвердила» подлинность ставших достоянием гласности материалов в своём комментарии для The Grayzone, говорится в статье. Однако подчеркнула, что вывод о причастности этой организации к какой-либо «секретной деятельности» является неверным, а вся её работа направлена на интересы британского общества. «Мы на протяжении десятилетий открыто поддерживаем свободную прессу и помогаем журналистам всего мира совершенствовать свои навыки независимой репортёрской работы», — заявила Верекер.



Новая партия документов очень похожа на предыдущие материалы из закрытых архивов МИД Великобритании, которые были обнародованы за последние пару лет группой хакеров под названием Anonymous. Именно они взяли на себя ответственность и за недавнюю утечку документов, говорится в статье. Ранее по инициативе Anonymous уже была разоблачена финансируемая Лондоном масштабная пропагандистская кампания, направленная на смену власти в Сирии, напоминает автор. Вскоре после официальный представитель МИД Веоикобритании подтвердил, что хакеры смогли проникнуть в закрытые компьютерные системы, тем самым косвенно подтверждая подлинность опубликованных документов, пишет The Grayzone.



Новая утечка информации «детально иллюстрирует», как Reuters и BBC, входящие в число самых крупных и авторитетных новостных организаций мира, стремились откликнуться на просьбу оказать помощь в сфере «совершенствования возможностей МИД Великобритании реагировать и распространять наши послания по всей России», а также «противодействовать повествовательной линии российского государства», сообщается в статье. По словам главы британского департамента по противодействию дезинформации и развитию СМИ, одной из заявленных целей также является «ослабление влияния российского государства на его ближайших соседей».



В рамках этой программы Reuters и BBC получали многомиллионные контракты для «продвижения интервенционистских целей британского государства», обещая проводить идеологическую обработку российских журналистов в процессе финансируемых Лондоном специальных туров и обучающих курсов, пишет The Grayzone. Кроме того, проводилась работа по созданию «сети влияния внутри и вокруг России», а также с целью сформировать положительное отношение к НАТО в русскоязычных регионах, подчёркивается в статье: «В своих предложениях, адресованных британскому МИДу, агентство Reuters хвасталось глобальной сетью влияния, охватывающей 15 тысяч журналистов и других работников СМИ, в том числе 400 человек в России».



При этом проекты британского МИДа осуществлялись тайно в партнёрстве с якобы «независимыми» и хорошо известными интернет-изданиями, такими как Bellingcat, «Медуза», а также основанной членами Pussy Riot «Медиазоной», подчёркивается в статье. Между тем с очевидностью было доказано, что портал Bellingcat принимал участие во вмешательстве в проходившие в 2019 году выборы в Северной Македонии, поддержав пронатовского кандидата, пишет The Grayzone.



Руководившие этой операцией подрядчики из компании Zinc Network хвастались тем, что создали в России и Центральной Азии «целую сеть ютуберов», а также призывают «вносить и получать международные пожертвования, не регистрируя внешние источники финансирования». Эта фирма также хвасталась своими возможностями «активировать разнообразный контент» в целях разжигания протестных настроений в России, сообщает автор.



Новые документы также предоставляют важную информацию о роли ряда стран — членов НАТО, включая Великобританию, в поддержке прошлогодних протестов в Белоруссии, очень похожих на очередную «цветную революцию», подчёркивается в статье. Это также вызывает «очень непростые и тревожные вопросы об интригах и беспорядках», связанных с расследованием в отношении российского оппозиционера Алексея Навального, а также «серьёзные сомнения в независимости и самостоятельности двух самых крупных и престижных медийных организаций мира», отмечает The Grayzone.



«Документы совершенно отчётливо показывают, что Reuters и BBC являются инструментами спецслужб, допущенными к кормушке британского государства, и что эти медиа-компании в последнее время не проявляют никакого желания внимательно рассматривать и критиковать его деятельность — то есть, выполнять свою официальную миссию», — подчёркивает автор.



Между тем и официальные британские документы, рассекреченные ранее, показывают, что британское правительство еще в 1960-е и 1970-е годы тайно финансировало агентство Reuters, поручив ему оказывать содействие антисоветской пропаганде посредством организации, которой руководила секретная разведывательная служба МИ6. При этом в качестве посредника британское правительство использовало и BBC, чтобы переводить выплаты для Reuters, сообщается в статье.



И несмотря на последующие громкие заявления о свободе слова, новые утечки свидетельствуют, что эти крупнейшие СМИ в очередной раз «сформировали непрозрачные отношения с британским МИДом для противодействия и ослабления России», пишет The Grayzone. По сути дела, правительство Великборитании пыталось при их посредничестве «внедриться в российские СМИ, чтобы пропагандировать собственную версию событий через сеть российских журналистов, прошедших подготовку в Соединённом Королевстве», говорится в статье.



Подобные программы осуществляются под руководством таинственного «департамента по противодействию дезинформации и развитию СМИ», который возглавляет сотрудник спецслужб по имени Энди Прайс, а его деятельность окутана завесой секретности, поясняет автор. Британское правительство отвечает отказом на просьбы предоставить информацию о бюджете этого департамента и чинит препятствия всем, кто пытается получить сведения о его финансировании и задачах, ссылаясь на «интересы национальной безопасности». Бывший депутат Крис Уильямсон рассказал в интервью The Grayzone: «Когда я попытался копнуть глубже, министры отказались предоставить мне доступ к документам и переписке, имеющим отношение к деятельности данной организации. Мне было сказано, что раскрытие этой информации может «сорвать реализацию программы» и снизить её эффективность».



Между тем во время заседания в Лондоне летом 2018 года Прайс изложил новую программу МИД по «ослаблению влияния российского государства на его ближайших соседей». Как сообщается в статье, он призвал «создать консорциум, чтобы оказать содействие британскому государству в формировании новых и внешне независимых СМИ, которые будут противодействовать российским государственным СМИ в сфере влияния Москвы и усиливать сигналы и послания стран-членов и союзников НАТО». Эта компания оправдывалась тем, что Россия якобы намерена «разобщать демократические страны и подрывать демократические процессы». Однако по сути, она носит намного более агрессивный и далеко идущий характер по сравнению с любыми действиями России на Западе, подчёркивает автор.



А ещё год спустя тот же департамент рассказал британским налогоплательщикам о своей новой программе стоимостью $8,3 млн, которая будет реализовываться до конца 2022 года. Её цель заключается в создании новых СМИ и в поддержке существующих в рамках «противодействия попыткам России разобщить союзников», а также в «повышении сопротивляемости враждебным информационным действиям Кремля в прибалтийских государствах», сообщается в статье. «Таким образом, правительство Великобритании решило при взаимодействии с подрядчиками из спецслужб установить свое господство в прибалтийских СМИ, занимаясь риторикой в поддержку НАТО. В процессе этого оно разобщило местное общество», — пишет The Grayzone.



Кроме того, BBC поддерживает отдельную пропагандистскую программу британского МИДа на Украине, в Молдавии и Грузии, соблюдая при этом «прямо-таки невероятные правила секретности для организации, которая главной своей ценностью называет доверие», подчёркивается в статье. Сформированный для реализации этих задач медийный консорциум придерживается жёсткой политики обращения с информацией и пользуется системой грифов секретности, ограничивая доступ к файлам и к их загрузке, сообщает The Grayzone.



Информационное вмешательство британского МИДа в Восточной Европе и Прибалтике стимулирует подрядчиков, включая Reuters и прочие организации, постоянно «наращивать потенциал» и оказывать помощь в «развитии СМИ» на российской периферии в своих интересах, пояснет автор. В частности, ими была предложена серия «сатирических интерактивных игр», чтобы усиливать оппозиционные настроения, а также была начата реклама латвийского ресурса «Медуза» как ведущего сторонника таких игр, говорится в статье: «Сайт этой организации пользуется большой популярностью у сторонников российской оппозиции, она получает финансовую поддержку от шведского правительства и от ряда пронатовских фондов, у которых есть спонсоры-миллиардеры».



Аналогичная помощь в продвижении оказывается и другому СМИ «Медиазона», которое было создано двумя членами группы Pussy Riot. При этом речь идёт не только об оказании адресной поддержки якобы «независимым» СМИ, которые проводят «правильную» с точки зрения Запада антикремлёвскую линию — но и о попытках в то же время повлиять на результаты поиска в интернете, чтобы искажать результаты в пользу западной версии событий и снизить шансы для российских информационных сайтов, говорится в статье.



В документе с пометой «конфиденциально» также рассказывается о создании специальной «сети ютуберов» в России и Центральной Азии с целью распространения взглядов и идей Великобритании и её союзников по НАТО. В частности, сообщается об оказании «поддержки участникам этой сети, которые вносили и получали международные пожертвования, не регистрируя внешние источники финансирования и не регистрируясь в качестве получателей». Видимо, это делалось для того, чтобы обойти российские требования о регистрации, действующие в отношении СМИ, финансируемых из-за рубежа, поясняет автор.



Кроме того, «лидерам мнений» на YouTube помогали «разрабатывать стратегии ключевых сообщений», скрывая при этом своё участие. Стоит отметить, что вся эта тайная программа британской пропаганды осуществлялась во имя «моральных принципов и демократических ценностей СМИ», подчёркивается в статье, а партнёром выступал также и формально независимый портал Bellingcat.



Причём приняв активное участие в тайной информационной «интервенции» в Северной Македонии на деньги британского МИДа, Bellingcat затем опубликовал перед парламентскими выборами 2020 года статью под заголовком «Российское вмешательство в Северной Македонии», пишет The Grayzone. Кроме того, в ряде документов также упоминается и об участии агентства Reuters в аналогичной «медийной интервенции» в странах Балтии.



Примечательно, что в последние годы BBC и Reuters «всё агрессивнее демонизируют правительства тех стран, в которых Лондон и Вашингтон стремятся осуществить смену режимов», говорится в статье. И практически одновременно появляются привлекающие внимание организации вроде Bellingcat, которые под прикрытием расследовательской журналистики фактически помогают им в этой работе, констатирует автор.



По его мнению, в свете новых рассекреченных документов пора задаться вопросом о том, а действительно ли эти уважаемые новостные организации такие «независимые и высоконравственные», как они сами утверждают? «Они наотмашь лупят «авторитарные» государства и бранят Россию за её враждебную деятельность, однако почти ничего не сообщают о кознях и происках западных государств, Наверное, им очень не хочется кусать ту руку, которая их кормит», — заключает The Grayzone.