Welt: рекорд Европы — в Гамбурге таможенники обнаружили более 16 тонн кокаина

Сотрудники таможни в Гамбурге обнаружили в местном аэропорту рекордную по своим размерам поставку кокаина, сообщает Welt. Речь идёт о более чем 16 тоннах наркотика, спрятанного в банки со шпаклёвкой. Это сама большая находка в Европе и одна из самых больших в мире, рассказывает немецкий телеканал.
Это всего лишь небольшая часть того, что попало в руки сотрудников таможни в Гамбурге. Речь идёт о более чем 16 тоннах кокаина. Все они были спрятаны в банках со шпаклёвкой. Если продать всё это на улицах, можно заработать от 1,5 миллиарда до 3,5 миллиарда евро.
РЕНЕ МАЧКЕ, руководитель таможенного управления Гамбурга:Это лучшая из маскировок, которые мы когда-либо видели, то есть внутри этого липкого клейстера или шпаклёвки… Самая большая на данный момент находка в 4,5 тонны зарегистрирована в Гамбурге два года назад. Теперь же эти 16 тонн затмевают всё. Это самая большая находка в Европе и одна из самых больших в мире.
Вот в таком виде следователи обнаружили банки в порту Гамбурга. Груз прибыл из Парагвая. Тонны кокаина, запакованные в 17 тысяч банок. В Антверпене следователи нашли ещё 7,2 тонны кокаина. Был задержан 28-летний мужчина из Нидерландов. Есть подозрение, что он причастен к обоим поставкам. Находка с наркотиками — это не единичный случай. В течение нескольких лет оперативники обнаруживают всё большие объёмы кокаина.
СЕБАСТЬЯН ФИДЛЕР, Союз сотрудников уголовного розыска Германии:Стоит пояснить, что здесь речь идёт о концернах преступников, которые действуют по всему миру. С ними надо бороться. Речь идёт о линиях поставки, которые организованы в международных масштабах. Речь идёт о центрах наркопроизводства в Латинской Америке и лабораториях в Нидерландах.
Правоохранительные органы в Нидерландах и таможенное управление Гамбурга поддерживают тесный контакт для обмена информацией с целью выяснить, кто за всем этим стоит. Они хотят закрыть крышку банки.
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