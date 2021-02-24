Главред: санкции против «Спортмастера» негативно повлияют на саму Украину

Санкции, введённые украинским Советом национальной безопасности и обороны против компании «Спортмастер», могут негативно повлиять на Украину. Как рассказал изданию «Главред» политолог Тарас Загородний, на Украину могут подать в суд, и вполне вероятно, что страна его проиграет. Кроме того, эта история также ударит и по инвестиционной привлекательности страны».

Политолог Тарас Загородний считает, что санкции против компании «Спортмастер» могут негативно повлиять на Украину. Как рассказал эксперт изданию «Главред», на Украину могут подать в суд, и вполне вероятно, что страна его проиграет.

«Санкции против юрлиц — это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против «Спортмастера». Да, этой компанией руководят граждане России, но официально она оформлена на Сингапур. При этом Украина в своё время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть», — говорит политолог.

Загородний отмечает, что «эта история ударит по инвестиционной привлекательности страны».

Как напоминает портал, Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля ввёл санкции против 8 физических лиц и 19 юридических лиц, среди которых оказалась и компания Sportmaster Operations Pte. Ltd.

Эта компания зарегистрирована в Сингапуре, однако была основана россиянами и её главный офис расположен в Москве. Она владеет одноимённой сетью магазинов спортивных товаров в России, Белоруссии, Казахстане, Китае, Польше и Украине.

Ограничения в отношении компании ввели на три года. Они предусматривают полный запрет торговых операций, полный запрет на транзит ресурсов, полёты и перевозки на территории Украины, предотвращение вывода капиталов за границу, а также запрет на ввоз продукции сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd самой фирмой или через иностранных посредников.