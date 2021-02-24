Главред: санкции против «Спортмастера» негативно повлияют на саму Украину
Политолог Тарас Загородний считает, что санкции против компании «Спортмастер» могут негативно повлиять на Украину. Как рассказал эксперт изданию «Главред», на Украину могут подать в суд, и вполне вероятно, что страна его проиграет.
«Санкции против юрлиц — это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против «Спортмастера». Да, этой компанией руководят граждане России, но официально она оформлена на Сингапур. При этом Украина в своё время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть», — говорит политолог.
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