Euronews: пятая ночь протестов против заключения рэпера Пабло Хаселя завершилась грабежами

15:06 Матч 1/8 финала КР «Уфа» — «Урал» перенесён из-за мороза Матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал», который был запланирован на 22 февраля в столице Башкортостана, перенесён из-за погодных условий.

15:05 В НАТО назвали условие для увеличения сил альянса в Ираке Командующий миссией НАТО в Ираке генерал Пер Ольсен заявил, что любое увеличение сил альянса в стране может быть выполнено только по просьбе Багдада.

14:53 Кафельников считает, что Медведеву не хватило опыта в противостоянии с Джоковичем Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open против действующего лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

14:51 Шесть стран проявили интерес к российскому танку «Армата» Интерес к российскому танку Т-14 «Армата» проявили шесть зарубежных стран. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

14:45 Чесноков: Джокович не оставил шансов Медведеву Бывший теннисист Андрей Чесноков подвёл итоги финального матча Открытого чемпионата Австралии между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем.

14:37 Число случаев коронавируса в Израиле достигло 747 965 В Израиле число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 747 965.

14:26 Джокович — Медведеву: вопрос времени, когда ты выиграешь турнир Большого шлема Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

14:24 В России планируют закупить беспилотники для геологоразведки Глава холдинга «Росгеология» Сергей Горьков заявил, что компания планирует закупить беспилотники разных типов для проведения геологоразведки.

14:19 Медведев: Джокович был моим кумиром Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от первой ракетки мира Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии.

14:09 В Подмосковье дорожные службы перевели на усиленный режим из-за снега В Московской области дорожные и коммунальные службы перевели на усиленный режим работы из-за снега.

14:08 Менеджер Волкова: Льюис уже трижды отказывался от реванша с Александром Менеджер российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова — Иван Банников — прокомментировал победу американца Деррика Льюиса над соотечественником Кёртисом Блэйдсом.

13:58 Разработчик намерен снизить цену танка «Армата» Главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения концерна «Уралвагонзавод» Андрей Терликов заявил, что предприятие намерено снизить стоимость производства российского танка Т-14 «Армата».

13:57 Медведев сломал ракетку в финале Australian Open Российский теннисист Даниил Медведев сломал ракетку во время матча с сербом Новаком Джоковичем в рамках финала первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

13:54 Олимпийская чемпионка по фехтованию Великая заболела коронавирусом Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая заболела коронавирусом.

13:47 Порошенко поддержал решение СНБО о санкциях против Медведчука Бывший президент Украины Пётр Порошенко поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций в отношении оппозиционного политика Виктора Медведчука.

13:41 Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от серба Новака Джоковича в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

13:38 Чешская лыжница Беранова оскорбила Большунова Чешская лыжница Тереза Беранова подвергла критике россиянина Александра Большунова за инцидент с финном Йони Мяки на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

13:31 В России в 2020 году выявлено более 550 тысяч фактов нетрезвой езды В России в 2020 году выявлено более 550 тыс. фактов езды в нетрезвом состоянии, около 70 тыс. отнесено к уголовной ответственности. Об этом сообщили в МВД России.

13:20 СМИ: Великобритания предложит УЕФА провести все матчи Евро-2020 у себя Великобритания намерена предложить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести все матчи чемпионата Европы у себя.

13:19 ФСВТС рассказала об объёмах оружейного экспорта В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) рассказали, что Россия ежегодно поставляет странам Ближнего Востока и Северной Африки вооружение на $6 млрд.

13:08 Медведев проиграл второй сет в матче с Джоковичем в финале AO 2021 Завершился второй сет матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в рамках турнира Большого шлема Australian Open.

13:04 Названы сроки начала серийных поставок «Арматы» в российскую армию Серийные поставки новейшего российского танка Т-14 «Армата» в Вооружённые силы России начнутся в 2022 году.

13:02 Футболисты Килин и Карасёв покинули «Тамбов» Полузащитники Антон Килин и Павел Карасёв покинули футбольный клуб «Тамбов».

12:53 «Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по матчу с «Динамо» Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча 1/8 финала Кубка страны со столичным «Динамо».

12:53 В Белоруссии за сутки выявили 1322 случая коронавируса В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1322 и достигло 278 312.

12:40 В Барнауле проверяют сообщения о минировании ряда школ В Барнауле оперативные службы проводят проверку в связи с поступлением сообщений о минировании ряда школ.

12:38 Медведев уступил в первом сете в финале Australian Open Завершился первый сет матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в рамках турнира Большого шлема Australian Open.

12:33 СМИ: Мать Роналдиньо умерла от коронавируса Мигелина Элои Дос Сантос, мать бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо, скончалась от коронавирусной инфекции.

12:27 Россия намерена совместно с ОАЭ разрабатывать сверхзвуковой самолёт Российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) планирует совместно с предприятием суверенного фонда ОАЭ Mubadala разрабатывать пассажирский сверхзвуковой самолёт. Об этом заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

12:18 Шведский биатлонист: когда вижу перед собой русского, начинаю чувствовать запах крови Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о выступлении своей команды в эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.

12:15 Центр «Вектор» получил более 45 обращений по вакцине из-за рубежа Директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что центром получено более 45 обращений из других стран о проведении исследований и начале производства вакцины «ЭпиВакКорона».

12:03 Бушманов считает закономерной победу «Динамо» над «Спартаком» Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал поражение от столичного «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

12:03 Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram Пользователи Telegram рассказали о сбое в работе мессенджера. Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

11:53 СК начал проверку по факту избиения 15-летней девочки на Сахалине Следователи организовали проверку сообщений СМИ об избиении 15-летней воспитанницы школы-интерната в Сахалинской области.

11:50 «Динамо» отдало в аренду «Тамбову» Карапузова Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов перешёл в футбольный клуб «Тамбов» на правах аренды.

11:42 В России зарегистрировали тест для выявления мутаций коронавируса В России зарегистрировали первую тест-систему для определения мутаций, характерных для британского штамма коронавируса. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

11:35 Рябинский рассказал об изменениях в подготовке Поветкина к поединку с Уайтом Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что россиянин Александр Поветкин внесёт изменения в подготовку к бою с британцем Диллианом Уайтом.

11:31 Тихановская заявила о «потере улиц» оппозицией в Белоруссии Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиционные силы в республике «потеряли улицы». Об этом она сказала в интервью газете Le Temps.

11:25 Российский боксёр Аванесян завоевал титул чемпиона EBU Россиянин Давид Аванесян нокаутировал британца Джоша Келли и завоевал титул чемпиона Европейского боксёрского союза (EBU).

11:16 SZ сообщила о «дилемме» Байдена из-за «Северного потока — 2» Администрация президента США Джо Байдена хотела бы восстановить тесное сотрудничество с ФРГ, но камнем преткновения для этого является проект «Северный поток — 2», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

11:10 Лэйвер заявил, что не удивится победе Медведева на Australian Open 11-кратный чемпион турниров Большого шлема Род Лэйвер поделился ожиданиями от финального матча Australian Open в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

11:02 В России за сутки выявили 12 742 случая коронавируса В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 12 742 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 164 726. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

10:56 Чакветадзе: Джокович сразится со своим зеркальным отражением в лице Медведева Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мнением о предстоящем финальном матче Australian Open в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

10:53 В Индии за сутки выявили более 14 тысяч случаев коронавируса В Индии за сутки выявили 14 264 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 10 991 651.

10:40 Дзюба верит, что Медведев сможет обыграть Джоковича в финале Australian Open Футболист петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от финального матча Australian Open в мужском одиночном разряде между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

10:40 В МВД предложили увеличить срок хранения отпечатков россиян В МВД подготовили законопроект об увеличении срока хранения дактилоскопических данных россиян до достижения ими 100-летнего возраста или до момента смерти.

10:29 Вирусолог рассказал о мерах профилактики птичьего гриппа Директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью телеканалу «МИР 24» назвал меры профилактики птичьего гриппа.

10:22 Овечкин поздравил Кросби с 1000-м матчем в НХЛ Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с 1000-м матчем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

10:13 Пять очков Макдэвида помогли «Эдмонтону» разгромить «Калгари» в НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» дома нанёс крупное поражение «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).