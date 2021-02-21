Euronews: пятая ночь протестов против заключения рэпера Пабло Хаселя завершилась грабежами

Пятую ночь подряд в разных городах Испании проходят протесты против тюремного заключения рэпера Пабло Хаселя, передаёт Euronews. При этом, как отмечается в материале, в одной только Каталонии полиция задержала 34 человека за грабёж и нарушение общественного порядка.
Пятая ночь актов вандализма в разных городах Испании, особенно в Барселоне, в результате манифестаций, организованных против тюремного заключения рэпера Пабло Хаселя.
Группа людей в капюшонах возвела несколько баррикад в центре города. Они жгли контейнеры и различные элементы уличного оснащения.
Только в Каталонии полиция задержала в общем 34 человека за грабёж и нарушение общественного порядка. Отмечены случаи разграбления магазинов. Кроме того, были попытки поджечь вход на биржу Барселоны, однако пожарным удалось потушить пламя.
Также были зафиксированы отдельные инциденты в других городах, таких как Памплона и Гранада.
Между тем в Мадриде мощная мобилизация сил безопасности при участии 300 агентов Национальной полиции обеспечила зоркое наблюдение за демонстрантами, собравшимися в центре испанской столицы.
По окончании протестов их участники разошлись, при этом, в отличие от предыдущих ночей, никаких случаев уличного насилия зафиксировано не было.
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