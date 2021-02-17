Le Figaro: возвращение легенды — на западе Франции спустя век снова обнаружили волков

В конце января во французском департаменте Майенн после векового отсутствия вновь появились волки, пишет Le Figaro. По словам специалистов, в этом нет ничего удивительного: лесные хищники могут преодолевать огромные расстояния в поисках самки и новых ареалов охоты, а официальные данные сильно преуменьшают их численность на территории Франции.

Детские песенки о страшном волке снова могут войти в моду: в конце января лесной хищник вновь появился в департаменте Майенн на западе Франции — впервые после их полного истребления в конце XIX века, сообщает Le Figaro.

Как рассказал французской газете историк на пенсии Эрве Жеролами, в субботу 30 января он с друзьями охотился на кабана, оленя и лису в городке Мартинье. К ним подошли два смотрителя из Французского агентства по биоразнообразию и предупредили о том, что в округе бродит волк. Удивлённым охотникам сказали, что если они его увидят, то нужно срочно связаться с агентством, потому что этот вид находится под защитой Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры.

Этот случай не единственный: по словам Николя Жана, заместителя руководителя отдела крупных наземных хищников в агентстве по биоразнообразию, волки распространились вплоть до Гавра на северо-западе. В то же время он опроверг утверждения двух охранников и заявил, что в Долине Луары и Бретани их не заметили. Эти данные подтверждает Центр мониторинга волков, который регистрирует их присутствие по оповещениям местных жителей, охотников и фермеров. Ассоциация уточняет, что на опубликованной в ноябре 2020-го карте только четыре французских департамента волки обходили стороной: Манш, Эрд и Луару, Корсику и — до конца января — Майенн.

Специалисты отмечают, что в этом нет ничего удивительного. «С тех пор как во Франции в департаменте Приморские Альпы 5 ноября 1992 года официально зарегистрировали двух первых волков, пришедших из Италии, они потихоньку распространились по территории с ростом их популяции», — объяснил изданию Тома Пфайффер, член ассоциации «Волки Гранд-Эст», которая подчиняется агентству по биоразнообразию. По словам эксперта, когда их становится слишком много на одной территории, молодой самец или одинокая самка часто покидают стаю в поисках новых мест для охоты и жизни.

Кроме того, это помогает виду выживать: близкородственного скрещивания у волков не существует, поэтому в феврале и марте самец отправляется на поиски самки из другой стаи. Директор сафари-парка EcoZonia Сириль Ваккаро уточняет, что молодой хищник может преодолевать 50—60 км в день в поисках идеальной партнёрши и нового места обитания. Так, Пфайффер рассказывает о первом волке из Польши, которого нашли во французских Арденнах: он пересёк Германию, Нидерланды и бельгийские Арденны.

По данным Французского агентства по биоразнообразию, сейчас во Франции насчитывается около 580 волков, однако пастухи и охотники считают эти цифры заниженными и жалуются на ущерб от хищников. Официальный представитель Национальной федерации охотников Тьерри Кост утверждает, что реальное число волков в два раза превышает официальные цифры. В этом году пришлось бы убить в два раза больше сотни особей, разрешённых властями, для контроля за популяцией и обеспечения сосуществования с человеком, пишет Le Figaro.