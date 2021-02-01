Welt: объятия полезны для души и тела — даже с животными и деревьями

Двадцати секунд объятий достаточно для укрепления связи между людьми и снижения уровня стресса, пишет немецкая газета Die Welt. Учёные в разных странах установили, что объятия способствуют выделению «гормона счастья» окситоцина, положительно сказывающегося на душевном состоянии и физическом здоровье. Одиноким людям и тем, кто ограничен в контактах из-за коронавируса, исследователи предлагают обнимать собак — или даже деревья.

Во времена соблюдения социальной дистанции и ограничения контактов растёт тоска по близости, телесному контакту и объятиям, пишет немецкая газета Die Welt.

Исследователи установили, что человек, которого заключают в объятья, в лучшем случае ощущает доверие, симпатию, безопасность и утешение — а это хорошо для душевного равновесия и физического здоровья. Более того, оказалось, что объятия могут помочь защитить от болезней.

Когда нас обнимают, организм выделяет особые гормоны, которые в народе называют «гормонами счастья», отмечает Die Welt. Окситоцин, к примеру, оказывает успокаивающее воздействие, помогает снизить уровень стресса и укрепляет связи между людьми.

Согласно результатам исследования, проведённого американским обществом специалистов по психосоматике, у пар рост уровня окситоцина наблюдается уже после 20 секунд объятий.

Однако в эту тёмную коронавирусную зиму многим людям особенно сложно получить свою дозу объятий, а местами они и вовсе под запретом. Даже всемирный день объятий мало что смог изменить в этом плане. Впервые он был проведён в США 21 января 1986 года и с тех пор ежегодно отмечался между Рождеством и Днём Святого Валентина.

Между тем, почти 17 млн немцев живут одни — но это не означает автоматически, что у них нет постоянного партнёра для поддерживающих здоровье объятий, продолжает немецкая газета. Но у тех, кто действительно одинок, есть и другие пути. В одном из шведских университетов было установлено наличие положительного эффекта от обнимания собак.

Также, по версии шведских учёных, выделение окситоцина может повысить вкусная еда, если употреблять её медленно и с удовольствием. А невролог Себастьян фон Берг из Бремена дал ещё один совет: можно обнимать деревья. «Сейчас это звучит забавно, но если вы это попробуете, вы заметите: от этого появляется хорошее чувство, начинаешь ощущать себя большим и сильным», — утверждает немецкий невролог.

Как сообщается в статье, идеальных объятий не существует, потому что восприятие каждого человека индивидуально, и не все любят подпускать других к себе очень близко. Однако учёные исследовали объективные факторы, которые могут указывать на идеальные объятия. Так, японские специалисты путём наблюдения за частотой сердечного ритма новорожденных установили, что средней силы объятия родителей успокаивают лучше всего, причём как ребёнка, так и родителей. Однако в японских семьях детей не обнимают дольше двадцати секунд, потому что после этого дети снова могут становиться беспокойными, отмечает издание.

Объятия необязательно всегда должны быть продолжительными, делает вывод Die Welt. Во время Олимпийских игр 2008 года учёные из Шотландии присмотрелись к спонтанным объятьям между атлетами и их тренерами, конкурентами и болельщиками. Исследователи зарегистрировали в ходе Олимпиады среднюю продолжительность объятий, составляющую 3,17 сек. На результаты при этом не повлияла ни национальность обоих обнимающихся, ни их половая принадлежность.

Биопсихолог Себастьян Окленбург из Бохума утверждает, что люди обнимались ещё в эпоху неолита — об этом свидетельствуют найденные в северной Италии захоронения. Неподалёку от Мантуи в 2007 году были найдены останки двух человек, которые не менее 5 тыс. лет пролежали в земле, обращённые друг к другу в тесном объятии.

Вместе с коллегами Окленбург исследовал вопрос о том, влияет ли на сами объятия эмоциональный контекст. По наблюдениям за сотнями встреч в зонах прилёта и вылета в аэропортах они установили: когда в деле замешаны чувства, объятия чаще начинаются с левой руки. «Левая половина тела управляется правым полушарием мозга, которое сильно вовлечено в обработку положительных и отрицательных эмоций», — отметили по этому поводу немецкие учёные.