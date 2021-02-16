Das Erste: из-за политики США и проблем ЕС Канада оказалась в конце очереди за вакциной

Канада в числе первых заключила договора с производителями вакцины и заказала больше доз на душу населения, чем любая другая страна, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Тем не менее, там до сих пор вакцинированы лишь 1,5% жителей — потому что Джо Байден продолжает политику остановки экспорта препаратов, а у Евросоюза хватает собственных проблем с вакцинами.

Ни одна другая страна не заказала столько коронавирусной вакцины на душу населения, как Канада, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Тем не менее, до сих пор там удалось сделать прививки лишь полутора процентам населения.

«Каждый, кто хочет сделать прививку в Канаде, получит её до конца сентября», — заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, сейчас обеспечение почти 38 млн канадцев вакциной сдвинулось с мёртвой точки: до конца марта Pfizer обещает поставку 4 млн давно согласованных доз препарата. Концерн Moderna тоже скоро должен поставить свою вакцину. «Мы каждый день работаем над тем, чтобы канадцы получили как можно больше доз вакцины как можно скорее», — заверил население Трюдо.

Однако в реальности всё обстоит иначе, утверждает немецкий телеканал. К февралю вакцинацию прошли лишь 1,5% населения Канады — и это несмотря на то, что она считается образцовой страной, потому что заказала больше всего доз вакцины на человека. Ещё в прошлом августе ответственная министр Анита Ананд заключила соглашения с четырьмя фирмами, включая BioNTech/Pfizer и Moderna.

Тогда утверждалось, что канадцы — первые в очереди. Однако детали договоров министр не озвучивала. По её словам, в международной практике принято оставлять подробности таких договоров в тайне, и, не придерживаясь этого стандарта, Канада повредит собственному снабжению вакциной.

Известно, что правительство Трюдо заплатило более миллиарда долларов нескольким компаниям в виде опциона на поставку вакцины. Что конкретно это означает, неизвестно, подчёркивает корреспондент Das Erste. Сейчас Канада «лежит под капельницей Европейского союза», отмечает немецкий телеканал. Например, она импортирует вакцину, которую BioNTech/Pfizer производит в Бельгии.

Однако и там не обходится без промедлений из-за проблем на производстве. «Пример Канады показывает, что простой расчёт — кто много и заблаговременно сделал заказ на вакцину у BioNTech, тот сейчас в лучшем положении, чем Германия и ЕС — не соответствует положению вещей», — отмечает евродепутат Петер Лизе.

По его словам, Канада сделала меньше прививок, чем Германия и другие страны ЕС. Проблема в том, что, в отличие от ЕС, США вынуждают своих партнёров ждать вакцины. При Дональде Трампе они остановили экспорт вакцины, и новый президент Джо Байден не даёт Трюдо никаких надежд на то, что ситуация вскоре изменится. Теперь премьер-министр Канады опасается, что и ЕС может устроить нечто подобное.

Из-за проблем с поставками и собственного дефицита снабжения ЕС две недели назад ввёл экспортный контроль. Теперь Трюдо предостерегает: если Европа заблокирует поставки, положение станет тревожным. Однако европейский депутат Петер Лизе подчёркивает, что контроль в этом случае не направлен против Канады, являющейся партнёром Европы. «Канадскому премьер-министру Джастину Трюдо сейчас нужно прямо поговорить с Борисом Джонсоном и Джо Байденом, — считает Лизе. — Если они оба хотят надолго сохранить Джастина Трюдо и Канаду в качестве союзника, то они не могут вести себя так, как в последние недели».

Теперь канадское правительство заключило новый договор с американским производителем вакцины Novavax. Планируется, что производство будет вестись также в Монреале. Министр иностранных дел Канады оценивает ситуацию с оптимизмом: когда эта вакцина будет одобрена, его страна сможет ещё до конца года производить её сама. Возможно, однажды это пойдёт на пользу и Евросоюзу, заключает Das Erste.