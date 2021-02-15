ABC: смягчение ограничений сводит на нет успехи США в борьбе с пандемией

Во Флориде состоялось самое массовое спортивное мероприятие в США с момента начала пандемии, сообщает ABC News. На гонке Daytona 500 собралось 30 тысяч зрителей: на фоне резкого снижения заболеваемости коронавирусом многие штаты смягчают ограничения, однако эксперты предупреждают, что расслабляться не стоит, в том числе из-за появления новых штаммов вируса.

Обращаемся к теме пандемии: угроза мутировавшего коронавируса растёт на фоне резкого снижения случаев заражения и госпитализаций по всей стране. Теперь растёт беспокойство по поводу того, что штаты поставят под угрозу свои успехи, поскольку слишком рано смягчают ограничения. Сегодня во Флориде на просмотр автогонки Daytona 500 собралось 30 тысяч человек — это рекорд посещаемости спортивного мероприятия с момента начала пандемии, в штате с наибольшим количеством выявленных случаев нового более заразного британского штамма коронавируса. Между тем, главный инфекционист США Энтони Фаучи выступил с новым предупреждением о южноафриканском штамме коронавируса.

Сегодня вечером в США прошло самое массовое спортивное мероприятие со времён начала пандемии: на трибунах гонки Daytona 500 собралось 30 тысяч фанатов. Власти по-прежнему ограничивают посещаемость до трети всех мест, измеряют температуру у всех посетителей и требуют ношения защитных масок, но на ряде картинок видно лишь небольшое число людей, их использующих. Между тем, во Флориде, где находится знаменитый автодром, сообщают о наибольшем количестве случаев заражения британским штаммом коронавируса, чем в любом другом штате: учёные говорят, что этот штамм, возможно, более опасен. Также сегодня вечером доктор Энтони Фаучи выступил с серьёзным предупреждением по поводу южноафриканского варианта коронавируса.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный инфекционист США: В ЮАР были люди, которые болели изначальным коронавирусом, выздоровели, а затем вновь заразились новым вариантом вируса. Перенос болезни не защищает вас от повторного заражения.

Новые варианты коронавируса ставят под угрозу значительный прогресс. На этой неделе среднее количество выявленных за день случаев составило 93 тысячи. Это самый низкий показатель с начала ноября. В Нью-Йорке вновь открыли рестораны, которые быстро заполняются на дозволенные 25 процентов.

АЛЕКС ДУТАН, владелец ресторана: Все хотят куда-нибудь сходить. Мы безостановочно получаем телефонные звонки.

Несмотря на предупреждение, несколько штатов решили отменить обязательное ношение масок. Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний особенно подчеркнула важность масок для возобновления работы школ, отметив, что учителей не обязательно вакцинировать, но должны быть приняты меры предосторожности.

РОШЕЛЬ ВАЛЕНСКИ, глава Центра по контролю и профилактике заболеваний: Худшее отнюдь не позади. Сейчас время не расслабляться, а, напротив, удвоить меры предосторожности.

В эти выходные США преодолели отметку в 50 миллионов вакцинированных: ожидается взрывной рост спроса на вакцину. Завтра Нью-Йорк расширит доступность прививки для миллионов людей, включая граждан с хроническими заболеваниями. А в Мэриленде старшее поколение обращается к «охотникам за вакцинами» — группе учителей, добровольно вызвавшихся забронировать прививки для сотен незнакомых им людей.

БЕКИ ТЭЙЛОР, учитель обществознания: Коронавирус является опасным заболеванием, и чем быстрее мы сможем вакцинировать самых уязвимых членов общества, тем безопаснее будет для всех.

Гонка вакцинации продолжается. К нам присоединяется Тревор Олт, возле центра массовой вакцинации в Нью-Йорке. Тревор, в то время как вакцины показали себя крайне эффективными, появляются сообщения о том, что небольшое число людей заразилось уже после прививки.

ТРЕВОР ОЛТ, корреспондент ABC News: Всё верно. В Орегоне сообщили о первых «прорывных» случаях заражения: четыре человека сдали положительный тест на коронавирус спустя минимум две недели после получения двух доз вакцины. Здравоохранительные органы заявили, что небольшая вероятность таких инцидентов существует, при этом даже в случае заражения вакцина может помочь спасти человека от смерти или от госпитализации.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2021 года.