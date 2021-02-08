СТРАНА: фамилия дедушки не помогла внучке Ющенко в музыкальном шоу

Жюри шоу «Голос. Перезагрузка» не оценили музыкальные способности внучки экс-президента Украины Виктора Ющенко. Как передаёт «СТРАНА», тренеры посоветовали Доменике Ющенко набираться сценического опыта и приходить на проект в следующий раз.

Внучка экс-президента Украины Виктора Ющенко пришла на музыкальное шоу «Голос. Перезагрузка». Как пишет «СТРАНА», Доменике Ющенко 20 лет, и в визитке к шоу она заявила, что гордится своим дедушкой.

Внучка третьего президента Украины заявила, что хочет, чтобы дедушка гордился ею, когда увидит на сцене. По её словам, участие в шоу — мечта ещё с 2013 года.

Доменика исполнила песню «Плакала» группы KAZKA, однако ни один из тренеров проекта не повернулся к внучке бывшего президента.

По видеосвязи девушку поддерживали члены семьи: мама, молодой человек Доменики, сестра, брат, однако дедушки не было. Тренеры посоветовали Доменике Ющенко набираться сценического опыта и приходить на проект в следующий раз.