СТРАНА: фамилия дедушки не помогла внучке Ющенко в музыкальном шоу

17:35
Джокович обыграл Шарди и вышел во второй круг Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
17:33
В Израиле сообщили о переговорах Нетаньяху и Путина
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и российский президент Владимир Путин провели телефонные переговоры.
17:32
Врач рассказал, как правильно дышать на морозе
Главный врач клиники интенсивной терапии «Врачи», эксперт по организации здравоохранения Евгений Ковалёв рассказал, как правильно дышать на морозе.
17:29
Голикова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости COVID-19
Суточный показатель заболеваемости COVID-19 по регионам различается, превышение средних по стране значений в два и более раз фиксируется в Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
17:27
В Театре имени Вахтангова рассказали о спектакле «Войцек»
Актёр, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев рассказал о спектакле «Войцек», премьера которого состоится на сцене Театра имени Вахтангова.
17:27
В Удмуртии разработают план по смягчению связанных с COVID-19 ограничений
Глава Удмуртии Александр Бречалов во время аппаратного совещания заявил, что в республике могут снять ряд ограничений, связанных с коронавирусом.
17:25
Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть
Экономист Денис Ракша оценил ситуацию с ценами на нефть.
17:24
В Уфе открыли пункты временного размещения в связи с аварией на теплотрассе
В 32 жилых домах и трёх социальных объектах в Октябрьском и Советском районах Уфы произошло аварийное отключение отопления 8 февраля, в связи с чем в городе открыты пункты временного размещения.
17:23
Кирьяков отреагировал на хет-трик Головина за «Монако»
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением об игре российского полузащитника французского «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».
17:22
В АТОР прокомментировали ситуацию с Грецией и Сингапуром
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с Грецией и Сингапуром.
17:21
В Чите возбудили уголовное дело после падения ребёнка из окна больницы
Следователи в Чите возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за падения шестилетнего мальчика из окна третьего этажа краевой детской клинической больницы. Об этом сообщил пресс-секретарь СУ СК России по Забайкальскому краю Егор Марков.
17:15
В кабмине назвали условия для отмены ограничений по коронавирусу
Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга сообщила, что ограничительные меры по коронавирусной инфекции COVID-19 в стране должны сохраняться до формирования коллективного иммунитета.
17:13
Путин потребовал разобраться с зарплатами учёных
Президент России Владимир Путин потребовал от министра финансов Антона Силуанова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат учёным в регионах.
17:12
Самарская область сократит бюджет «Крыльев Советов» в два раза
В 2021 году Самарская область выделит футбольному клубу «Крылья Советов» 600 млн рублей вместо 1,1 млрд, как это было в прошлом году.
17:10
Голикова назвала число пунктов вакцинации от COVID-19 в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала число пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
17:02
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Албании
Первый секретарь посольства Албании в России Йонида Дрогу объявлена российской стороной персоной нон грата, ей предписано покинуть территорию страны в течение 72 часов.
16:55
Губерниев ответил на письмо ветеранов биатлона
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об открытом письме ветеранов биатлона.
16:52
Голикова назвала объёмы произведённой в России вакцины от коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга сообщила, что в стране произведено более 8,62 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
16:51
Глава Карелии сделал прививку от коронавируса
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
16:42
Ветераны биатлона написали письмо в адрес Губерниева
Ветераны биатлона выступили с обращением к комментатору Дмитрию Губерниеву.
16:40
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
16:31
Путин предложил изменить формат работы совета по науке
Российский президент Владимир Путин предложил изменить формат работы и принципы формирования Совета по науке и образованию.
16:27
В Орловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
Губернатор Орловской области Андрей Клычков на заседании регионального оперативного штаба рассказал о ситуации с коронавирусом.
16:26
Экономист прокомментировал ситуацию с продажами масла и сахара в России
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал ситуацию с продажами подсолнечного масла и сахара в России.
16:24
Аксёнов взял на контроль вопрос незаконных сбросов канализации в водоёмы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился докладывать на каждом следующем заседании оперативного штаба информацию о выполнении руководителями местных администраций работ по выявлению и устранению несанкционированных сбросов канализации в крымские водоёмы.
16:22
В шести районах Крыма высадят почти 280 га новых лесов
Почти 280 га лесов будет высажено в Крыму до конца года в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».
16:22
Адвокаты избитого арбитра подвели итоги дела Широкова
Адвокаты Александр Островский и Артур Рамазанов рассказали об итогах сотрудничества с футбольным арбитром Никитой Данченковым, которого избил бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков.
16:20
В Еврокомиссии оценили возможность новых санкций против России
Санкции как таковые не являются целью Евросоюза, это лишь инструмент, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, комментируя возможность введения новых ограничительных мер в отношении России.
16:15
Общее число случаев коронавируса в США превысило 27 млн
В США за сутки выявили 86 928 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 достигло 27 008 096.
16:15
Путин поручил подготовить программу научно-технологического развития
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития страны.
16:12
В «Уфе» отреагировали на возможный перенос матча Кубка России с «Уралом» в Турцию
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков прокомментировал слухи о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России с екатеринбургским «Уралом» в Турцию.
16:11
СМИ: Полузащитник «Локомотива» Тугарев перейдёт в «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» выкупит полузащитника Романа Тугарева у московского «Локомотива».
16:06
В Московской области рассказали о создании детских мини-садов
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина доложила губернатору региона Андрею Воробьёву, что в десяти подмосковных городах появятся новые современные детские мини-сады.
16:06
Защитник «Млада-Болеслава» Татаев рассказал о желании поиграть в РПЛ
Защитник чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» и молодёжной сборной России Алексей Татаев поделился своими планами на будущее.
16:06
Начался приём заявок на участие в международном конкурсе в сфере туризма
Союз «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ» объявил о начале приёма заявок на третий международный маркетинговый конкурс в сфере туризма «PROбренд-2021».
16:02
Цена биткоина обновила исторический рекорд
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $43 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk.
16:00
Президент «Урала» высказался о возможном переносе матча КР по футболу с «Уфой» в Турцию
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слухи о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России по футболу с «Уфой» в Турцию.
15:58
Путин подписал указ о Федеральной программе в области экологии и климата
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о начале Федеральной научно-технической программы в области экологии и климата.
15:49
Головин призвал не переоценивать его игру в матче Лиги 1 с «Нимом»
Российский полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин прокомментировал свою игру в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Нимом».
15:47
Во Франции за нарушение карантина оштрафованы около 100 посетителей бара
Французская полиция оштрафовала около 100 посетителей бара в городе Мартиг на юго-востоке Франции за нарушение ограничений, установленных в связи с пандемией коронавируса.
15:46
ЧМ по кёрлингу среди женщин отменён из-за коронавируса
Всемирная федерация кёрлинга (WCF) приняла решение об отмене из-за коронавируса чемпионата мира по кёрлингу 2021 года среди женских команд в швейцарском Шаффхаузене.
15:45
Ряд деятелей культуры призвали вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь
Ряд российских деятелей культуры подготовили обращение к правительству и мэрии Москвы с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.
15:41
Тренер сборной России рассказал, когда лыжница Непряева возобновит полноценные тренировки
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, когда перенёсшая операцию на руке Наталья Непряева сможет приступить к полноценным тренировкам.
15:39
Стало известно, как решение CAS может отразиться на этапе «Формулы-1» в Сочи
В АНО «Росгонки» сообщили, как решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) может отразиться на проведении в Сочи этапа Гран-при «Формулы-1».
15:34
Звонарёва проиграла Рыбакиной на старте Australian Open
Россиянка Вера Звонарёва потерпела поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в матче первого круга первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.
15:26
Алексеев возглавил женскую сборную России по гандболу
Федерация гандбола России (ФГР) объявила о назначении Алексея Алексеева главным тренером женской национальной сборной.
15:26
Захарова прокомментировала отказ Зеленского от вакцины «Спутник V»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
15:25
В России отмечен рост числа обращений по телемедицине
Согласно статистическим данным компании «Ингосстрах», в России за 2020 год количество обращений по телемедицине увеличилось в 64 раза по сравнению с 2019-м.
15:19
В Ставропольском крае рассказали о предоставлении выплат для детей до восьми лет
Родители более 514 тыс. детей в возрасте до восьми лет получили единовременные выплаты в Ставропольском крае.
15:19
В Удмуртии объявили о модернизации службы занятости населения в 2021 году
Министерство социальной политики Удмуртии сообщило, что в 2020 году в рамках национального проекта «Демография» республика вошла в число пилотных регионов страны, где будут повышать эффективность службы занятости.