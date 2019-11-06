Вести: Зеленский рискует повторить судьбу Виктора Ющенко

Различные политические силы на Украине сравнивают Владимира Зеленского то с Виктором Януковичем, то с Петром Порошенко. По мнению первых, Зеленского ждёт новый «майдан», вторые же считают, что украинский президент слабо отвечает запросу общества на разрешение конфликта в Донбассе. Однако, как пишут «Вести», намного ярче и интереснее может быть другая параллель — с Виктором Андреевичем Ющенко, чья пёстрая и совершенно не монолитная команда не смогла удержать власть на волне повышенных ожиданий и эйфории общества.

В лагере сторонников Петра Порошенко красной нитью проводят тезис, что Зеленский — это новый Виктор Янукович, которого рано или поздно ожидает свой «майдан». По их мнению, он недостаточно украинский, недостаточно националист и недостаточно президент. С противоположной стороны проводят другую аналогию: Зеленский слабо отвечает запросу общества на разрядку и разрешение конфликта в Донбассе, он в плену националистического меньшинства и не готов с ним рвать, соответственно Зеленский — это новый Порошенко. Однако, как пишут «Вести», намного ярче и интереснее может быть другая параллель — с Виктором Андреевичем Ющенко, ныне забытом третьим президентом Украины.

Как пишет издание, главная схожесть — большая, пёстрая и совершенно не монолитная команда, которая получила полноту власти на волне повышенных ожиданий и эйфории общества. В случае команды Ющенко, это испытание оказалось провалено: уже через полгода их раздоры проступили на публику: оранжевый лагерь разругался в пух и прах, а хозяин главного кабинета страны оказался несостоятельным лидером. Поэтому именно повторение судьбы Ющенко — главная угроза для новой украинской власти.

Выдвижение Ющенко как единого кандидата от национал-демократов было плодом компромисса и долгих переговоров. Тогда Юлия Тимошенко согласилась не баллотироваться и поддержать Ющенко взамен на премьерское кресло. Эту договоренность пришлось соблюдать — хотя Ющенко с куда большим удовольствием отдал бы второй пост в стране своему куму Петру Порошенко, который в итоге стал секретарём СНБО. Квотное распределение портфелей в правительстве и значительное усиление Совета нацбезопасности и обороны создали дуализм власти, который разрядился громким скандалом в начале сентября 2005 года, через полгода после которого лежавшая в руинах «Партия регионов» во главе с Януковичем победила на парламентских выборах.

С командой Зеленского история начиналась по-другому — её практически собирали на коленке из того, что было. Правительство в основном отдано на откуп технократов. Именно правительство сейчас выступает в роли сборщика критики, как со стороны прочих политсил, так и в обществе в целом. Кроме того, не стоит забывать и о большинстве в Верховной раде. Линий напряжённости там уже нарисовалось много, и скандалы с полиграфами и зарплатами в конвертах — это лишь первые порывы грядущих бурь. Здесь, по мнению автора статьи, стоит отдельно выделить важную группу, практически не представленную в коридорах исполнительной власти, но очень заметную под куполом Рады. Это так называемая группа Коломойского. Противопоставлять их остальным депутатам от правящей партии, конечно же, нельзя, но их влияние на фракцию очевидно и вносит свои лёгкие нотки непредсказуемости в работу парламента.

Перспективы выживания и единства команды Зеленского не сводятся исключительно к разнообразию групп влияния и натянутости отношений между ними. Важный момент — это есть ли у новой власти стратегическое видение развития страны, под которое и надо цементировать политическую силу. Особенностью Ющенко была его персональная мягкость: контроль Виктора Ющенко его окружением и расцветшая там коррупция стали незабываемым знаком эпохи. Зеленскому же в такой форме это не угрожает, поскольку у него достаточно твёрдый внутренний стержень, инструментом приближённых лиц он не станет. Другое дело, что большая часть его команды — это «люди с улицы», без политического опыта, и их сотрудничество строится в первую очередь на личном доверии.

Объединяет Зеленского и Ющенко то, что оба видели перед собой свою миссию и ставили её на первое место. Для Ющенко миссией было вывести украинцев на лидирующие позиции в мире. Зеленский же, опираясь на феноменальные результаты на выборах, считает своей миссией разрушить старую государственную машину, которая была создана до него, и на этих руинах строить что-то новое.

Как заключает издание, с одной стороны, после триумфа Зеленского было вовсе не очевидно, что он удержит даже отведённые ему Конституцией президентские полномочия, не говоря уже о контроле над другими ветвями власти. Но роспуск старой Рады он всё-таки продавил, а успех на досрочной парламентской кампании превысил все ожидания. Однако тут возникает вторая часть уравнения — как этот кредит доверия и управляемость ситуацией не растерять ещё более бездарно, чем это вышло у Ющенко.

«Пока, похоже, у Зеленского это осознают и работают в этом направлении, пусть, по словам Венедикта Ерофеева, «всё происходит медленно и неправильно». Ещё сохраняется инерция побед на выборах и высокий президентский рейтинг. Дом, разделённый в себе, не выстоит — это касается не только страны в целом, но и Зе-команды в частности. И первое же значительное поражение может всю эту гегемонию схлопнуть», — подводит итог автор материала.