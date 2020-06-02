Медведчук: экономическое падение Украины началось при Ющенко в 2005 году

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Forbes: «катастрофически глупая идея» — эксперты о возможности возобновления ядерных испытаний США Forbes
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Международный книжный салон в Петербурге проведут онлайн
Международный книжный салон в Санкт-Петербурге проведут в режиме онлайн. Ранее мероприятие планировали провести на Дворцовой площади и посвятить его 75 годовщине Победы.
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Болельщики смогут посещать футбольные матчи в России только в масках и перчатках
Министр спорта России Олег Матыцин, рассказал при соблюдении каких мер болельщики смогут посещать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России после возобновления розыгрышей турниров.
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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло.
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В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение. В четверг, 4 июня, в регионе ожидаются сильные дожди.
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Врач дал рекомендации по составу дорожной аптечки в первом отпуске после пандемии
Врач, профессор Николай Косенков дал рекомендации по составу дорожной аптечки в первом отпуске после пандемии.
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Герой России Серова рассказала о первом приезде на космодром Байконур
Лётчик-космонавт, Герой России, депутат Государственной думы Елена Серова рассказала о первом приезде на космодром Байконур.
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Герой Советского Союза Александров рассказал о значении космодрома Байконур
Лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК «Энергия» имени С.П. Королёва, председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полётов Александр Александров рассказал о значении космодрома Байконур.
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Противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота провела учения в Охотском море
Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота провела учения в Охотском море.
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Глава «Орлёнка» оценил перспективы открытия детских лагерей в России
Гендиректор «Орлёнка» Александр Джеус оценил перспективы открытия детских лагерей в России.
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В Петербурге предложили расширить список отраслей, пострадавших от пандемии
В Санкт-Петербурге могут расширить список отраслей, пострадавших от экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции.
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Исследование: женщины чаще мужчин делают самостоятельные пенсионные накопления
Женщины в полтора раза чаще мужчин делают самостоятельные пенсионные накопления, говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.
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В Тверской области нашли пропавшую школьницу
В СК сообщили, что в Тверской области нашли живой пропавшую 12-летнюю школьницу.
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Россия передала Афганистану гумпомощь для борьбы с COVID-19
Россия передала Афганистану гуманитарную помощь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.
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На въезде в Севастополь за сутки сделали более 200 тестов на коронавирус
Более 200 тестов на коронавирус сделали на трёх пунктах контроля въезжающего в Севастополь транспорта после введения пунктов забора анализов.
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Чернышенко рассказал, сколько спортивных федераций получат поддержку от государства
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, сколько общероссийских спортивных федераций получат финансовую поддержку от государства для преодоления экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции.
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Правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе
Правление Союза биатлонистов России (СБР) выступило с заявлением о причинах проведения внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой будет избран новый глава организации.
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На газоне в Петербурге нашли мину времён Великой Отечественной войны
В Санкт-Петербурге на газоне рядом с жилым домом на Шлиссельбургском проспекте нашли миномётный снаряд времён Великой Отечественной войны.
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Мишустин назвал стоимость плана восстановления экономики России
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что стоимость реализации общенационального плана восстановления российской экономики за два года составит около 5 трлн рублей.
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Путин поручил с июля начать реализацию плана по экономике
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи по видеосвязи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что реализацию плана по восстановлению экономики нужно начать уже в июле.
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Стала известна сетка плей-офф Турнира звёзд российского спорта по CS:GO
По итогам группового этапа была сформирована турнирная сетка плей-офф Турнира звёзд российского спорта по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.
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В ВКС рассказали детали воздушной части парада Победы в Москве
Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Виктор Афзалов рассказал детали воздушной части парада Победы в Москве, запланированного на 24 июня.
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Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Реконструкцию Северного речного вокзала в Москве завершат ко Дню города
Реконструкцию Северного речного вокзала в Москве завершат ко Дню города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет
Сестра главного тренера неаполитанского клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо Франческа скончалась в возрасте 37 лет.
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Синоптик оценил вероятность жаркого лета в Петербурге
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в беседе с «Невскими новостями» о погоде, которая придёт в Санкт-Петербург в летние месяцы.
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В Минкомсвязи рассказали о росте числа заявлений на портале госуслуг
Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев сообщил, что после запуска новых сервисов в апреле — мае на портале госуслуг зафиксировали прирост в 20 млн заявлений.
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Белорусских военных пригласили принять участие в параде в Москве
Россия направила Министерству обороны Белоруссии приглашение на парад в Москве по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Путин заявил, что ознакомился с планом восстановления экономики России
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что ознакомился с общенациональным планом восстановления экономики страны.
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Репилов рассказал, как поддерживал форму на самоизоляции
Победитель Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20 Роман Репилов рассказал, как поддерживал форму во время карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Репилов о пандемии: не представляю, как протекала жизнь у тех, кто сидел в квартире
Победитель Кубка мира по санному спорту сезона-2019/20 Роман Репилов рассказал, как и где он провёл самоизоляцию из-за пандемии коронавируса.
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Молдавские военные примут участие в параде Победы в Москве
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавские военные примут участие в параде в Москве 24 июня по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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В Севастополе рассказали о подготовке Черноморского флота к параду Победы
На Черноморском флоте возобновились тренировки к параду Победы, до 15 июня военнослужащие проведут занятия в местах дислокации в Севастополе, после чего перейдут к совместным мероприятиям.
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Памфилова объяснила отказ от голосования по Конституции по почте
Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила, почему было принято решение отказаться от формата голосования по почте по поправкам к Конституции.
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Брат Нурмагомедова рассказал о состояния Абдулманапа Нурмагомедова
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии своего дяди Абдулманапа Нурмагомедова.
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На Украине анонсировали переговоры глав МИД стран нормандского формата
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры глав МИД стран нормандского формата.
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Матыцин рассказал, сколько спортсменов возобновят тренировки на федеральных базах в июне
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, какое количество спортсменов в июне возобновят тренировочные занятия на федеральных базах.
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В Петербурге День прорыва морской блокады отметят выстрелом из пушки
В Санкт-Петербурге 5 июня по случаю 74-й годовщины прорыва морской минной блокады Ленинграда будет произведён полуденный выстрел с Нарышкина бастиона.
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Матыцин заявил, что модель возобновления РПЛ будет рекомендована другим видам спорта
Министр спорта России Олег Матыцин, рассказал, что модель возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) после приостановки из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет рекомендована к применению в других видах спорта.
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В Минобороны рассказали, сколько продлится парад Победы в Москве
Парад Победы на Красной площади в Москве начнётся 24 июня в 10:00 и продлится до полутора часов. Об этом сообщил главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков в ходе селекторного совещания.
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Слепаков выпустит сериал о жизни в самоизоляции
Видеоплатформа PREMIER покажет сериал «Окаянные дни» о жизни в условиях самоизоляции. Проект состоит из десяти эпизодов, к девяти из которых написали сценарий Семён Слепаков и соавтор «Домашнего ареста» Максим Туханин.
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В оперштабе прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Томске
Замруководителя томского оперштаба, заместитель губернатора Иван Деев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в одном из многоквартирных домов областной столицы.
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В России будут новые трёхзначные коды регионов на номерах автомобилей
Министерство внутренних дел России утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств: будет расширен перечень цифр, с которых может начинаться трёхзначный автомобильный код региона.
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В Башкирии рассказали, какие больницы приняли пациентов с COVID-19
В Минздраве Башкирии рассказали, в каких стационарах региона лечатся заболевшие коронавирусной инфекцией.
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В кабмине назвали сроки возобновления работы театров и музеев
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что музеи начнут принимать посетителей с середины июля, а работу театров и концертных залов планируется возобновить осенью.
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В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
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Всемирную выставку ЭКСПО-2020 в Дубае перенесли
Всемирную выставку ЭКСПО-2020 в Дубае перенесли на год, она пройдёт с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. За такое решение проголосовали 113 государств — членов Международного бюро выставок.
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Чернышенко заявил, что ведётся работа по показу матчей РПЛ на федеральных каналах
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что ведутся переговоры о показе большинства матчей Российской премьер-лиги, которая возобновится в июне, на федеральных телеканалах.
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В учениях ЧФ примут участие 37 кораблей и судов
В учениях Черноморского флота примут участие 37 кораблей, катеров и судов. Манёвры будут проходить в несколько этапов.
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В Минпросвещения рассказали об условиях проведения очных выпускных
Министерство просвещения России сообщило, что очные выпускные вечера пройдут 27 июня лишь в тех регионах, которые к тому моменту перейдут к третьему этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.
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Чернышенко заявил, что матчи РПЛ возобновятся 19 июня
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня.