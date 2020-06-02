Медведчук: экономическое падение Украины началось при Ющенко в 2005 году

Украинский депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что экономическое падение Украины началось в 2005 году при президенте Викторе Ющенко. Как сообщает «112 Украина», Медведчук добавил, что именно тогда западное влияние на страну, которое существовало и до этого, стало намного эффективнее.

Экономическое падение Украины началось в 2005 году, когда президентом был Виктор Ющенко. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», украинский депутат Виктор Медведчук.

«Когда пришёл Ющенко в 2005 году, то произошло и падение — обвал роста экономики, произошла также и масса кризисов — я помню 2005 год, это 5 кризисов, благодаря которым производными были действия и господина Ющенко, и госпожи Тимошенко (премьер-министра), потом кадровая чехарда и многое другое», — указал Медведчук.

По его словам, «западное влияние как таковое, которое имело место, и имело место задолго до прихода Ющенко, оно, собственно говоря, стало эффективным для американцев начиная с 2005 года».

Как напоминает канал, ранее Медведчук заявлял, что в условиях, когда украинское правительство не может свести концы с концами, об инвестициях и развитии страны речи быть не может.