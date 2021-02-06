Обозреватель Bloomberg: споры о России подпортят «трансатлантический медовый месяц» Меркель и Байдена

Канцлер Германии Ангела Меркель с радостью встретила избрание Джо Байдена президентом США, но вскоре двум лидерам предстоит «неприятный разговор» о России, считает обозреватель Bloomberg Андреас Клут. По его мнению, основным камнем преткновения станет «Северный поток — 2», который в Берлине считают чисто экономической инициативой, а в Вашингтоне — геополитическим и «катастрофическим» проектом Кремля.

«Новый трансатлантический медовый месяц еще не закончился. Канцлер Германии Ангела Меркель, как и большинство европейских лидеров, всё ещё купается в лучах инаугурации Джо 46-го президента США Байдена. Впрочем, после 45-го она испытывала бы тёплые чувства к любому», — пишет обозреватель Bloomberg Андреас Клут.

«И, тем не менее, это всего лишь вопрос времени — дней или недель — прежде чем им (Байдену и Меркель. — ИноТВ) придётся провести неприятный разговор. Его темой станет Россия», — считает публицист.

Американские и немецкие власти на протяжении долгого времени спорят о почти готовом трубопроводе «Северный поток — 2». В сочетании с «Турецким потоком», идущим через Черное море, эта новая система призвана дать Владимиру Путину возможность обойти почти все восточноевропейские страны, через которые в настоящее время российский газ идёт на запад, поясняет автор статьи.

Официальная позиция правительства Меркель не изменилась. По её словам «Северный поток — 2» — чисто коммерческий проект, в который не должны вмешиваться политики. Более того, дешёвый российский газ будет необходим в качестве временной меры, пока Германия переходит с угля и ядерной энергии на возобновляемые источники.

Не изменилась и позиция США. Республиканцы и демократы уверены в том, что «Северный поток — 2» — это не просто геополитический, а «катастрофический проект». По их мнению, газопровод сделает Восточную Европу «экономически и энергетически уязвимой», а Германию — «потенциально зависимой от самого очевидного противника западного альянса».

Эту американскую точку зрения разделяют «почти все» — от Украины до Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. Даже Франция, главный партнёр Германии во многих вопросах, выступает против строительства «Северного потока — 2», как и Европейский парламент, подчёркивает Клут.



В прошлом западные санкции «не особо впечатляли» Путина. Многие европейцы предполагают, что остановка стратегического трубопровода сможет «привлечь его внимание», отмечает автор статьи.



«В этом контексте вызывает беспокойство бесчувственное упорство Германии. Поддержка трубопровода непропорционально обеспечивается двумя партиями: левоцентристскими социал-демократами и экстремистской левой партией, преемницей Коммунистической партии ГДР. Обе традиционно отличаются антиамериканизмом и русофилией», — утверждает Клут.

По его словам, социал-демократам и левым «нравится делать вид», что в своём противостоянии «Северному потоку — 2» США преследуют циничную цель: стремятся помочь экспорту в Европу более дорого американского сжиженного природного газа. Но в действительности деловые интересы являются «малозначительным фактором» для Вашингтона, и совсем не принимаются во внимание другими союзниками Берлина, уверяет колумнист.



Таким образом, напряженность между США и ФРГ, номинально ближайшими союзниками, продолжает нарастать. Более года Вашингтон угрожал наказать компании, участвовавшие в строительстве «Северного потока — 2», в результате чего большинство из них вышли из проекта, что фактически привело к его остановке. В прошлом месяце американские власти ввели первые санкции против фирмы, владеющей трубоукладочным судном, напоминает автор статьи.



По признанию Клута, его радует, что внутри Германии всё же есть политические силы, которые противостоят российско-немецкому энергетическому проекту. Например, лидеры партии зелёных Анналена Баербок и Роберт Хабек требуют прекратить строительство «Северного потока – 2». Более того, аналогичные призывы раздаются даже в Христианско-демократическом союзе (ХДС) Меркель.

Весьма вероятно, Канцлер «цепляется» за трубопровод, чтобы сохранить хрупкий мир в её коалиции с социал-демократами. С его помощью она также «усмиряет» Путина, поскольку его «наверняка беспокоит, что проект стоимостью в $11,4 млрд буквально затонул на дне Балтийского моря». Кроме того, «Северный поток — 2» даёт канцлеру козырь на переговорах с Байденом по другим вопросам двустороннего сотрудничества, включая оборону, рассуждает Клут.

При этом, по его мнению, глава немецкого правительства не забывает о федеральных выборах, которые пройдут в сентябре. В этот момент Меркель уйдёт в отставку, и при наиболее вероятном сценарии ХДС останется у власти, но на этот раз в партнерстве с зелёными.



«И она знает, что в какой-то подходящий момент новое правительство консерваторов и зелёных сможет объявить очевидное: этот трубопровод вообще не стоило строить и в нём никогда ничего не будет, кроме воздуха», — заключает Андреас Клут.