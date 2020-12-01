N-TV: не отдадим мир России, Китаю и Турции — немецкий политик призвала увеличить расходы на бундесвер

США повернулись к миру спиной, а возникший вакуум заполняют «авторитарные государства», заявила сопредседатель немецкой партии зелёных Анналена Баербок. Для того чтобы мир не достался России, Китаю или Турции, Германии нужно серьёзно отнестись к своей «роли миротворца» и повысить расходы на бундесвер, передаёт её слова N-TV.

Сопредседатель немецкой партии зелёных Анналена Баербок призвала повысить расходы на бундесвер, сообщает N-TV. «Для учений не хватает приборов ночного видения. О количестве налётанных часов вообще можно не говорить. Давайте начистоту: да, в некоторые сферы нужно инвестировать больше, чтобы ружья стреляли, а приборы ночного видения работали», — заявила она.

Политик также объявила, что в случае прихода её партии к власти она начнёт переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о проведении Европой более масштабных военных операций: «Это будет непросто. Но нам нельзя вести себя так, как будто ничего не происходит». «Европа уже годами ходит кругами. Администрация Трампа повернулась к миру спиной. Возникший вакуум заполняют авторитарные государства», — сказал она.

Европа должна вновь серьёзно отнестись к своей «роли миротворца», если она не хочет отдавать мир России, Китаю или Турции. Баербок также призвала переосмыслить сотрудничество с США в связи с приходом в Белый дом кандидата от демократов Джо Байдена. К тому же «зелёный» политик прокомментировала упрёки в адрес Германии, которая не выполняет требования НАТО по увеличению расходов на оборону: «Мы сначала должны говорить о стратегической реорганизации, а уже потом о расходах. Также нужно обсудить способности НАТО и конкретное разделение обязательств. Теоретическая цель в два процента не поможет сдвинуться с места в этих вопросах».