N-TV: «важный сигнал» — гомосексуалистов бундесвера реабилитируют и поощрят деньгами

Гомосексуальные солдаты бундесвера будут официально реабилитированы и получат материальную компенсацию, сообщает немецкий телеканал N-TV. До 2000 года они систематически подвергались притеснениям, могли быть разжалованы и не имели шансов на военную карьеру. Теперь приговоры военных судов, связанные с гомосексуальными связями, будут отменены, и министр обороны Германии видит в этом важный знак борьбы с дискриминацией.

До 2000 года гомосексуальные военнослужащие бундесвера систематически подвергались притеснениям, отмечает немецкий телеканал N-TV. Новый законопроект должен официально их реабилитировать, и министр обороны Германии видит в этом знак борьбы с дискриминацией.

Подвергшиеся дискриминации гомосексуальные солдаты немецких вооружённых сил должны получить символическую сумму в качестве финансовой компенсации. Кабинет министров принял законопроект, предусматривающий отмену приговоров военных судов за действия гомосексуального характера, совершённые по взаимному согласию. За каждый отменённый вердикт должна быть выплачена компенсация в размере €3 тыс.

Эту сумму также получат военнослужащие, которые были уволены, лишились поддержки или не получали ответственных заданий из-за их сексуальной ориентации. Это касается как солдат бундесвера, так и членов бывшей Национальной народной армии ГДР. По оценкам Министерства обороны, на получение компенсации подадут запросы около тысячи человек. Законопроект ещё должен быть одобрен в бундестаге, сообщает немецкий телеканал.

До конца 1960-х годов гомосексуальные действия считались уголовным преступлением и находились в ведении судов бундесвера. В первые годы после появления бундесвера гомосексуальных солдат ждало разжалование или увольнение. Позднее они всё равно могли оставаться в вооружённых силах, но им больше не доверяли ответственных заданий. Только после отмены указа об особом управлении персоналом в случае гомосексуальных военнослужащих 3 июля 2000 года был положен конец системной дискриминации гомосексуалистов в бундесвере, напоминает N-TV.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула значение этой реабилитации ещё до заседания кабинета министров. «Этот законопроект — важный знак борьбы с дискриминацией, однако в первую очередь это важный шаг для самих пострадавших», — отметила Крамп-Карренбауэр. Разумеется, нельзя отменить несправедливость, которую лично пережили пострадавшие. Но с отменой приговоров военных судов и выплатой символических компенсаций власти подают «знак восстановления достоинства этих людей, которые не хотели ничего иного, кроме как служить Германии».

Зелёные Германии одобрили эту инициативу. Их депутаты в бундестаге Тобиас Линднер и Свен Леманн считают, что практика дискриминации в бундесвере «не только положила конец карьерам гомосексуальных людей как солдат и офицеров, но и уничтожила целые личности». По их словам, «для гомосексуалистов офицерская карьера оставалась недоступной, повышения в звании они не получали, им грозила отставка с руководящих постов или должности инструкторов».

Депутат бундестага от свободных демократов Йенс Бранденбург похвалил законопроект как «давно назревавший и важный сигнал для пострадавших». Гомосексуальных солдат на протяжении десятилетий «преследовали несправедливыми увольнениями и запретами на определённую профессиональную деятельность». «Наше общество в любом случае задолжало пострадавшим отмену приговора и финансовое возмещение», — убеждён немецкий политик.