Политолог: Вашингтону нельзя покидать Ближний Восток — «вакуум» после его ухода заполнят Россия и Турция

Сокращение Америкой своего военного присутствия на Ближнем Востоке по инициативе Дональда Трампа станет подарком для России и Турции, которые в последнее время всё активнее расширяют свои контингенты в регионе, полагает американский политолог Дов Захайм. Как пишет аналитик на страницах The Hill, подобная политика недопустима, поскольку сохранение безопасности на Ближнем Востоке имеет огромное значение не только для самих США, но и для их партнёров.

Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, вознамерился до своего ухода из Белого дома вывести как можно больше американских войск из ближневосточного региона, пишет старший советник аналитического института «Центр стратегических и международных исследований» Дов Захайм в своей статье для The Hill. В частности, он планирует сократить военное присутствие в Ираке и Сомали, а американские авианосцы, которые ранее несли постоянное боевое дежурство в восточном Средиземноморье, теперь появляются там лишь иногда, отмечает аналитик.

«Вакуум», который оставляет после себя Америка, заполняют две страны, «желающие возродить своё имперское прошлое» — Россия и Турция, подчёркивает эксперт. Так, например, Турция с 2017 года создала несколько военных баз по всему Ближнему Востоку: в 2017-м она открыла базу в сомалийской столице Могадишо, в 2019-м — усилила свой контингент в Катаре, где теперь находятся 5 тыс. турецких военнослужащих, а скоро, как сообщают турецкие источники, также создаст в Омане свою вторую базу в Персидском заливе, перечисляет он.

Этим активность Анкары не исчерпывается — Турция создала две базы в Ливии, где продолжается гражданская война, и планирует построить три так называемые «временные» базы на севере Ирака, где уже находятся её силы специального назначения, которые ведут борьбу против курдских групп, продолжает аналитик. Наконец, турецкие власти сохраняют присутствие на севере Кипра, куда они вторглись 46 лет тому назад, пишет Захайм.

Турция — отнюдь не единственная страна, которая по мере ухода американских сил наращивают группировку собственных сил на Ближнем Востоке, напоминает автор. Как отмечает аналитик, Россия, которая некогда имела лишь один ближневосточный плацдарм в сирийском порту Тартус, недавно арендовала этот объект на 99 лет и собирается потратить $500 млн на его модернизацию. Кроме того, Москва смогла получить в аренду на те же 99 лет сирийскую авиабазу Хмеймим и создала на севере Сирии аэродром для вертолётов, напоминает он.

В этом месяце Россия подписала соглашение с Суданом, предусматривающее создание в этой стране военно-морского логистического центра и судоремонтной базы. На базе смогут размещаться до четырёх российских боевых кораблей, включая атомные крейсеры, а это значит, что Москва впервые за несколько десятилетий смогла создать военное присутствие в Красном море и восточной Африке, а её флот вновь получил статус мирового и океанского, констатирует Захайм.

Разумеется, Америка не уходит из региона полностью — за ней по-прежнему остаются штаб-квартира Пятого флота ВМС США в Бахрейне и авиабаза аль-Удейд в Катаре, признаёт эксперт. Вашингтон также сохраняет авиабазу в Абу-Даби, семь баз наземных сил и ещё одну авиабазу в Кувейте, несколько военных объектов в Омане и базу экспедиционных сил в Джибути, подчёркиват он. Тем не менее, как полагает, упорное желание Трампа вывести силы, которые «ведут борьбу против террористов, угрожающих и Европе, и самим США», нервирует союзников Америки по НАТО, предупреждает аналитик.

К счастью для Вашингтона, два его мощных союзника — Великобритания и Франция — сохраняют присутствие в регионе. Лондон в 2018 году создал пункт обеспечения для ВМС в Бахрейне и новую постоянную объединённую базу в Омане, а Франция имеет авиационную базу ВМС в Абу Даби, которая служит в качестве подкрепления для её сил на Реюньоне и её другой базы в Джибути, поясняет Захайм.

Администрация избранного президента США Джо Байдена несомненно попытается снизить темп вывода американских войск, однако одного этого будет недостаточно, убеждён аналитик. По мысли автора, новой администрации нужно будет чётко дать понять, что у США отнюдь не собираются уходить с Ближнего Востока, поскольку стабильность в регионе не только входит в интересы Вашингтона, но и играет огромную роль для безопасности его союзников и партнёров.