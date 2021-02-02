Hill: экс-чиновники Трампа стали персонами нон грата — их не хотят брать на работу

Бывшим сотрудникам администрации Дональда Трампа светят серьёзные проблемы с трудоустройством. Бывшие соратники Барака Обамы после его ухода смогли получить высокие посты в крупных американских компаниях, а люди Трампа потенциальным работодателям в частном секторе не интересны, сообщает The Hill. Сотрудники рекрутинговых агентств говорят, что окончательно перспективы «выпускников» администрации уничтожил штурм Капитолия, из-за которого многие корпорации выступили против республиканцев в целом.

Американские компании, похоже, не собираются выстраиваться в очередь за большинством бывших высокопоставленных сотрудников президентской администрации Дональда Трампа, пишет The Hill. Как констатирует обозреватель издания, перед видными фигурами эры Трампа и так стояли к концу 2020 года весьма печальные перспективы в плане трудоустройства, но после штурма вашингтонского Капитолия в прошлом месяце крупнейшие американские компании решили ещё сильнее отстраниться от республиканцев.

По данным The Hill, нескольким экс-членам команды Трампа уже пришлось вместо «тёплых местечек» в руководстве корпораций довольствоваться постами в разного рода аналитических центрах и общественных организациях с правым уклоном. Другие — к примеру, бывший советник президента по экономическим вопросам Ларри Кудлоу — возвращаются на прошлые места работы на кабельных новостных каналах.

Как полагают эксперты, ассортимент вариантов трудоустройства для бывших советников Трампа всё сильнее сокращается из-за того, что многие компании опасаются, наняв «спорную» фигуру, получить негативную реакцию со стороны потребителей, собственных сотрудников или же акционеров, говорится в материале The Hill. «Уверен, что многим из этих людей придётся податься к друзьям или родным, поскольку только там их на работу и возьмут, — прокомментировал ситуацию в интервью изданию президент кадрового агентства по поиску лоббистов Ivan Adler Associates Айван Адлер. — Это коснётся не всех из них, но, как мне кажется, для тех, кто активнее занимался политикой, других вариантов пока не будет».

Экс-чиновникам администрации Трампа определённо придётся труднее, чем было бывшим соратникам Барака Обамы в январе 2017-го, когда президент покинул должность, — ведь если рейтинг Обамы на момент ухода составлял около 60%, у Трампа по состоянию на 20 января он не превышал и 30%, что стало самым низким показателем за все четыре года его президентства, пишет The Hill. Ряд бывших членов администрации Трампа найти работу всё же смогли, однако совсем не на таких высоких постах, какие достались «выпускникам» Обамы, подчёркивает обозреватель газеты.

«Думаю, что компании из списка 500 крупнейших, по версии Fortune, с особенной осторожностью отнесутся к найму людей из предыдущей президентской администрации, — заявил изданию представитель рекрутинговой компании, пожелавший сохранить анонимность. — И особенно это будет ощущаться именно сейчас, ведь теперь все, так сказать, взяли паузу в плане политических пожертвований и потому очень стараются не произвести впечатление, будто дают какой-то сигнал, которого на самом деле давать не хотели, наняв человека, который только что ушёл с поста». Как поясняет журналист The Hill, сразу после штурма Капитолия 6 января многие компании — включая Amazon и Comcast — объявили о том, что прекратят жертвовать средства политическим движениям, причём многие из них лишили финансирования 147 членов конгресса от Республиканской партии, проголосовавших в этот день за отмену результатов голосования Коллегии выборщиков — и, соответственно, обнуление победы нынешнего президента Джо Байдена.

Как сообщил The Hill бывший советник президента Джорджа Буша — младшего, штурм Капитолия сильно усложнил и без того непростое положение команды Трампа. «Для чиновников Трампа перспектива получить работу в американских компаниях была туманной и до выборов, но цирк с отрицанием результатов голосования всё только усугубил, а уж после 6 января это стало вообще почти невозможно. Крупные американские корпорации установят для трамповских назначенцев очень высокий барьер», — разъяснил собеседник газеты.

Бывший руководитель аппарата Трампа Марк Мэдоуз будет работать в аналитическом центре «Консервативный институт партнёрства» под руководством бывшего сенатора от Южной Каролины Джима ДеМинта, тогда как экс-министр транспорта и супруга лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла Элейн Чао, которая первой из администрации Трампа подала в отставку в знак протеста после штурма Капитолия, вернётся в консервативный аналитический центр «Гудзоновский институт», где работала ранее; к Чао присоединится и бывший глава Госдепа Майк Помпео, перечисляет обозреватель The Hill.

Как подчёркивает журналист, это в целом совпадает с прогнозами рекрутинговых агентств, где предупреждают, что бывшим соратникам Трампа можно рассчитывать разве что на посты в лоббистских организациях и адвокатских конторах, но точно не в крупнейших компаниях. При этом экс-чиновников администрации Обамы, напротив, частный сектор встретил весьма тепло — к примеру, бывший пресс-секретарь президента Джош Эрнест сейчас занимает пост вице-президента United Airlines, тогда как его предшественник в команде Обамы Джей Карни всего через год после увольнения из президентской администрации стал старшим вице-президентом Amazon.

Для специалистов по связям с обществвенностью из администрации Трампа больше всего перспектив сулит медийная сфера: в частности, уже упомянутый ранее Ларри Кудлоу, который до работы в администрации был ведущим CNBC, теперь переедет на Fox Business, тогда как пресс-секретарь президента Кейли Макэнани ведёт переговоры с Fox News, пишет The Hill. «Эти люди либо уже имели определённую репутацию, либо смогли её заработать, и они будут привлекать зрителей и формировать аудиторию. Так что то, что они смогли получить какие-то посты на медийных платформах — вполне логично. Думаю, что людей, имена которых не так узнаваемы, путь ждёт гораздо более тернистый», — поведал в интервью газете партнёр в компании по поиску кандидатов на высшие административные посты Heidrik & Struggles Джулиан Ха.

Впрочем, один бывший член администрации Трампа, имя которого The Hill не приводит, в беседе с корреспондентом издания заявил, что число вариантов трудоустройства будет зависеть от конкретного человека. «Умные компании, которые не принимают решения на основе кратковременных политических нужд, вкладываться в хладнокровных и серьёзных людей из администрации Трампа всё-таки будут, а таких людей во всех органах исполнительной власти хватало, — заявил он. — Подавляющее большинство штатных сотрудников администрации Трампа с президентом ни разу лично не встречались, работали над политическими вопросами, а на случившееся 6 января отреагировали с отвращением. Будет печально, если компании начнут вносить таких людей в чёрный список лишь потому, что им стало тревожно из-за не очень удачного заголовка».

Тем не менее уже другой бывший соратник Трампа в интервью The Hill отметил, что экс-сотрудникам его администрации будет сложно найти работу даже в сфере лоббизма, поскольку они оказались в условиях «идеального шторма»: с одной стороны, практически все компании крайне негативно отреагировали на штурм Капитолия, а с другой — власть теперь практически целиком принадлежит демократам, получившим большинство в обеих палатах конгресса. И это, по всей видимости, надолго — как предположил бывший сотрудник администрации Джорджа Буша — младшего, через год «людей Трампа», всё-таки получивших мало-мальски приличные посты, можно будет «пересчитать на пальцах одной руки». «Да и то это будут персоны, которые воспринимаются в первую очередь не как соратники Трампа. То есть работа в его администрации будет упомянута в их резюме, но там будут и другие вещи», — приводит его слова The Hill.