MSNBC: после Трампа от Минюста США останутся одни «руины» — и для восстановления авторитета ведомства понадобятся реформы

Дональд Трамп, который на президентском посту не чурался даже публично требовать от главы Минюста Уильяма Барра, чтобы тот преследовал в суде его политических оппонентов, полностью разрушил репутацию ведомства, заявил в эфире MSNBC бывший советник Барака Обамы Боб Бауэр. По мнению Бауэра, Вашингтону придётся провести ряд реформ, чтобы в будущем главы государства не смогли назначать на пост генпрокурора удобных им людей.

УИЛЛИ ГАЙСТ, ведущий MSNBC: Господин Бауэр, мы обсуждаем сейчас, какие будут проводиться реформы, чтобы разгрести руины, оставшиеся после нынешнего президента. Давайте сделаем шаг назад и попытаемся оценить масштаб разрушения. Что, по вашему мнению, оставит после себя президент Трамп, когда 20 января уйдёт с поста — особенно в том, что касается Министерства юстиции?

БОБ БАУЭР, бывший советник президента США Барака Обамы: Трамп, как всем известно, говорил, что не понимает, почему ему нельзя давать распоряжения Минюсту и почему у него нет права вмешиваться в судебные процессы из политических соображений. Он также говорил, что желает, чтобы его генпрокурор преследовал в суде его политических соперников, — и публично бранил генпрокурора и других сотрудников администрации за то, что они этого не делают.

Судя по тому, что говорят в администрации, всё это сильно подорвало моральный дух в Минюсте. Разумеется, из-за того что Трамп сотворил с репутацией ведомства как беспристрастной структуры и его независимостью в плане судебных функций, в министерстве начались брожения.

Поэтому мы, как только что сказал Джек, предлагаем провести как внутри Минюста, так и вне него ряд реформ, чтобы этот урон ликвидировать.

Корень всех проблем — в убеждённости Трампа, что он, заняв пост президента, сможет практически безгранично расширять свои властные полномочия, что он сможет быть авторитарным президентом, который всем навязывает свою волю, что он сможет управлять государством, одновременно контролируя свой бизнес, и пользоваться государственным положением для продвижения своих предпринимательских интересов, сможет отказываться публиковать свои налоговые декларации... Ну и, разумеется, это — лишь одна из целого ряда вещей, за которые, на мой взгляд, нынешний президент получит дурную славу.

ДЖО СКАРБОРО, ведущий MSNBC: А какие барьеры мы вообще можем установить, чтобы не позволить в будущем назначать на пост генпрокурора коррумпированных чиновников, которые будут творить то же, что творил Уильям Барр? Нам, наверное, надо сказать спасибо, что Барр за последние недели в должности всё-таки не стал полностью уничтожать нашу мэдисоновскую республиканско-демократическую систему — ну а The Wall Street Journal, скорее всего, и вовсе его увенчает лавровым венком.

Кстати, даже видел, что Барра хвалил Джеб Буш — и горько разочаровался в человеке, которого уважал. Как можно хвалить этого человека — самого подлого генпрокурора в истории, который перещеголял даже (генпрокурора Никсона и участника Уотергейтского скандала. — ИноТВ) Джона Митчелла?

Так что же нам делать? Дональд Трамп же в течение последних двух недель предвыборной кампании упрашивал Барра арестовать своих политических оппонентов. У президента ни в коем случае не может быть полномочий назначать такого генпрокурора, который даже в перспективе на такое способен. Так как нам превратить генпрокурора в чиновника, который будет не просто приложением к президенту США, а чем-то большим? Какую реформу мы можем для этого провести?

БОБ БАУЭР: Шаги, которые мы можем предпринять для того, чтобы ввести какие-то рамки для человека, которого может назначить президент — и утвердить сенат — на пост генпрокурора, имеют определённые пределы.

Мы предлагаем реформу, которая как минимум — и много лет назад такое уже предлагали — запретит президенту назначать генпрокурором кандидата, который ранее возглавлял избирательный штаб президента, был главой политической партии или же какого-нибудь комитета, который поддерживает президента.

Эффект это произведёт не слишком масштабный, но такой шаг будет неотъемлемой составляющей целого пакета реформ — повторюсь, как внешних, так и внутренних, — которые будут необходимы для формирования норм, определённых ожиданий и общественного давления. А уже эти факторы могут заставить конгресс отказаться утверждать на пост генпрокурора кандидатуру человека, который, судя по всему, не уважает ценности, имеющие, на наш взгляд, такое огромное значение для Министерства юстиции.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2020 года.