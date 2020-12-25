Newsweek: в Пентагоне беспокоятся, что Трамп попробует удержать власть силой

Американские военные обеспокоены заявлениями Дональда Трампа: он рассматривает разные варианты, как помешать передаче власти Джо Байдену, вплоть до введения военного положения, пишет Newsweek. Журналист издания проанализировал американские законы и пришёл к выводу, что хотя они напрямую не позволяют Трампу использовать военную силу в данной ситуации, но могут дать ему ряд чрезвычайных полномочий, о которых простые американцы не знают.

Пентагон и военные чиновники в Вашингтоне весьма обеспокоены тем, что Дональд Трамп может сделать за оставшееся время на посту президента США, пишет Newsweek. Они составляют сценарии развития событий и продумывают свои действия на случай, если Трамп объявит военное положение или призовёт вооружённые силы, чтобы сохранить или восстановить общественный порядок во время периода инаугурации и передачи власти администрации Джо Байдена.

При этом обсуждают они это тайно, чтобы не узнали в Белом доме или сторонники Трампа в Пентагоне. По их словам, открытая оппозиция к планам президента сорвать результаты выборов — будь то через объявление военного положения, через захват машин для обработки голосов или даже помешав конгрессу ратифицировать результаты выборов — может в итоге заставить Трампа перейти к активным действиям.

Многие из тех, с кем удалось поговорить корреспонденту Newsweek, согласны были общаться только на условии анонимности. При этом они сошлись во мнении, что практически никаких шансов нет на то, чтобы военное руководство страны согласилось участвовать в какой-либо схеме по пересмотру результатов выборов. Однако же они могут просто оказаться втянутыми в созданный Трампом кризис, особенно если Трамп привлечёт к этому частные военные подразделения и своих сторонников.

«Сейчас из-за коронавируса президент наделён беспрецедентными чрезвычайными полномочиями. Это обстоятельство может убедить его, особенно если он прислушивается к мнению определённых своих сторонников, в том, что он обладает неограниченной властью и выше закона», — приводит журнал мнение источника из числа генералов в отставке.

Впрочем, как отмечают эксперты, у Трампа нет какой-то группы среди военных, которая поддержала бы полноценное введение военного положения. И всё же пространство для недопонимания, злонамеренных действий и даже использования военной силы остаётся, отмечают эксперты.

В каком-то плане военные уже оказались втянуты в этот вопрос. Так, бывший помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в эфире телеканала Newsmax TV призвал президента использовать армию для проведения перевыборов в ряде штатов. Многие офицеры в отставке тут же его слова осудили, но после интервью Флинна пригласили в Белый дом, где генерал повторил своё мнение. Впрочем, советники Трампа поспешили его рассуждения по этому вопросу прервать.

Однако, как напоминает автор статьи, ещё в марте Трамп говорил, что у него есть «право на многое, о чём люди даже не знают». Вскоре после этого он ввёл чрезвычайное положение в стране из-за пандемии. Оно основано на трёх американских законодательных актах: один из них даёт президенту широкие полномочия по объявлению в стране карантина, другой — даёт возможность объявлять режим чрезвычайной ситуации на местах, а третий позволяет президенту определять условия введения чрезвычайного положения по всей стране. Эксперты опасаются, что Трамп может подумать, будто это даёт ему и чрезвычайные полномочия, хотя подобных прецедентов ещё не было.

Дональд Трамп не юрист, он не обращает внимания на детали, но ему нравится всё, что связано с доступными ему секретными полномочиями, приводит автор статьи слова приближённого к Трампу чиновника. Так, в США есть ряд законов на случай чрезвычайного положения. И активировать их может президент специальными кодами, которые хранятся примерно так же, как хранятся коды запуска ядерных ракет, но при этом находятся у Трампа под рукой.

Как отмечают чиновники, ни один из этих законов не относится к выборам. Но при этом ведь многие положения были пересмотрены из-за пандемии. И один из этих законов, «Директива 20», имеет отношение к военному положению. Она наделяет министра обороны полномочиями по сохранению общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, исполнению законов, даёт ему возможность сформировать временное правительство. Впрочем, для того чтобы эта директива заработала, должны быть определённые условия: например, на США должно быть совершено военное нападение, должны погибнуть миллионы людей, должен быть разрушен Вашингтон, а государственные и местные органы правительства парализованы.

Но в большей степени к нынешней ситуации подходит другой закон, который позволяет объявить о существовании неограниченной чрезвычайной ситуации в национальном масштабе. И уже существуют указы, которые включают в это понятие не только военное нападение, но и природные, технологические катастрофы и другие ситуации, которые угрожают национальной безопасности Соединённых Штатов.

Военные говорят, что угроза общественной безопасности и правопорядку должна быть такой силы, чтобы федеральные или местные власти не могли её нейтрализовать. Но при этом в ряде американских городов власти уже заявили, что утратили контроль, что им требуется вмешательство центра. И такой прецедент может побудить Трампа к активным действиям.

Как отмечают эксперты, сам факт того, что существуют некие уровни секретных полномочий президента, может дать впечатление, будто у него есть власть, которой на самом деле в мирное время нет. Как отмечает автор статьи в Newsweek, он уже давно пишет о военных вопросах, но ещё никогда такое количество экспертов не говорили открыто о том, что военным нужно задуматься о правильности исполнения незаконных приказов, пересмотреть свою роль и обязательства, хотя Трамп — пока ещё полноправный президент.