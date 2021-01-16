Fox News: в США неугодных бизнесменов оставили без гроша — за неподчинение локдауну

Спортклуб Atilis Gym в штате Нью-Джерси возобновил работу, несмотря на карантин. Теперь, как сообщает Fox News, власти полностью опустошили банковский счёт владельцев клуба. По мнению бизнесменов, это было сделано для того, чтобы помешать им оплачивать услуги адвоката: ранее они подали в суд на губернатора.
Губернатор Нью-Джерси решительно настроен ужесточить борьбу с преступностью. Не с убийцами и насильниками, а с любым, кто критикует губернатора Нью-Джерси на Fox News. В эту категорию входит и руководство спортивного клуба Atilis Gym. Владельцы спортклуба в этом году отказались оставлять заведение закрытым. В ноябре мы говорили с одним из них — Иэном Смитом.
ИЭН СМИТ, владелец Atilis Gym:Нас с Фрэнком сейчас штрафуют лично. Губернатор Мёрфи попытался снять «корпоративную вуаль» и наложил на нас штраф в размере 15 497 долларов и 76 центов в день…
В день?!
ИЭН СМИТ:Этот штраф начал… Да, в день.
Atilis Gym не оплатил эти штрафы, но власти штата не стали ждать, чтобы получить решение суда. Они просто забрали 170 тысяч долларов с банковского счёта спортзала. Потому что это в их силах, они же власти штата! Им не надо спрашивать разрешения.
Мы спросили об этом штат Нью-Джерси. И нам ответили следующим заявлением, цитирую: «Ранее штат заполучил постановление суда о сумме в 134 463,08 доллара, и штат был намерен взыскать эту сумму… По-видимому, денежные средства, о которых вы говорите, были заморожены в результате ареста банковского счёта, наложенного в связи с попытками штата взыскать деньги в рамках исполнения судебного решения».
Имейте в виду… Всё это звучит очень законно. Но если вы перестанете платить за аренду, сколько пройдёт времени, прежде чем вас выселят из квартиры? В Нью-Джерси, наверное, год или два. А в данном случае всё случилось по щелчку пальцев!
Они придрались конкретно к этим людям. В частности, к владельцу спортклуба Иэну Смиту. Сегодня он с нами. Спасибо, что нашли для нас время, Иэн. Мне жаль, что с вами такое случилось…
ИЭН СМИТ:Спасибо, что пригласили, Такер.
У них что, резко снизилось число убийств, скажем, в Камдене? Такое впечатление, что власти штата сосредоточили ужасно много ресурсов на том, чтобы раздавить вас за критику в их адрес…
ИЭН СМИТ:Нет, по-моему, (число убийств. — ИноТВ) даже повысилось.
Да. Извините, я прекращаю свою тираду. Расскажите нам, каково положение дел на сегодня.
ИЭН СМИТ:Вчера утром я и мой партнёр прочли выписку с банковского счёта. На нашем счету вообще не было денег. Штат забрал каждый наш доллар. И это в разгар процесса апелляции, продолжающегося судебного разбирательства касательно штрафов и нескольких других вопросов к штату. В том числе речь идёт об иске против губернатора Мерфи и самой Джудит Персикилли (комиссара департамента здравоохранения штата Нью-Джерси. — ИноТВ).
Если говорить по-простому, это нарушение нашего права на адвоката. Эти деньги, которые были на нашем банковском счету, это не членские взносы. Мы не брали денег с членов клуба с тех пор, как изначально закрылись 1 апреля. Это пожертвования и доходы с продаж футболок. Этими деньгами мы оплачивали наши счета и услуги адвокатов в суде. И это явное, вопиющее посягательство на наши конституционные права и на наши возможности защищаться в суде.
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