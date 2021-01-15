SRF: в Германии решили на всякий случай подготовиться к штурму Рейхстага

Кадры штурма Капитолия напомнили Германии о летних демонстрациях в Берлине и попытках протестующих пробраться в здание Рейхстага, отмечает швейцарский телеканал SRF. По мнению главы ведомства по охране конституции в Тюрингии, в будущем сходные с Вашингтоном события могут произойти и в немецкой столице, поэтому необходимо к ним подготовиться. Поэтому наряды полиции и меры безопасности вблизи здания парламента будут усилены.

Кадры штурма Капитолия вызвали в Берлине воспоминания о событиях минувшего лета, и теперь последовала реакция со стороны немецких политиков, сообщает швейцарский телеканал SRF.

В августе 2020 года несколько сотен участников демонстрации попытались штурмовать здание Рейхстага. Поначалу им противостояли всего трое полицейских — один даже голыми руками и без шлема.

В самом бундестаге уже тоже побывали те, кого в Германии называют «нестандартно мыслящими», — по приглашению АдГ в ноябре 2020 года. Одна из участниц демонстрации тогда раскритиковала министра экономики Петера Альтмайера как «напыщенного мелкого выскочку, который метит в короли».

Кадры из Вашингтона и Берлина похожи, даже если размах применения силы в Германии был куда менее значительным, чем в американской столице, отмечает телеканал SRF. Как и в США, нарушители спокойствия в Германии тоже объединились в сети. Штурм Капитолия 6 января приветствовали и в Германии, через YouTube и Facebook. Теперь вблизи Рейхстага будет присутствовать больше сил полиции, и другие меры безопасности также планируется привести в соответствие с новой ситуацией.

Возможен ли в Германии подобный штурм парламента, как и в США? Глава ведомства по охране конституции в Тюрингии Штефан Крамер ответил на этот вопрос так: «Мы должны рассчитывать на такие сценарии. Я думаю, мы уже сейчас должны кое-что просчитать и соответственно постараться подготовиться».

В каждой из 16 земель Германии, а также на федеральном уровне, имеется ведомство по охране конституции, то есть служба внутренней безопасности, поясняет швейцарский телеканал. По словам руководителя тюрингского подразделения Крамера, в Германии тоже вполне возможны инциденты с применением силы. «Число пока обозримо. Но мы должны настраиваться на то, что небольшие группы или отдельные личности, ставшие радикалами в группах, внезапно перейдут к насильственным действиям», — предостерегает политик.

При этом он уточняет, что такого рода насильственные действия могут разгореться сравнительно быстро, в том числе с применением взрывчатых веществ и оружия, например, пистолетов и ружей. Уже сейчас отмечаются недвусмысленные угрозы. «Мой премьер-министр в Тюрингии в ноябре нашёл перед своей квартирой лампадку. А моего министра внутренних дел «нестандартно мыслящие» в Telegram называют еврейской свиньёй», — рассказал Крамер.

Но как тесно «нестандартно мыслящие» и правые сторонники АдГ связаны между собой? Отделились ли протестующие от АдГ? По мнению главы тюрингского ведомства по охране конституции, в Тюрингии связи между названными группами всё ещё очень тесны.

Однако АдГ предупреждена. В ближайшем будущем ведомство по охране конституции решит, можно ли установить наблюдение с использованием всех средств спецслужб за партией в целом. Но это необязательно должно происходить непосредственно перед выборами. В то же время в связи с тем, что в этом году Германии предстоят выборы в парламенты шести земель, а в сентябре должны пройти выборы в бундестаг, решение должно быть принято быстро.

Сейчас вероятность повторения событий, подобных вашингтонским, в Германии, возможно, невелика, однако в будущем они вполне вероятны, заключает швейцарский телеканал SRF.