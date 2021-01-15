Bild: Байден планирует самую дорогую генеральную уборку в истории Белого дома

Через несколько дней Трампу и его администрации предстоит покинуть Белый дом — картонные коробки для их вещей уже прибыли на территорию здания в большом количестве, сообщает немецкий таблоид Bild. Однако перед тем, как въехать в президентскую резиденцию, новые «квартиранты» намерены провести самую основательную в её истории генеральную уборку, которая обойдётся американским налогоплательщикам почти в полмиллиона долларов.

Коробки для Трампа уже приехали — через пять дней он выезжает, пишет немецкий таблоид Bild. По информации издания, Джо Байден планирует самую дорогую генеральную уборку в истории Белого дома.

Для администрации Дональда Трампа время уже на исходе: всего через несколько дней ему придётся покинуть Белый дом. Вероятно, для Трампа это случится уже 19 января — за день до официальной даты выезда, — после чего он отправится в свою резиденцию Мар-а-Лаго в солнечном штате Флорида.

Первые подготовительные работы к большому переезду наблюдались уже в среду, сообщается в статье. В этот день множество пустых картонных коробок было доставлено к зданию Белого дома. Со стороны можно было увидеть целые палеты, нагруженные картоном, которые ввезли на территорию, а затем доставили в офисы сотрудников Белого дома.

По информации американских СМИ, первая леди Мелания Трамп начала заниматься переездом ещё несколько недель назад и постепенно отправляла вещи во Флориду. Как сообщалось на американском телевидении, Мелания уже «наполовину выехала» из Белого дома.

20 января в здание заедут новые «квартиранты» — Джо Байден, который в этот день должен официально стать президентом США, а также его семья и администрация.

Свою первую ночь Байдены по традиции проведут в Блэр Хаусе — это официальный президентский гостевой дом. Затем они переедут в основное здание. Настоящей «передачи ключей» в этот раз не будет: вопреки традиции, Трампы не встретят Байденов и не поприветствуют их в Белом доме, отмечает немецкий таблоид.

Однако прежде всего Байдены хотят провести основательную генеральную уборку — настолько фундаментальную, что затраты на неё превышают все привычные и совершавшиеся до сих пор расходы при смене правительства и персонала, включая служащих, дворецкого и штат уборщиков.

Обычно с оттиранием и отмыванием Белого дома с его площадью в 5100 кв.м. справляется местный персонал, однако на этот раз были наняты сторонние компании. Расходы в общей сумме составляют почти полмиллиона долларов — и всё это за счёт налогоплательщиков, подчёркивает Bild.

Уборка Белого дома перед вступлением нового президента в должность обойдётся более чем в $127 тыс., причём будет также проведена основательная дезинфекция здания, в котором в последнее время отмечался не один случай заболевания коронавирусом.

Также в уборку входит чистка ковров на $44 тыс. и стирка занавесок почти на $30 тыс. Помимо этого предусмотрена замена ковров и гобеленов и ремонт полов на сумму свыше $115 тыс., сообщает немецкий таблоид.