Политолог: Байден наведёт порядок во внешней политике, в том числе в отношении Москвы

Отношения США и России во время правления Трампа были весьма туманными, ведь он относился к Путину с уважением, но до перезагрузки дело так и не дошло, говорит американский политолог и специалист по международным отношениям Адам Райнхард. В интервью Dziennik он прогнозирует, что Байден будет последовательным оппонентом Путина, который лишь упорядочит и ужесточит курс в отношении России, но то, как на это отреагирует российский лидер, пока неизвестно.

Главный приоритет новоизбранного президента США Джо Байдена будет заключаться в борьбе с пандемией с медицинской и общественной точки зрения, а также в восстановлении экономики. Он намерен по следам Обамы после кризиса 2008 года инвестировать в экономику большие суммы. Основная цель этого плана состоит в развитии инфраструктуры, которая в свою очередь будет стимулировать рынок труда, говорит в интервью Dziennik американский политолог и специалист по международным отношениям Адам Райхард.

Он обращает внимание на то, что уже на настоящий момент 7% американского населения безработные, что, по его мнению, очень высокий и опасный показатель. Байден также намерен делать большие инвестиции в производственный сектор с целью производства как можно большего количества товаров на территории самих США. Это, безусловно, большой вызов для администрации, ведь он будет связан с увеличением долга и возможным ростом инфляции. Однако нет лучшего решения, чем стимулирование экономики в то время, когда отсутствует базовый спрос со стороны потребителей и предпринимателей.

Третьим приоритетом Джо Байдена, по мнению политолога, станет социальная политика, а именно проблема расового неравенства. А в качестве четвёртого он называет международное сотрудничество по вопросам климата. Также важным элементом станет международное сотрудничество США с партнёрами, которое сильно хромало во время президентского срока Трампа. Лозунг Байдена звучал следующим образом: Restore America’s Leadership, что значит восстановить американское лидерство в мире. Это понятие включает в себя многие элементы, в том числе сотрудничество с НАТО, возврат к хорошим трансатлантическим отношениям и к вопросу контроля над вооружениями, что особенно актуально в отношениях с Россией, рассказывает он.

Эксперт уверяет, что политика США в отношении стран Центральной и Восточной Европы будет связана с более активной позицией в этом регионе. Особое внимание США, вероятно, уделят Украине. Уже будучи вице-президентом, Байден активно участвовал в украинско-российском конфликте после «аннексии Крыма»* и начала военных действий в Донбассе. Он прославился своей симпатией по отношению к Украине. Байден знает эту среду, и ему знакомы проблемы Украины. Более того, он имеет доступ ко многим лицам, которые хорошо разбираются в украинском вопросе, и это, безусловно, положительный момент, считает эксперт.

«Однако вопрос, насколько этого внимания хватит Украине, остаётся открытым. Я думаю, что Украина будет выступать в качестве важного элемента в политике сдерживания России. При этом будет оказана необходимая поддержка евроатлантическим стремлениям Киева. С другой стороны, это также будет означать большую приверженность в плане соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией. Это может привести к тихой войне с определёнными олигархами», — объясняет он.

Политолог считает, что и Белоруссия окажется под пристальным вниманием США. Новая администрация будет открыто поддерживать оппозиционные движения в стране и сможет даже оказать давление на Лукашенко путём введения санкций. Именно в Белоруссии Байден сможет доказать, как важно для него отстаивать традиционные демократические ценности в мире.

«Что касается отношений с Россией, то я считаю, что во время правления Трампа эти отношения были весьма туманными. Трамп относился к Путину с уважением и много раз говорил о нём положительно. Путин, вероятно, тоже был удовлетворён человеком с таким хаотичным характером, который стоял во главе самого важного внешнего противника России. Однако, несмотря ни на что, до перезагрузки в отношениях с Россией дело не дошло», — подчёркивает он.

Политика сдерживания и оказания поддержки восточному флангу НАТО осталась неизменной, а в некотором плане даже усилилась. Однако непоследовательность США привела к тому, что Россия могла спокойно действовать в других регионах мира, в Африке и на Ближнем Востоке.

Трамп критиковал НАТО и трансатлантические связи, в то время как некоторые представители его администрации были приверженцами трансатлантического курса. Это вылилось в хаос и дезорганизацию во внешней политике США. Однако Трамп выступал против строительства «Северного потока — 2» и часто хвалил Польшу за то, что она тратит приличные суммы на вооружение.

«Безусловно, внешняя политика при Байдене будет единой, и в ней не будет таких расхождений, как в случае с Трампом и его окружением. Байден сосредоточится на сотрудничестве, он, скорее всего, не будет придерживаться принципа «разделяй и властвуй». Америке нужны союзники, чтобы конкурировать с Китаем, и Байден это прекрасно понимает», — отмечает автор. «При этом я не считаю, что Байден вернётся в политику эпохи Обамы. Мир слишком сильно изменился», — добавляет он. Безусловно, будет больше двусторонних отношений вместо многостороннего подхода США в эпоху Обамы. Байден, по всей видимости, будет сохранять жёсткую позицию по «Северному потоку — 2» и по вопросу укрепления позиции Китая. Сотрудничество с Центральной Европой будет сохраняться, а возможно, даже укрепляться как в рамках двусторонних соглашений, так и в рамках НАТО.

Американский политолог также отмечает, что кандидатура будущего госсекретаря Энтони Блинкена даёт большие надежды, ведь он профессиональный дипломат, который прекрасно разбирается в международных вопросах. «Он занимает очень жёсткую позицию по отношению к России и подчёркивает, что президент Байден будет последователен в исполнении роли оппонента Путина. Это, несомненно, усилит сдерживающий фактор НАТО. Следовательно, политика США может стать более жёсткой, но мы пока не знаем, как на это отреагирует Путин», — резюмирует в беседе с Dziennik американский политолог и специалист по международным отношениям Адам Райхард.